Отжимания без паузы и приседания до жжения: испытания, после которых зеркало перестаёт врать

Иногда одна минута способна рассказать о состоянии тела больше, чем любые цифры на весах. Простые нормативы помогают понять, хватает ли вам силы, гибкости и выносливости для активной жизни. Это не про стандарты красоты, а про здоровье и функциональность. Об этом сообщает Shape.

Планка и сила корпуса

Планка — базовое упражнение, которое задействует плечи, руки, пресс и глубокие мышцы спины. Именно они формируют устойчивость корпуса и помогают держать осанку в течение дня. Если вы удерживаете положение не меньше минуты, мышцы-стабилизаторы работают эффективно, а позвоночник получает необходимую поддержку.

"Это упражнение помогает проработать все группы мышц: начиная от мышц плеч и рук, заканчивая мышцами-стабилизаторами. Но основная нагрузка приходится на косые мышцы пресса и нижней части спины, которые отвечают за подтянутый живот. Поэтому если вы можете продержаться в планке порядка 60 секунд, то с вашим ядром все в порядке, а значит мы легко управляетесь с делами в повседневной жизни". — комментирует фитнес-тренер Майятт Мерфи, автор книги The Body You Want in the Time You Have.

При этом важно соблюдать технику: неправильное положение таза или бёдер способно снизить пользу упражнения, о чём подробно говорится в материале про ошибки в планке. Если удерживать позу сложно, начинайте с коротких подходов по 15-20 секунд и постепенно увеличивайте время. Дополнительно можно подключить упражнения на баланс с фитболом или TRX.

Отжимания и тонус верхней части тела

Отжимания остаются универсальным способом укрепить грудные мышцы, плечи и трицепсы. Цель в 30 повторений подряд говорит о хорошем уровне силовой выносливости и контроле корпуса. Упражнение не требует оборудования и легко адаптируется под любой уровень подготовки.

"Отжимания — проверенный и весьма результативный способ избавиться от жировых излишков (так называемых "валиков") на руках и прокачать мышцы груди. Регулярное выполнение упражнения способствует нормализации гормонального фона: кровь приливает к мышцам плеч и верхней части тела, что улучшает кровоснабжение щитовидной железы, такое же действие оказывают перевернутые позы йоги", — говорит Мерфи.

Новичкам подойдёт вариант с опорой на колени. Двух тренировок в неделю достаточно, чтобы постепенно увеличить количество повторений и укрепить мышцы без перегрузки суставов.

Приседания, гибкость и выносливость

Ягодичные мышцы — одни из самых крупных в организме, поэтому приседания требуют серьёзных энергозатрат. Выполнение 60 повторений без остановки демонстрирует развитую силу нижней части тела и хорошую координацию. Однако не менее важно соблюдать правильную глубину движения и контроль коленей — об этом напоминают эксперты в разборе про технику приседаний.

"Ягодичные мышцы — одна из самых больших групп мышц, так что приседы — невероятно энергоемкое упражнение. Одновременно вы прорабатываете все мышцы нижней части тела", — говорит фитнес-тренер Николь Николс.

Если выполнить норматив сложно, разбейте нагрузку на три подхода с короткими паузами и постепенно увеличивайте исходное число повторений.

Гибкость тоже играет роль. Наклон вперёд из положения сидя помогает оценить эластичность задней поверхности ног и поясницы. Регулярная йога и мягкая растяжка улучшают подвижность суставов и снижают риск дискомфорта.

Пробежка на 2 километра за 10 минут проверяет состояние сердечно-сосудистой системы. А задержка дыхания на две минуты отражает объём лёгких и общий уровень аэробной подготовки. Простые дыхательные практики помогают постепенно улучшить этот показатель.

Эти тесты не связаны с размером одежды или модными стандартами. Они помогают трезво оценить физическую форму и заметить прогресс. Регулярная работа над силой, выносливостью и гибкостью укрепляет здоровье и делает повседневную активность легче.