Минус две сигареты в день: ученые доказали, какие тренировки помогают бросить курить навсегда

Если после лестницы сбивается дыхание, а в кармане уже лежит пачка сигарет, лишние десять минут ходьбы или короткая тренировка могут сыграть заметную роль. Ученые из Университета Аделаиды проверили, помогает ли физическая активность тем, кто бросает курить, и разобрали 59 рандомизированных клинических исследований с участием более 9 тысяч человек. Итог вышел вполне приземленный: движение не решает вопрос само по себе, но заметно облегчает отказ от сигарет и сглаживает тягу. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Sport and Health Science.

"Физическая активность не заменяет проверенные методы отказа от курения, но может стать удобным дополнением к ним. Она помогает пережить самые тяжелые моменты, когда тяга к сигарете особенно сильна. Для многих это простой способ удержаться от срыва. А еще регулярное движение дает человеку понятный ритуал вместо привычной сигареты". научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Что показал обзор исследований

Авторы работы собрали данные из 59 рандомизированных клинических исследований. В них участвовало более 9 тысяч человек, и исследователи смотрели сразу на несколько вещей: отказ от курения, тягу к сигаретам и симптомы отмены. Отдельно оценивали и разовые тренировки, и более длинные программы физической активности.

Картина получилась довольно ровной. Люди, которые регулярно двигались, чаще доходили до полного отказа от сигарет. При этом эффект заметили не только в долгой перспективе, но и после одной тренировки, когда тяга к курению заметно проседала на короткое время.

Сам подход простой: не спорить с привычкой в лоб, а переключать тело и голову на другое действие. Это не красивый лозунг, а сухой вывод из метаанализа. Именно поэтому авторы и сравнивали разные форматы нагрузки, а не делали ставку на один вариант.

В тексте исследования есть еще одна важная деталь: ученые смотрели не только на факт отказа, но и на то, насколько тяжело человеку переживать первые дни без сигарет. У многих именно этот отрезок и ломает попытки бросить курить. Искусство удержаться в сложный момент здесь оказалось не абстракцией, а вполне измеряемым результатом.

Как менялись тяга и число сигарет

Участники, которые занимались физической активностью, полностью отказывались от курения на 15 процентов чаще, чем в контрольных группах. Вероятность не курить хотя бы семь дней подряд у них была выше на 21 процент. Разница не выглядит космической, но для таких исследований она вполне ощутима.

Есть и еще одна цифра. В среднем люди из группы физической активности выкуривали на две сигареты в день меньше. Для курильщика, который привык тянуть одну за другой, это уже заметное снижение, а не декоративная мелочь.

Отдельно проверяли, что дает одна тренировка. После нее тяга к курению снижалась примерно на 30 минут. Этого, конечно, не хватит, чтобы решить проблему на годы вперед, но как короткий буфер перед срывом результат выглядит полезным.

Исследователи не раз подчеркивали, что речь не идет о чуде. Физическая нагрузка не делает человека некурящим автоматически и не стирает зависимость одним махом. Но она дает окно, в которое проще не схватиться за сигарету, когда привычка требует свое. Короткая передышка после движения здесь работает именно как такой промежуток.

Почему упражнения работают не вместо лечения

Авторы прямо указали: упражнения не должны подменять методы, которые уже доказали свою пользу. Речь идет о медикаментозной терапии и консультациях специалистов. Именно эта связка остается базой, если человек всерьез решил бросить курить.

Физическая активность в этой схеме выглядит как дополнительная опора. Она не требует сложной подготовки, не привязана к аптеке и не заставляет человека сразу менять весь распорядок жизни. Зато помогает в те минуты, когда тяга накрывает резко и без предупреждения.

По сути, это рабочий бытовой инструмент. Не громкий, не модный, зато понятный. И в исследованиях он показал себя достаточно ровно, чтобы его не списывать со счетов.

Как отметил Ирина Соколова, в подобных историях особенно ценится простота решения. Когда человеку трудно пережить первые часы или дни без сигарет, даже короткая нагрузка может сбить остроту желания. Не вместо лечения, а рядом с ним — в этом и смысл такого подхода.

FAQ

Помогает ли одна тренировка бросить курить? Да, но ненадолго. В исследовании после одной тренировки тяга к курению снижалась примерно на 30 минут.

Можно ли заменить физической активностью лекарства и врача? Нет. Ученые отдельно указали, что упражнения не должны подменять медикаментозную терапию и консультации специалистов.

Насколько заметен эффект регулярных занятий? В обзоре у регулярно занимавшихся людей шанс полностью отказаться от курения был выше на 15 процентов, а шанс не курить хотя бы семь дней подряд — на 21 процент.

Становится ли от движения меньше сигарет в день? Да. В среднем участники выкуривали на две сигареты в день меньше, чем люди из контрольных групп.

"Регулярные нагрузки дают не отвлеченную пользу, а вполне измеримый эффект. Человек чаще удерживается от срыва, а тяга к сигарете после тренировки становится слабее хотя бы на короткий отрезок. Это особенно заметно в первые дни отказа, когда любая пауза на счету. Поэтому такие занятия разумно рассматривать как рабочее дополнение к лечению". аналитик научных и образовательных трендов Ирина Соколова

Проверено экспертом: аналитик научных и образовательных трендов Ирина Соколова

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