Правила возврата НДФЛ за занятия спортом: список необходимых документов для физических лиц

Абонемент в зал, секция плавания, детские тренировки — чек за такие расходы у многих выходит заметный. И потом вполне логичный вопрос: можно ли часть денег вернуть, не бегая по кругу с бумагами и не споря с налоговой. Можно, если речь идет о физкультурно-оздоровительных услугах и у человека есть право на социальный налоговый вычет. С 2023 по 2025 годы правила уже расписаны по датам и суммам, так что тут лучше не гадать, а смотреть на цифры. Ошибка обычно одна и та же: люди платят, но не собирают нужные документы вовремя.

"Чтобы получить вычет, люди обычно забывают о главном: у них должны быть подтверждающие документы и понятный плательщик. Если чек оформлен не на того человека или нет справки, налоговая не примет расходы. Поэтому сначала собирают бумаги, а потом уже подают заявление. Иначе деньги зависнут на ровном месте", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru фитнес-тренер Анастасия Белова. Фитнес-тренер Анастасия Белова

Сколько можно вернуть

Размер вычета считают от налога на доходы физических лиц, который человек уже заплатил. База для расходов здесь ограничена суммой 120 000 рублей в год. Если применять обычную ставку НДФЛ 13%, за 2023 год можно вернуть до 15 600 рублей. За 2024 и 2025 годы потолок выше — до 19 500 рублей.

Это не отдельная выплата и не бонус от спортклуба. Речь идет о возврате части налога, поэтому сумма зависит от того, сколько НДФЛ человек реально заплатил. Если налога за год мало, вернуть больше этой суммы все равно не выйдет.

Кто имеет право на вычет

Возврат дают не только за собственные тренировки. Под него подпадают занятия спортом для себя, для детей до 18 лет и для ребенка до 24 лет, если он учится очно. С 2026 года в список добавят оплату занятий для родителей-пенсионеров.

Здесь все упирается в то, кто платил и за кого именно внесены деньги. Если семья оплатила секцию, но документы оформлены небрежно, потом начинается обычная налоговая морока. Поэтому еще на этапе оплаты лучше сразу смотреть, чтобы данные в бумагах совпадали.

Если нужен разбор по смежным бытовым расходам, у нас уже выходил материал про мышечную слабость и потерю формы и отдельный разбор про нагрузку без лишних походов в зал. Эти темы рядом стоят не случайно: люди часто платят за спорт, но не понимают, какие траты потом можно заявить.

Как оформить возврат

Есть три рабочих способа. Первый — через декларацию 3-НДФЛ после окончания календарного года, и удобнее всего это делать через портал Госуслуг. Второй — через работодателя, если подать заявление в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы в течение года. Третий — упрощенный порядок через личный кабинет на сайте ФНС, он действует с 2024 года.

Каждый вариант отличается не смыслом, а временем подачи. Если человек ждет конца года, он идет через декларацию. Если хочет получить вычет раньше, использует работодателя или упрощенный порядок. Тут уже выбирают не по красоте, а по тому, как быстрее и удобнее собрать данные.

Какие документы нужны

С 2024 года пакет стал короче. Нужна справка об оплате и документы, подтверждающие родство, если вычет оформляют за родственников. Для вычета за 2023 год список шире: дополнительно просят договор на оказание физкультурно-оздоровительных услуг, а также чеки или квитанции об оплате.

Именно на этом этапе чаще всего все и спотыкается. Чек нашли, а договор куда-то делся. Или справка есть, но фамилия в ней не совпала с остальными бумагами. На бумаге это выглядит пустяком, а на практике — повод для отказа или лишней переписки с ФНС.

Если коротко, схема простая: оплатили, собрали подтверждения, подали заявление и дождались возврата части налога. Для тех, кто регулярно тратится на спорт, это вполне рабочий способ не переплачивать лишнее. Тут не нужно искать хитрость — достаточно один раз собрать документы без суеты.

"Люди часто смотрят только на сумму возврата и не проверяют детали. А потом выясняется, что вычет можно оформить не на все подряд, а только на определенные услуги и при наличии подтверждений. Если речь идет о ребенке или родителях, документы нужно держать в порядке заранее. Тогда процесс идет без лишних кругов", — констатировал в беседе с Pravda. Ru фитнес-тренер Артём Кравцов. Фитнес-тренер Артём Кравцов

Ответы на популярные вопросы

Можно ли вернуть деньги за абонемент в обычный фитнес-клуб?

Да, если услуги относятся к физкультурно-оздоровительным и есть подтверждающие документы. Без них вычет не оформят.

За детей вычет дают всегда?

Нет, только если ребенку нет 18 лет. Для очного обучения лимит по возрасту увеличен до 24 лет.

Сколько можно вернуть за 2023 год?

До 15 600 рублей, если расходы укладываются в лимит 120 000 рублей в год и человек заплатил достаточно НДФЛ.

Какие бумаги самые важные?

С 2024 года — справка об оплате и подтверждение родства при необходимости. За 2023 год еще нужны договор и документы об оплате.

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