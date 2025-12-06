Штанга против человека: как спортзал превратился в арену для борьбы со смертью

Трагедия, произошедшая в спортивном зале Олинды, напомнила о важности безопасности при работе со свободными весами. Смерть 55-летнего Рональда Хосе Сальвадора Монтенегро вызвала волну обсуждений о рисках, которые могут возникнуть даже у опытных спортсменов. Этот случай ещё раз показал, что даже привычные упражнения могут стать смертельно опасными без должного контроля. Об этом сообщает издание Pernambuco.

Опасность свободных весов и необходимость контроля

Тренировки с использованием свободных весов, таких как штанга, гантели или гири, требуют максимальной концентрации. В отличие от тренажёров, здесь нет встроенных ограничителей, поэтому любое неверное движение или потеря контроля может привести к серьёзной травме. Рональд Монтенегро получил удар штангой в грудь во время выполнения жима лёжа, что привело к остановке сердца. Медики пытались его спасти, доставив в отделение неотложной помощи в Риу-Досе, однако усилия оказались тщетными.

Президент Регионального совета по физическому воспитанию (CREF) 12-го региона Пернамбуку, Лусио Бельтрао, отметил, что спортивные клубы обязаны соблюдать строгие правила безопасности, включая присутствие квалифицированных специалистов на всех сменах.

"Во время работы учреждения должен находиться хотя бы один зарегистрированный специалист по физическому воспитанию, а стажёры обязаны иметь официальные договоры, подписанные всеми сторонами", — подчеркнул президент CREF Лусио Бельтрао.

Он также уточнил, что все сотрудники должны быть идентифицированы по форме или бейджу, а посетителям обязаны предоставляться индивидуальные учебные планы.

Почему жим лёжа и приседания особенно опасны

Жим лёжа и приседания относятся к числу самых рискованных упражнений. Они требуют от спортсмена не только силы, но и правильной техники. При этом использование защитных фиксаторов или страховочных систем часто невозможно, особенно при самостоятельных тренировках. Малейшая ошибка может привести к падению снаряда, повреждению суставов или позвоночника.

"С учётом веса, который обычно применяется в этих упражнениях, именно жим лёжа и приседания требуют наибольшей осторожности", — заявил Лусио Бельтрао.

Он отметил, что помимо опасности для спины и коленей, существует риск внезапных сердечных осложнений при неправильной нагрузке. Поэтому каждому занимающемуся необходимо проходить медицинское обследование и тренироваться под наблюдением специалиста.

Отсутствие ограничений на количество учеников

Одним из спорных вопросов остаётся количество клиентов, которое может обслуживать один инструктор. Несмотря на очевидные риски, чётких ограничений на этот счёт нет. По словам Бельтрао, суд принял решение, что количество тренеров зависит от бизнес-модели конкретного зала. Это означает, что качество и безопасность напрямую зависят от стоимости абонемента.

"Если я найму больше инструкторов, стоимость услуг вырастет, но уровень контроля и качества также повысится. Однако многие выбирают более дешёвые залы, где меньше специалистов", — объяснил президент CREF.

Такой подход создаёт неравенство в уровне безопасности между различными категориями спортзалов, где одни могут позволить себе постоянное наблюдение, а другие предоставляют минимальный контроль.

Опасности тренировок по видео из интернета

В современном мире всё больше людей начинают заниматься спортом, вдохновившись блогерами и фитнес-инфлюенсерами. Однако повторение движений, показанных в интернете, без консультации специалиста, может привести к травмам. Каждый организм индивидуален, и то, что подходит одному человеку, может быть противопоказано другому.

"Не копируйте партнёров по залу или людей из интернета. На видео часто не видно всех нюансов — положения ног, спины, угла наклона. Именно эти детали определяют безопасность упражнения", — предупредил эксперт.

Он подчеркнул, что грамотный тренер способен подобрать оптимальную технику и контролировать прогресс, а также вовремя скорректировать ошибки. Особенно важно начинать с лёгких весов и увеличивать нагрузку постепенно.

Советы для безопасных тренировок

Чтобы снизить риск травм и повысить эффективность занятий, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

Перед началом тренировок пройти медицинский осмотр. Всегда выполнять разминку и растяжку. Не превышать рабочий вес, если нет уверенности в технике. Использовать страховку при работе со штангой. При возможности заниматься с персональным тренером.

Эти шаги помогают не только предотвратить травмы, но и сделать тренировки более результативными.

Сравнение: тренировки под контролем инструктора и самостоятельные занятия

Занятия с тренером обеспечивают контроль техники, индивидуальную программу и безопасное увеличение нагрузки. Самостоятельные тренировки, напротив, дают больше свободы, но требуют дисциплины и знаний.

С тренером: выше безопасность, корректная техника, персональный подход.

Без тренера: экономия денег, но больше риск ошибок и травм.

В долгосрочной перспективе занятия под контролем специалиста оказываются выгоднее, поскольку снижают вероятность травм и обеспечивают устойчивый прогресс. К тому же упражнения с персональным тренером помогают сохранять мотивацию, что подтверждают многие фитнес-эксперты.

Плюсы и минусы свободных весов

Свободные веса — отличный инструмент для развития силы, координации и стабилизации мышц. Однако при неправильном использовании они могут быть опасны.

Плюсы:

Улучшение баланса и координации.

Вовлечение большего числа мышц.

Возможность разнообразных программ.

Минусы:

Высокий риск травм при ошибках.

Необходимость страховки и контроля.

Требовательность к технике.

Правильный выбор веса и осознанный подход позволяют использовать преимущества свободных весов без вреда для здоровья.

Популярные вопросы о безопасности в спортзале

1. Как выбрать безопасный спортзал?

Обратите внимание на наличие сертифицированных инструкторов, оборудование с фиксаторами и чистоту зала. Спросите, есть ли дежурный тренер во время вашего посещения.

2. Что лучше — тренировки дома или в зале?

Домашние занятия подойдут новичкам для поддержания формы, но силовые упражнения со штангой и гантелями безопаснее выполнять в оборудованном спортзале под наблюдением специалиста.

3. Как избежать травм при жиме лёжа?

Не тренируйтесь в одиночку. Используйте страховочные стойки и не пытайтесь поднять вес, который превышает ваш текущий максимум. Всегда просите партнёра подстраховать.

4. Сколько раз в неделю можно делать приседания и жим лёжа?

Оптимально — 2-3 раза в неделю с перерывами на восстановление. При этом важно соблюдать правильную технику и не перегружать мышцы.

5. Можно ли использовать интернет-программы тренировок?

Да, но только как дополнительный материал. Перед применением таких программ лучше обсудить их со своим тренером, чтобы избежать ошибок и адаптировать под свой уровень подготовки.