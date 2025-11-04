Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 3:10

Эта тренировка длится всего 25 минут, но тело меняется уже через неделю

Приседания с фитболом укрепляют ягодицы и бёдра — отметили тренеры

Понять, как работает тело, — значит научиться использовать его возможности на максимум. Чтобы фигура стала подтянутой и сильной, достаточно двух коротких тренировок в неделю. Комплекс из десяти упражнений поможет проработать все основные группы мышц и запустить обмен веществ на несколько часов после занятия.

Универсальный план тренировки

Занимайтесь дважды в неделю по 25 минут, делая по два подхода по 15 повторов каждого упражнения. Между подходами можно отдыхать до минуты. Этот комплекс подходит и новичкам, и тем, кто давно тренируется. Всё, что понадобится, — гимнастический мяч, полотенце и пара гантелей весом от 2 до 5 кг.

Главное правило — сохранять правильную осанку, держать мышцы корпуса в напряжении и выдыхать на усилии. Даже короткая тренировка даст результат, если выполнять упражнения осознанно.

Комплекс упражнений

1. Приседание с мячом у стены

Опирайтесь нижней частью спины на фитбол, установленный у стены. Ноги поставьте широко, носки слегка разверните наружу. Медленно присядьте, пока бёдра не станут параллельны полу, затем поднимитесь, напрягая ягодицы.
Зона работы: бёдра, ягодицы.

2. Собачья поза с подъёмом пяток

Из положения "собака мордой вниз" поднимайте пятки, напрягая икроножные мышцы, затем опускайте. Продвинутый вариант — делать поочерёдно, стоя на одной ноге.
Зона работы: икры, спина, руки.

3. Сжатие мяча перед грудью

Держите фитбол на уровне груди, руки прямые, но не напряжённые. Сжимайте мяч, считая до двух, затем расслабляйте руки, не опуская инвентарь.
Зона работы: грудные мышцы, плечи.

4. "Скульптор неба"

Сидя на мяче, возьмите гантели и поднимайте их вверх от уровня подбородка, не откидываясь назад. Опускайте медленно, контролируя движение.
Зона работы: плечи, грудь, руки, пресс.

5. Подъём рук под углом

Наклонитесь вперёд примерно на 45 градусов, держа гантели. Согните локти под углом 90 градусов и поднимайте руки, сводя лопатки, затем возвращайте в исходное положение.
Зона работы: верх спины, плечи.

6. Отжимание от пола сидя

Сядьте на пол, руки поставьте за спиной, пальцы направлены к телу. Поднимите таз, сгибая локти, не разводя их в стороны, затем выпрямите руки.
Зона работы: трицепсы.

7. Сгибание рук с гантелями на мяче

Опираясь грудью и животом на фитбол, держите руки опущенными вниз. На вдохе поднимайте гантели к подбородку, на выдохе медленно опускайте.
Зона работы: бицепсы.

8. "Вокруг света"

Сидя на мяче, поднимите руки перед собой. Поворачивайте корпус и руки влево, затем вправо, сохраняя неподвижными ноги и таз.
Зона работы: мышцы пресса.

9. Полумесяц

Лягте на живот, подложив свернутое полотенце под таз. Поднимайте прямые ноги до линии с корпусом, удерживая на несколько секунд, затем опускайте.
Зона работы: поясница, ягодицы.

10. Скручивание с мячом

Лягте на спину, зажмите мяч между коленей и поднимайте верхнюю часть корпуса, не отрывая стоп от пола. Сжимайте мяч в верхней точке, затем возвращайтесь обратно.
Зона работы: пресс, внутренняя поверхность бедра.

Советы для успеха

  • Подбирайте вес гантелей так, чтобы последние повторы давались с усилием, но не нарушали технику.

  • Не забывайте о дыхании — выдох на подъёме, вдох на опускании.

  • Представляйте, как мышцы сокращаются — осознанное движение усиливает эффект.

  • После тренировки обязательно сделайте растяжку.

Ошибки и как их избежать

  • Ошибка: выполнять упражнения быстро и без контроля.
    Последствие: снижение эффективности и риск травмы.
    Альтернатива: двигайтесь медленно, следите за осанкой и дыханием.

  • Ошибка: выбирать слишком лёгкие гантели.
    Последствие: отсутствие видимых изменений.
    Альтернатива: увеличьте вес, чтобы последние 2 повтора были напряжёнными.

  • Ошибка: тренироваться каждый день.
    Последствие: переутомление мышц.
    Альтернатива: давайте организму день отдыха между тренировками.

А что если нет инвентаря?

Если под рукой нет фитбола или гантелей, можно заменить их подручными средствами:

  • вместо мяча использовать плотную подушку;

  • вместо гантелей — бутылки с водой;

  • вместо полотенца — небольшой валик или скрученную кофту.
    Главное — соблюдать технику и не торопиться.

Плюсы и минусы комплекса

Преимуществ у этой программы немало. Она подходит и для дома, и для спортзала, задействует все крупные мышцы, ускоряет обмен веществ и помогает поддерживать тонус. При регулярных тренировках результат заметен уже через месяц.
К минусам можно отнести необходимость инвентаря и внимательное отношение к технике. Первые занятия могут даваться тяжело, но с каждой неделей выполнять упражнения станет легче и приятнее.

Частые вопросы (FAQ)

Как часто нужно выполнять тренировку?
Достаточно двух раз в неделю, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

Сколько весят подходящие гантели?
Для женщин обычно 2-5 кг, для мужчин 5-10 кг — ориентируйтесь на свои ощущения.

Что делать, если болит спина после занятий?
Проверьте технику упражнений и уменьшите нагрузку. При сильной боли сделайте перерыв и проконсультируйтесь с тренером.

Мифы и правда о силовых тренировках

  • Миф: от гантелей растут большие мышцы.
    Правда: женский организм не вырабатывает столько тестостерона, чтобы "перекачаться".

  • Миф: кардио важнее силовых нагрузок.
    Правда: силовые упражнения ускоряют метаболизм и помогают сжигать жир даже после тренировки.

  • Миф: тренировки без пота бесполезны.
    Правда: результат зависит не от потоотделения, а от правильной техники и регулярности.

Интересные факты

  • Мышечная ткань расходует больше калорий, чем жировая, даже в состоянии покоя.

  • После 30 минут силовой тренировки обмен веществ ускоряется на 10-15%.

  • Люди, которые тренируются с утяжелением, чаще сохраняют стабильный вес и лучше спят.

Регулярно выполняя этот комплекс, вы не только укрепите мышцы и улучшите осанку, но и почувствуете лёгкость, уверенность и удовольствие от движения в каждом дне.

