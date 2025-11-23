Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Скакалка
Скакалка
© unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 21:16

Силовые тренировки побеждают кардио: как поколение Z и миллениалы меняют фитнес

Поколение Z предпочитает силовые тренировки — отчет EGYM

Недавний отчет компании EGYM о трендах в фитнес-индустрии показал, что силовые тренировки становятся наибольшим приоритетом для молодежи, в том числе для поколения Z и миллениалов. Психологический маятник сместился от кардионагрузок в сторону силовых упражнений, и это явление наблюдается не только в спортивных залах, но и в трендах потребления фитнес-оборудования.

Как оказалось, представители поколения Z и миллениалов (возраст 18-34 года) составляют наибольшую долю абонентов в тренажерных залах в США — 31%. Для понимания масштабов этой тенденции, компания проанализировала данные о фитнес-активности, собранные с помощью приложения EGYM за год.

Как силовые тренировки обогнали кардио?

Силовые тренировки официально стали самой популярной формой физической активности среди молодежи. За последние 10 лет наблюдается феноменальный рост интереса к этому виду спорта: с 2012 по 2022 год продажи оборудования для силовых тренировок выросли на 181%, в то время как продажи кардиотренажеров, таких как эллиптические и велотренажеры, значительно сократились. Это подтверждается данными, которые показывают, что потребители тратят гораздо больше времени на занятия с свободными весами и силовыми тренажерами, чем на кардиотренажерах.

Почему молодежь отдает предпочтение силовым тренировкам?

Причины смены приоритетов связаны с различными социальными и психологическими факторами. Молодые люди, прежде всего, стремятся нарастить мышечную массу. Это связано не только с эстетическими целями, но и с социальной составляющей фитнеса. Силовые тренировки теперь ассоциируются с социальной вовлеченностью, поддержкой и обратной связью, что особенно важно для молодежи. Многие предпочитают групповые тренировки, которые создают атмосферу соревнования и мотивации. Молодые люди активно реагируют на мгновенную обратную связь и игровые элементы, что поддерживает их интерес и вовлеченность.

Носимые устройства и фитнес-приложения: как технологии поддерживают тренировки

Согласно отчету EGYM, поколение Z и миллениалы активно используют носимые устройства для отслеживания своей активности. В США на долю этой возрастной группы приходится почти 46 миллионов пользователей умных носимых устройств, что почти в два раза больше, чем у представителей поколений X и бэби-бумеров. Кроме того, молодежь предпочитает использовать приложения для отслеживания прогресса, основанные на искусственном интеллекте, что позволяет им получать персонализированные рекомендации и следить за своим прогрессом в реальном времени.

Тренировочные предпочтения поколений: чем отличаются молодые и старшие участники?

На платформе EGYM в числе фаворитов среди молодых пользователей можно выделить силовые тренировки. Поколение Z часто выбирает такие упражнения, как разгибание ног и отведение бедра на тренажерах. Миллениалы также не отказываются от кардио, предпочитая ходьбу и беговые дорожки, но силовые упражнения, такие как жим ногами и отведение бедра, занимают второе место в их тренировках.

Тренировочные предпочтения разных поколений

Возрастная группа Популярные виды тренировок
Поколение Z Разгибание ног, отведение бедра на тренажерах, степ-тренажеры
Миллениалы Ходьба, бег, жим ногами, отведение бедра
Поколение X и старше 60 лет Ходьба, силовая ходьба, наклоны в стороны

Среди тренажеров Smart Strength от EGYM, таких как жим от груди и тяга штанги сидя, также наблюдается высокий интерес среди всех возрастных групп. Но среди молодежи особой популярностью пользуются упражнения на разгибание ног, в то время как представители более старших поколений добавляют жим от плеч и жим на трицепс.

Что делать фитнес-операторам?

Операторам фитнес-клубов следует адаптировать свои предложения под потребности современной молодежи. EGYM рекомендует инвестировать в силовое оборудование и тренажеры, которые позволяют отслеживать показатели эффективности и предоставлять обратную связь в реальном времени. Это особенно важно для удержания молодежной аудитории, которая ожидает взаимодействия и персонализированного подхода.

Некоторые фитнес-операторы уже начинают следовать этим рекомендациям. Например, сеть EoS Fitness внедрила систему EGYM Genius — платформу для тренировок на базе искусственного интеллекта. Это позволило компании стать первым крупным фитнес-оператором в США, внедрившим эту технологию в своих клубах.

Влияние технологии на фитнес: что будет дальше?

В ближайшем будущем поколение Альфа, которое активно использует цифровые технологии, будет ожидать от фитнес-индустрии еще большего уровня персонализации, интерактивности и технологичности. Это ставит перед операторами фитнес-клубов задачу еще более глубокой интеграции технологий в тренировки, что позволит создавать более увлекательные и мотивирующие фитнес-опыты.

Плюсы и минусы новых фитнес-трендов

Плюсы Минусы
Технологичность: Использование носимых устройств и приложений позволяет молодым людям следить за своим прогрессом и получать персонализированные рекомендации. Упрощение кардио: Меньший интерес к кардионагрузкам может привести к недостаточной кардионагрузке, что важно для общего здоровья.
Социальный аспект: Групповые тренировки и игровые элементы создают мотивацию и вовлеченность. Риски от чрезмерных силовых тренировок: Неконтролируемая нагрузка на суставы и мышцы без должного восстановления может привести к травмам.
Силовые тренировки: Это эффективный способ набора мышечной массы и улучшения физической формы. Доступность технологий: Внедрение новых технологий требует крупных инвестиций и может не быть доступно для всех фитнес-центров.

Часто задаваемые вопросы

Почему силовые тренировки стали популярнее кардио?
Молодежь ориентирована на наращивание мышечной массы и получает удовольствие от социальных аспектов фитнеса, таких как групповые тренировки и игры.

Какие тренировки предпочитают миллениалы и поколение Z?
Они предпочитают силовые тренировки, такие как разгибание ног и отведение бедра, но также занимаются кардио, включая ходьбу или бег.

Как фитнес-операторы могут привлечь молодежь?
Операторы должны инвестировать в силовое оборудование и тренажеры с возможностью отслеживания прогресса, а также внедрять технологичные решения, такие как платформы на базе искусственного интеллекта.

Мифы и правда о трендах в фитнесе

Миф: Молодежь полностью отказывается от кардио.
Правда: Хотя силовые тренировки становятся приоритетными, многие миллениалы и поколение Z продолжают заниматься кардио, включая ходьбу и бег.

Миф: Технологии не важны в фитнесе.
Правда: Молодежь активно использует носимые устройства и фитнес-приложения, что повышает вовлеченность и мотивацию.

Интересные факты

  1. Продажи силового оборудования выросли на 181% с 2012 по 2022 год.

  2. Поколение Z и миллениалы составляют 31% от общего числа абонентов фитнес-клубов в США.

  3. Применение технологий в фитнесе увеличивает вовлеченность и результаты тренировок.

Исторический контекст фитнес-индустрии

Фитнес-индустрия претерпела значительные изменения с начала 2000-х годов. Ранее кардионагрузки занимали лидирующие позиции, но с ростом интереса к силовым тренировкам и внедрением новых технологий, таких как носимые устройства и тренировки на базе искусственного интеллекта, отрасль переживает новый этап своего развития.

