Абонемент растёт быстрее мышц: фитнес в Сибири подбирается к ненормальной отметке

Стоимость месячных фитнес-абонементов в крупнейших городах Югры продолжает расти, об этом сообщает издание URA. RU. По данным Росстата, за год ситуация изменилась ощутимо: тарифы увеличились почти во всех муниципалитетах региона, и средний ценник приблизился к отметке в 4,5 тысячи рублей.

Динамика стоимости по округу

Согласно статистике, стоимость клубной карты в октябре достигла 4 428 рублей. В службе уточняют:

"Средняя стоимость клубной карты в фитнес-клуб на месяц в Ханты-Мансийском автономном округе в октябре составила 4 428 рублей. Год назад цена была на уровне 4 112 рублей. Рост превысил 7,5%", — следует из данных службы статистики, которые есть в распоряжении URA. RU.

Такая динамика отражает общую тенденцию в сфере тренировочных услуг, где рост расходов на обслуживание помещений и обновление оборудования заметно влияет на итоговые тарифы для клиентов. Региональные операторы рынка подтверждают, что повышение цен чаще всего связано с внешними экономическими факторами.

Различия между городами Югры

Наиболее существенное удорожание произошло в Нижневартовске: стоимость абонементов выросла более чем на 17%. Там месячный прайс превысил отметку в четыре тысячи рублей, что делает рынок особенно чувствительным для жителей, посещающих клубы на регулярной основе.

В Ханты-Мансийске цена увеличилась на 12% и достигла 5 268 рублей. Это один из самых высоких показателей по округу, что связано с уровнем затрат на эксплуатацию объектов и кадровый состав спортивных центров. Между тем Сургут сохранил прежний тариф — чуть больше 4,2 тысячи рублей, демонстрируя стабилизацию ценовой политики в условиях растущего спроса.

Причины роста и последствия для клиентов

Эксперты связывают подорожание с общей инфляционной нагрузкой и затратами на модернизацию клубов. Повышение стоимости аренды, сервисного обслуживания и коммунальных платежей оказывает прямое влияние на ценовые решения. Кроме того, фитнес-клубы расширяют спектр услуг, что также отражается на конечной стоимости абонементов.

Для клиентов изменения означают необходимость тщательнее оценивать предложения, обращая внимание на соотношение цены и качества. В некоторых городах конкуренция между клубами остается высокой, что позволяет выбирать более доступные варианты и удерживает рост стоимости в пределах среднерегиональных показателей.