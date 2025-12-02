Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Спортивный мужчина без рубашки тренируется
Спортивный мужчина без рубашки тренируется
© Desingned by Freepik by fxquadro is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 3:35

Добавил в тренировки простой элемент — тело изменилось за месяц

Кевин Кёстер рассказал о значении подвижности для здоровья — Men's Health

58 лет — возраст, когда большинство людей начинают замедляться. Но не Кевин Кёстер. Он остаётся одним из сильнейших спортсменов в своей категории на CrossFit Games Masters и доказывает, что возраст — не помеха для выдающихся физических достижений. Его подход к тренировкам, питанию и восстановлению может стать вдохновением для тех, кто хочет сохранить силу и энергию после пятидесяти. Об этом сообщает Men's Health.

Как Кевину Кёстеру удаётся быть в форме в 58 лет

Форма Кевина Кёстера — результат дисциплины и осознанности. Он тренируется не ради рекордов, а ради долгой активной жизни. В интервью City Lifestyle спортсмен отметил:

"Одно из преимуществ для меня — это подвижность. Я очень последовательно к ней отношусь и стараюсь работать над ней каждый день", — рассказал Кёстер.

Помимо кроссфита, он включает в программу спринты и кардионагрузки, чтобы поддерживать скорость и здоровье сердца. Также Кевин много времени проводит на природе — бегает по пересечённой местности, плавает, занимается сноубордом и ходит в походы с сыном.

"Мои тренировки — это жизнь. Я занимаюсь кроссфитом, чтобы жить: охотиться на лосей, таскать тяжести, кататься на сноуборде, заниматься тем, что мне по душе", — объяснил он в подкасте ElkShape.

Главное в его программе — качественные движения и контроль над техникой. Кёстер не стремится к максимальным весам, предпочитая здоровье суставов и долговечность результата. Важную роль играет и восстановление: холодные погружения, медитация и полноценный сон — обязательные пункты его режима.

Принципы питания и восстановления

Кёстер следует принципу "естественного топлива". Он употребляет цельные продукты, избегает сахара и предпочитает белковую пищу — мясо лося, овсянку, яйца и овощи. Ужин спортсмен старается завершать пораньше, считая, что это помогает восстановлению.

"Главное — начать. Главное — не переусердствовать. Начните с простого и продолжайте", — делится он. "Когда выработаете привычку, можно добавить больше. Быть в форме и вести активный образ жизни непросто, но возможно".

Его подход прост: движение, питание, сон и последовательность. Никаких "волшебных" решений — только системность и уважение к собственному телу.

Секрет долголетия в спорте

С возрастом организм требует большего внимания. Кёстер делает акцент на гибкости суставов и функциональной силе. Вместо монотонных тренировок он сочетает разные типы активности: силовые упражнения, спринты, плавание, походы. Это позволяет развивать не только мышцы, но и выносливость, координацию и устойчивость к стрессу.
Подобный подход защищает от травм и сохраняет мотивацию. Регулярные тренировки на свежем воздухе положительно влияют на психику, уменьшая уровень стресса и повышая концентрацию. Таким образом, физическая форма становится не самоцелью, а инструментом для полноценной жизни.

Сравнение традиционных и функциональных тренировок

Традиционный бодибилдинг часто направлен на увеличение мышечной массы, но не всегда развивает функциональность тела. CrossFit и функциональные тренировки, напротив, готовят организм к реальной активности. Кевин Кёстер делает ставку именно на них.

Функциональные упражнения включают многосуставные движения, которые развивают сразу несколько групп мышц. Они укрепляют связки, улучшают баланс и координацию. Классический бодибилдинг эффективен для эстетики, но требует большей осторожности в зрелом возрасте. Поэтому сочетание умеренной силы, подвижности и разнообразных нагрузок — оптимальное решение для тех, кто хочет сохранить форму и энергию после 50.

Плюсы и минусы подхода Кевина Кёстера

Система Кёстера идеально подходит людям, стремящимся к долгосрочному результату, но требует терпения и дисциплины. Среди её плюсов:

  • высокая функциональность тела;
  • низкий риск травм;
  • устойчивость к стрессу;
  • гармония между физической и ментальной нагрузкой.

К минусам можно отнести необходимость строгого режима и ограничений в питании, а также высокие требования к самоорганизации. Однако результаты Кёстера подтверждают, что такие усилия окупаются в полной мере.

Советы для тех, кто хочет тренироваться после 50

  1. Начните с подвижности. Ежедневно уделяйте внимание суставам — особенно плечам и тазобедренным.

  2. Разнообразьте нагрузки. Чередуйте силовые тренировки, кардио и прогулки на природе.

  3. Не гонитесь за рекордами. Контролируйте технику, а не вес на штанге.

  4. Высыпайтесь. Сон — главный инструмент восстановления.

  5. Закаляйтесь. Холодные ванны и душ помогают ускорить обмен веществ и снизить воспаления.

  6. Питайтесь осознанно. Больше белка и цельных продуктов, меньше сахара и фастфуда.

Такая стратегия поможет не только сохранить форму, но и улучшить качество жизни.

Популярные вопросы о тренировках после 50

Как выбрать подходящий тип тренировок?
Начинайте с умеренных нагрузок и постепенно увеличивайте интенсивность. Лучше сочетать функциональные упражнения, кардио и растяжку.

Что лучше: тренировки в зале или на свежем воздухе?
Оба варианта эффективны. Главное — регулярность и разнообразие. Уличные тренировки добавляют дополнительную мотивацию и контакт с природой.

Сколько стоит тренироваться по системе CrossFit?
Стоимость зависит от клуба и региона, но в среднем абонемент стоит дороже, чем в обычный фитнес-зал. Однако эффект от таких тренировок обычно выше за счёт комплексного подхода.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Неуверенность в спортзале чаще испытывают новички без опыта — психологи вчера в 13:10
Перестала стесняться в спортзале — один приём изменил всё: жаль, раньше не знала

Чувствуете неловкость в спортзале? Вы не одни. Разбираемся, почему это чувство появляется, как перестать сравнивать себя с другими.

Читать полностью » Велотренировка сжигает 300 калорий за 20 минут — Бобб Максимус вчера в 11:51
Велотренажер ломает шаблоны кардио: 20 минут — и организм работает как раскалённый двигатель

Простая 20-минутная тренировка на велотренажере от Бобби Максимуса помогает сжечь до 300 калорий, укрепить сердце и улучшить выносливость без длительных нагрузок.

Читать полностью » Спортсмены сжигают до 150 граммов углеводов за тренировку — Fitseven вчера в 9:25
Начал есть углеводы перед тренировкой — и мышцы выросли вдвое быстрее

Большинство спортсменов совершают одну ошибку, из-за которой рост мышц останавливается. Узнай, почему без энергии тренировки не работают.

Читать полностью » Занятия Xtend Barre укрепили мышцы без утяжелителей — инструкторы вчера в 7:10
Пробовала йогу, пилатес, кардио — но только это реально сделало тело подтянутым

Метод Xtend Barre завоевал Голливуд: сочетание балета, пилатеса и кардио помогает сжигать калории и формировать стройное тело без утяжелителей и тренажёров.

Читать полностью » Избыток белка спровоцировал прибавку веса — Ирина Ротач вчера в 5:47
Лишний вес не уходит, хотя тренировки идут по плану: скрытые ошибки спортзала саботируют результат

Почему тренировки не всегда приводят к снижению веса и какие нагрузки реально помогают ускорить жиросжигание — разбор ключевых ошибок и способов их исправить.

Читать полностью » Подтягивания укрепляют мышцы спины и улучшили осанку — Fitseven вчера в 3:15
Делал одно движение на турнике — а осанка выпрямилась сама

Эксперт рассказал, как правильно выполнять подтягивания, какие ошибки допускают новички и почему именно это упражнение формирует настоящую спортивную фигуру.

Читать полностью » Грамотное восстановление предотвращает травмы — утверждают врачи ACE вчера в 1:10
Начала бегать по утрам — и через месяц заметила перемены, о которых молчали

История девушки, решившей впервые пробежать марафон, превращается в честный дневник преодоления, дисциплины и вдохновения — от первых шагов до старта.

Читать полностью » Учёные определили, что тренировки на 70% максимума эффективнее для роста — BJ 30.11.2025 в 23:07
Мышцы растут не от железа, а от формулы: новая модель раскрывает скрытый предел нагрузки

Учёные создали модель, способную прогнозировать рост мышц в зависимости от нагрузки. Она объясняет, какой вес и режим тренировок дают максимальный эффект.

Читать полностью »

Новости
Еда
Помидоры с чесночной начинкой готовятся за минуты — кулинары
Дом
Перегрузка барабана снижает качество стирки — эксперты по бытовой технике
Садоводство
Теплолюбивые растения нужно укрывать агроволокном от заморозков — Ирина Головина
Наука
Искусственный лист превратил CO2 в топливо — учёные Кембриджского университета
Питомцы
Псориаз у собак признан редким заболеванием — ветеринар Андреса Эстевес
Красота и здоровье
Зимние парфюмы лучше тестировать на холодном воздухе — эксперты по ароматам
Еда
Добавление травяного масло дает яичнице новый аромат и вкус — Express.uk
Авто и мото
Belgee Х70 вошёл в топ-5 семейных внедорожников — автоэксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet