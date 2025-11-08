Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 18:10

Раньше часами мучилась на беговой дорожке, а теперь делаю это упражнение — эффект в разы сильнее

Современные фитнес-тренды давно вышли за пределы спортзалов. Телешоу She's Got the Look на канале TV Land доказало: стиль, уверенность и энергия могут сочетаться с физической формой. На съёмках SELF показал, как простые упражнения превращаются в настоящую феерию движения.

Элегантная сила: фитнес с настроением подиума

Каждое движение в этом комплексе продумано для тонуса мышц, улучшения осанки и красивой линии тела. Программа направлена на проработку основных зон — рук, плеч, ягодиц и пресса. Упражнения выполняются с утяжелителями и фитболом, а значит, нагрузка распределяется равномерно, помогая развить устойчивость и гибкость.

"Тело должно быть не только сильным, но и грациозным", — отметила тренер шоу Лесли Хайльбрунн.

Get-lean lunge — шаг к стройности

Это упражнение сочетает элементы выпада и работы с фитболом. Оно активно воздействует на мышцы ягодиц, бёдер и плеч.

  • Встаньте спиной к стене, зажмите фитбол между поясницей и поверхностью.

  • В правой руке держите гантель, поднимите руку вверх, левую положите на бедро.

  • Сделайте шаг левой ногой вперёд, а правую прижмите подошвой к стене.

  • Медленно опуститесь в выпад, пока колено почти не коснётся пола, одновременно сгибая правую руку.

  • Вернитесь в исходное положение и выполните 15 повторений.

Это движение не только укрепляет ноги, но и помогает развить баланс — важный элемент в тренировках на выносливость.

Wall walker — грация и сила

Следующее упражнение сочетает работу корпуса, пресса и ног. Оно укрепляет мышцы груди, живота и ягодиц.

  • Лягте спиной на пол, держа гантели над грудью, ладони направлены друг к другу.

  • Упритесь носками в стену, согните колени под углом 90°.

  • Поднимите таз, создавая прямую линию от колен до плеч.

  • На вдохе подтяните левое колено к груди, одновременно разводя правую руку в сторону.

  • Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.

Регулярное выполнение этого упражнения поможет улучшить координацию и укрепить мышцы кора.

Crunch and punch — пресс и энергия

Это упражнение идеально подойдёт тем, кто хочет совместить проработку мышц живота и рук.

  • Сядьте на фитбол, затем плавно отклонитесь назад, удерживая равновесие.

  • Возьмите гантели, согните руки в локтях.

  • Подтяните пресс и поднимитесь на несколько сантиметров вверх, одновременно нанося удар правой рукой, затем левой.

  • Плавно вернитесь в исходное положение.

Делайте по три подхода по 15 повторов. Это поможет укрепить пресс и улучшить координацию движений.

Советы шаг за шагом

  1. Используйте лёгкие гантели (1-2 кг), чтобы избежать перенапряжения.

  2. Следите за дыханием — вдох при опускании, выдох при усилии.

  3. Выполняйте упражнения медленно, контролируя каждое движение.

  4. После комплекса сделайте растяжку: мышцы должны восстанавливаться мягко.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком быстрая техника.
    Последствие: повышенная нагрузка на суставы.
    Альтернатива: выполняйте медленно, фиксируя позу на 2 секунды.

  • Ошибка: неправильная осанка при выпадах.
    Последствие: боль в пояснице.
    Альтернатива: используйте фитбол для контроля положения спины.

  • Ошибка: чрезмерный вес гантелей.
    Последствие: риск растяжения мышц.
    Альтернатива: начните с минимального веса и увеличивайте постепенно.

А что если тренироваться дома?

Домашний формат — идеальное решение. Достаточно фитбола, пары гантелей и небольшой стены для опоры. Музыка, удобная одежда и зеркало помогут следить за техникой и держать ритм.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • можно тренироваться без спортзала;

  • улучшает гибкость и осанку;

  • задействует все основные группы мышц;

  • подходит для любого уровня подготовки.

Минусы:

  • требует устойчивого фитбола;

  • при неправильной технике возможно перенапряжение.

FAQ

Как часто выполнять тренировку?
Достаточно 3-4 раз в неделю, делая перерыв на день для восстановления.

Можно ли заменить фитбол другим снарядом?
Нет, именно мяч создаёт нужную нестабильность и активирует мышцы кора.

Сколько длится комплекс?
Около 20-25 минут — идеальный формат для утренней разминки или вечернего восстановления.

Мифы и правда

  • Миф: фитбол подходит только для женщин.
    Правда: упражнения с мячом эффективны и для мужчин — они укрепляют стабилизаторы корпуса.
  • Миф: лёгкие гантели не дают результата.
    Правда: при правильной технике важна не масса, а контроль и повторение.
  • Миф: короткие тренировки бесполезны.
    Правда: регулярные короткие сессии дают лучший эффект, чем редкие долгие.

3 интересных факта

  • Упражнения с фитболом были изобретены швейцарским физиотерапевтом в 1960-х годах.

  • В профессиональном фитнесе они используются для восстановления после травм.

  • На съёмках шоу использовались гантели по 1,5 кг — оптимальный вес для поддержания формы.

Исторический контекст

Телешоу She's Got the Look впервые вышло в эфир в 2008 году и сразу стало символом объединения моды и спорта. Его участницы — женщины старше 35 лет, доказавшие, что возраст не помеха ни стилю, ни силе. Каждая серия сочетала модельные задания и физические испытания, демонстрируя, что уверенность и движение — лучший рецепт молодости.

