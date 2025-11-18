Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Спортивные тренажёры
Спортивные тренажёры
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 23:26

Как я справлюсь с ростом цен на фитнес в 2026 году: мой план действий и советы по экономии

Цены на фитнес-услуги вырастут на 15% в 2026 году — прогноз от Елены Силиной

Прогноз роста цен на фитнес-абонементы в 2026 году

Цены на фитнес-абонементы вырастут в среднем на 15% в начале 2026 года. Такой прогноз озвучила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина в интервью с NEWS. ru. В статье рассмотрим, что стоит за этим ростом и какие факторы повлияли на текущую тенденцию.

По словам Силиной, пик роста стоимости абонементов придется на январь-февраль будущего года. Это продолжение уже существующей тенденции: с начала 2025 года цены на фитнес-услуги выросли на 9-10%. При этом только 24% компаний смогли избежать повышения тарифов в этом году.

Причины роста цен на фитнес-услуги

Основной причиной ожидаемого скачка цен на фитнес-услуги является низкая маржинальность бизнеса и растущие издержки. Силина отметила, что по итогам первого полугодия 2025 года рентабельность фитнес-клубов в России составила всего 7-9%, что является крайне низким показателем для этого бизнеса.

Увеличение затрат фитнес-клубов с начала 2025 года

Категория затрат Величина роста (%) Описание
Арендные платежи 8-9% Увеличение стоимости аренды помещений
Коммунальные услуги 10% Повышение тарифов на электричество, воду и тепло
Оборудование и его обслуживание 12-13% Увеличение стоимости закупки и обслуживания оборудования

Основные факторы роста расходов фитнес-клубов

1. Увеличение темпов роста расходов

В течение 2025 года расходы фитнес-клубов увеличивались двузначными темпами. Это влияет на необходимость пересмотра тарифов и увеличения цен для поддержания прибыльности.

2. Повышение МРОТ и социальных взносов

С увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) и обязательных социальных взносов выросли и затраты клубов на оплату труда сотрудников, что также оказывает влияние на цены.

3. Высокая стоимость кредитов

Высокие ставки по кредитам сделали финансирование для фитнес-клубов более дорогим, что также влияет на необходимость пересмотра цен.

Ошибки и последствия повышения цен

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Принудительное повышение цен без учета потребностей клиентов.
    Последствие: Потеря клиентов из-за высокой стоимости абонементов.
    Альтернатива: Внедрение гибких тарифных планов, скидок для постоянных клиентов или частичные субсидии на тренировки.

  2. Ошибка: Игнорирование роста издержек в долгосрочной перспективе.
    Последствие: Увеличение долговой нагрузки и финансовые проблемы.
    Альтернатива: Оперативная адаптация бизнес-моделей с учетом новых затратных реалий и поиск способов оптимизации расходов.

  3. Ошибка: Недооценка влияния повышения социальных взносов и налогов.
    Последствие: Проблемы с выплатами и управлением персоналом.
    Альтернатива: Внедрение программ мотивации и оптимизация трудовых расходов.

Как избежать последствий роста цен?

Для фитнес-клубов, которым предстоит повысить тарифы, есть несколько способов минимизировать негативные последствия:

  1. Оптимизация затрат - пересмотр расходов, таких как аренда, коммунальные платежи, закупка оборудования. Например, использование энергоэффективных технологий может снизить коммунальные платежи.

  2. Гибкие тарифные планы - предложить клиентам различные варианты абонементов, которые подойдут под разные финансовые возможности. Это поможет удержать клиентов, даже если цены будут повышены.

  3. Новые услуги и сервисы - внедрение дополнительных услуг, таких как персональные тренировки или SPA-процедуры, может увеличить доход фитнес-клубов, что поможет компенсировать повышенные затраты.

Плюсы и минусы роста цен на фитнес-услуги

Плюсы Минусы
Увеличение доходности Потеря клиентов из-за высокой стоимости
Рост цен позволит фитнес-клубам компенсировать увеличившиеся расходы и сохранить прибыльность. Высокие абонементы могут оттолкнуть часть клиентов, особенно тех, кто не видит оправдания для повышения цен.
Поддержание качества услуг Увеличение конкуренции
С увеличением доходности клубы смогут инвестировать в улучшение оборудования и качества сервиса. В условиях роста цен конкуренция на рынке фитнес-услуг усилится, и не все клубы смогут справиться с повышенными затратами.
Возможность расширения Риски для малого бизнеса
Клубы с высокой доходностью смогут открыть новые филиалы или улучшить сервис. Для небольших клубов рост цен может стать критическим, что повлияет на их выживаемость.

FAQ: Часто задаваемые вопросы

1. Почему фитнес-услуги становятся дороже?

Рост цен связан с повышением расходов фитнес-клубов, включая аренду, коммунальные услуги и стоимость оборудования. Также рост социальных взносов и повышение МРОТ оказывают влияние на стоимость.

2. Как выбрать фитнес-клуб при росте цен?

Важно учитывать не только стоимость, но и качество услуг, удобство расположения, а также дополнительные предложения и акционные скидки, которые могут помочь сэкономить.

3. Будет ли еще увеличиваться стоимость фитнес-услуг в будущем?

Скорее всего, в ближайшие несколько лет стоимость фитнес-услуг продолжит расти, поскольку издержки для клубов остаются на высоком уровне.

Мифы и правда о росте цен на фитнес

Миф 1: Все фитнес-клубы повышают цены одинаково.

Правда: Некоторые клубы могут предложить альтернативы, такие как гибкие тарифы или скидки для постоянных клиентов, чтобы избежать полного повышения цен.

Миф 2: Рост цен приведет к массовому закрытию фитнес-клубов.

Правда: В условиях роста цен фитнес-клубы могут использовать различные методы оптимизации затрат и повышения доходности, чтобы сохранить свою прибыльность.

Миф 3: Высокая цена абонемента всегда означает лучшее качество.

Правда: Высокая стоимость не всегда означает лучший сервис. Важно оценивать весь спектр услуг, которые предоставляет клуб, а также отзывы клиентов.

3 интересных факта о фитнес-индустрии

  1. В последние годы спрос на персональные тренировки вырос, и фитнес-клубы начали внедрять новые платные сервисы.

  2. Экологически чистые фитнес-клубы с использованием энергии из возобновляемых источников становятся все более популярными.

  3. В условиях экономической нестабильности фитнес-клубы часто внедряют гибкие абонементы, которые позволяют клиентам платить за каждую посещенную тренировку.

Исторический контекст

С момента массового развития фитнес-индустрии в России, начиная с 2000-х годов, этот рынок прошел через несколько стадий. Сначала многие клубы были ориентированы на обеспеченную аудиторию, а затем фитнес-услуги стали более доступны для широких слоев населения. Однако в последние годы, с ростом экономических трудностей и увеличением расходов, фитнес-клубы сталкиваются с необходимостью повышения цен, чтобы поддерживать свою деятельность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как укрепить трицепсы и улучшить мобильность суставов — советы от тренера Юрковой сегодня в 22:27
Мои топ-упражнения для рук: как укрепить трицепсы и улучшить гибкость суставов

Узнайте, как правильно тренировать руки и улучшить мобильность суставов с помощью простых и эффективных упражнений.

Читать полностью » Ошибки при использовании МФР-валика: что нужно знать новичкам — тренер Максим Оборин сегодня в 21:26
Как я избавляюсь от мышечного напряжения с помощью МФР: пошаговое руководство

Узнайте, как правильно использовать МФР для улучшения восстановления после тренировок и предотвращения травм.

Читать полностью » Тренер Кузьменко: 10 эффективных упражнений для улучшения осанки и здоровья сегодня в 20:27
Не спешила с растяжкой, а теперь вижу потрясающие результаты для осанки и суставов

Узнайте, как развить гибкость и повысить подвижность с помощью простых упражнений. Всё, что вам нужно для этого — 10 эффективных растяжек.

Читать полностью » Выпад с ударом помогает повысить тонус ног — тренер по фитнесу Бриджит Мойнахан сегодня в 19:10
Забыла про спортзал: простое упражнение вернуло форму и уверенность

Домашнее упражнение, которое заменит спортзал: выпады с ударом укрепляют мышцы, подтягивают тело и делают походку уверенной.

Читать полностью » Бикрам помогает вывести токсины при регулярных занятиях — врачи сегодня в 18:10
Попробовала горячую йогу и через неделю не узнала своё отражение в зеркале

Выбираешь между горячей Бикрам и спокойной Крипалу? Узнай, какая йога совпадает с твоим характером и зачем важно найти свой идеальный стиль.

Читать полностью » Тренировка с гантелями улучшила осанку офисных сотрудников — фитнес-тренеры сегодня в 17:10
Увидела упражнение случайно — теперь не могу без него начать день

Упругое тело, уверенная осанка и красивые ноги — все это можно получить, выполняя одно простое упражнение. Попробуйте и почувствуйте эффект уже через неделю.

Читать полностью » Упражнение с фитболом укрепляет ягодицы и бедра — фитнес-тренер Эрин Курдила сегодня в 16:10
Нашла ленивый способ подтянуть попу — делаю дома, а результат как после зала

Узнай, как всего одно движение способно подтянуть ягодицы, сделать ноги стройнее и придать фигуре женственные очертания без изнурительных тренировок.

Читать полностью » Аквафитнес укрепляет мышцы пресса при минимальной нагрузке — Трэвис Триплетт сегодня в 15:10
Сделала пару движений в бассейне — муж заметил перемены первым

Тренировка в бассейне — лучший способ совместить прохладу и фитнес. Эти упражнения помогут подтянуть тело и сделать пресс рельефным без перегрузок.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Кинешма, Плёс и Юрьевец: как Ивановская область стала центром круизного туризма
Туризм
Культ тела и движения — часть культурного кода жителей Рио — Pro-Vision
ПФО
Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области увеличилась на 63,3% — Роспотребнадзор
СФО
Жителям ХМАО проще всего трудоустроиться в розничной торговле — HeadHunter
Красота и здоровье
Врач сказал, что я преувеличиваю — реальность тысяч пациентов с акне и псориазом
Еда
Ем спокойно и без вины: как питание помогает вернуть устойчивость
Питомцы
Новые кардиофлешки помогут владельцам домашних животных диагностировать болезни сердца у питомцев
Наука
Спутники Swarm создали карты магнитного поля Земли — ЕКА
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet