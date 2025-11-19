Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Занятие пилатес
Занятие пилатес
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 7:10

Смешала бег и пилатес в одной тренировке — результат удивил даже тренера

Актриса Бет Рисграф укрепляет мышцы кора пилатесом и бегом — инструкторы

Работа актрисы, особенно в экшен-сериалах, требует не только таланта, но и физической выносливости. Для Бет Рисграф, исполнительницы роли ловкой воровки в сериале Leverage ("Обмани меня"), поддержание формы стало неотъемлемой частью профессии. Постоянные трюки, сцены с акробатикой и сложные движения требуют от неё не только силы, но и гибкости.

"Я поняла, насколько важно бережно относиться к телу и оставаться гибкой ради трюков ещё в начале работы над сериалом", — отметила актриса Бет Рисграф.

Основные принципы тренировок

Чтобы оставаться в отличной физической форме, актриса комбинирует разные виды нагрузок. Её привычный режим включает:

  • кардиотренировки, чаще всего бег;

  • матовые упражнения, основанные на принципах пилатеса;

  • балетные занятия для развития пластики и выносливости.

Такой подход помогает укрепить мышцы, развить равновесие и улучшить координацию движений. Бет подчёркивает, что тренировки должны быть не просто эффективными, но и приносящими удовольствие — только тогда они становятся привычкой, а не обязанностью.

Советы шаг за шагом

  1. Кардио как основа - начните с лёгкого бега или быстрой ходьбы 3-4 раза в неделю, чтобы поддерживать тонус.

  2. Пилатес для центра тела - упражнения на коврике укрепляют мышцы пресса и спины.

  3. Балетные элементы - даже несколько базовых движений помогут улучшить осанку и гибкость.

  4. Растяжка после нагрузки - обязательный элемент для предотвращения травм.

Актриса отмечает, что сочетание кардио и мягкой растяжки — идеальная формула для тех, кто хочет не только красивое тело, но и лёгкость движений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: отсутствие фокуса на мышцах кора.
    Последствие: повышенный риск травм спины и шеи.
    Альтернатива: включить в программу пилатес, йогу или баланс-доску, чтобы укрепить центр тела.

"Когда у тебя сильный корпус, риск травмы минимален. Это ещё и отличный способ улучшить осанку", — пояснил координатор трюков.

А что если нет времени на спортзал?

Если график не позволяет посещать фитнес-клуб, Бет советует использовать подручные средства. Можно заниматься дома — 20 минут пилатеса или короткий онлайн-марафон на растяжку. Главное — регулярность. Даже короткие тренировки каждый день дадут больше, чем редкие интенсивные нагрузки.

Многие звёзды также используют компактные тренажёры: ролики для пресса, резиновые петли, баланс-платформы. Они не требуют много места и позволяют тренировать тело комплексно.

Плюсы и минусы таких тренировок

Плюсы:

  • улучшение осанки и подвижности суставов;

  • снижение уровня стресса;

  • минимальный риск травм;

  • возможность заниматься где угодно.

Минусы:

  • требует самодисциплины;

  • отсутствие тренера может привести к ошибкам в технике.

FAQ

Как выбрать подходящий тип тренировки?
Начинайте с кардио, чтобы повысить выносливость, а затем добавляйте пилатес или йогу для гибкости.

Сколько стоит домашний инвентарь?
Базовый набор (коврик, резинки, ролик) обойдётся примерно в 3-5 тысяч рублей.

Что лучше: йога или пилатес?
Пилатес больше фокусируется на укреплении кора, а йога — на растяжке и дыхании. Идеально сочетать оба направления.

Мифы и правда

  • Миф: пилатес — это только для женщин.
    Правда: мужчины также активно используют его для реабилитации и укрепления мышц.
  • Миф: кардио обязательно должно быть изнурительным.
    Правда: умеренная нагрузка эффективнее и безопаснее для суставов.
  • Миф: без тренера невозможно прогрессировать.
    Правда: при правильной технике и регулярности можно достичь отличных результатов самостоятельно.

3 интересных факта

  1. Пилатес был разработан как система восстановления для военных во время Первой мировой войны.

  2. Балетные упражнения помогают укрепить не только ноги, но и мышцы кора.

  3. Даже 15 минут растяжки в день снижают риск травм на 30%.

Исторический контекст

В начале 2000-х пилатес стал особенно популярен среди актёров Голливуда. Он позволял сохранять фигуру без перегрузки суставов и при этом обеспечивал грацию движений — то, что нужно для экранного образа. Сегодня эта методика остаётся универсальной: от звёзд сериалов до офисных сотрудников, желающих разгрузить спину.
Поддерживать тело в тонусе — значит уважать себя и своё дело. Регулярные тренировки, внимание к осанке и гибкости делают не только фигуру подтянутой, но и характер устойчивым. Главное — не искать идеал, а наслаждаться движением и ощущением силы в каждом дне.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Потеря формы начинается через две недели — считает тренер Расмуссен сегодня в 2:10
Пропустила тренировки на две недели — тело изменилось так, что сама не поверила

Когда стоит паниковать из-за пропущенных тренировок, а когда перерыв может даже помочь — разберёмся, как быстро тело теряет форму.

Читать полностью » Планка укрепляет мышцы кора и улучшает осанку — фитнес-эксперты сегодня в 1:14
Делал планку всего 30 секунд — вот что изменилось с телом за неделю: не узнал себя в зеркале

Планка — это не просто тренировка пресса, а мощный инструмент для укрепления всего тела и улучшения осанки.

Читать полностью » Воздушный велосипед укрепляет пресс и баланс — так говорят фитнес‑тренеры сегодня в 1:10
Беру песок и воду — и живот становится плоским уже через неделю

Одно простое упражнение, которое поможет сделать пресс рельефным и крепким, не выходя из пляжной зоны — идеальный вариант для жаркого лета.

Читать полностью » За час занятия Zumba можно сжечь до 1000 калорий — тренер Шердьё д’Алексис сегодня в 0:10
Ходила в клуб ради веселья, а вернулась с подтянутыми бёдрами — рассказываю как

Танцуйте, отдыхайте и сжигайте калории одновременно — Zumba превращает вечеринку в полноценную тренировку, а клуб — в фитнес-зал под ритмы латинской музыки.

Читать полностью » Цены на фитнес-услуги вырастут на 15% в 2026 году — прогноз от Елены Силиной вчера в 23:26
Как я справлюсь с ростом цен на фитнес в 2026 году: мой план действий и советы по экономии

Узнайте, что стоит за ростом цен на фитнес-абонементы и как фитнес-клубы планируют адаптироваться к новым экономическим условиям.

Читать полностью » Как укрепить трицепсы и улучшить мобильность суставов — советы от тренера Юрковой вчера в 22:27
Мои топ-упражнения для рук: как укрепить трицепсы и улучшить гибкость суставов

Узнайте, как правильно тренировать руки и улучшить мобильность суставов с помощью простых и эффективных упражнений.

Читать полностью » Ошибки при использовании МФР-валика: что нужно знать новичкам — тренер Максим Оборин вчера в 21:26
Как я избавляюсь от мышечного напряжения с помощью МФР: пошаговое руководство

Узнайте, как правильно использовать МФР для улучшения восстановления после тренировок и предотвращения травм.

Читать полностью » Тренер Кузьменко: 10 эффективных упражнений для улучшения осанки и здоровья вчера в 20:27
Не спешила с растяжкой, а теперь вижу потрясающие результаты для осанки и суставов

Узнайте, как развить гибкость и повысить подвижность с помощью простых упражнений. Всё, что вам нужно для этого — 10 эффективных растяжек.

Читать полностью »

Новости
Наука
Новый материал для 3D-печати может революционизировать трансплантацию органов — биолог Лихэн Цай
Культура и шоу-бизнес
Тревор Энгельсон узнал о романе Меган Маркл и принца Гарри от подруги Бетенни Франкель — "The Toast"
Садоводство
Зимнее цветение требует умеренного питания в фазе бутонов — ботаники
Авто и мото
Детей до 7 лет можно перевозить только в автокресле или автолюльке — ГИБДД
Спорт и фитнес
Тренировки с хулахупом укрепляют мышцы рук и спины — спортивные врачи
Еда
Бефстроганов тушится с томатной пастой и мукой для густоты подливы — повар
Авто и мото
Потеря мощности двигателя у подержанных авто связана с износом деталей — автоспециалисты
Дом
Туалет без химии: зубная паста может помочь вернуть свежесть
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet