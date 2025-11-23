Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка с гантелями
Девушка с гантелями
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 19:10

Перестала делать скручивания — не ожидала такого эффекта от новой тренировки

Вертикальные упражнения снизили нагрузку на позвоночник — Джеки Уорнер

После праздничных выходных с обилием вкусной еды и ленивых вечеров многим хочется вернуть лёгкость и тонус. Главное — не откладывать: начать можно прямо сегодня. Простое упражнение из программы Джекки Уорнер Crunch-Free Xtreme Abs поможет подтянуть живот и талию, не прибегая к классическим скручиваниям. Это вариант для тех, кто устал от стандартных абдоминальных тренировок и хочет быстро почувствовать результат.

Суть метода

Тренер Джекки Уорнер предлагает активировать глубокие мышцы корпуса без давления на шею и спину. Упражнение Split Lunge Flex - одно из самых эффективных для проработки пресса в вертикальном положении. Оно включает работу бедер, ягодиц и мышц кора одновременно, создавая естественную нагрузку и помогая сжигать калории даже после завершения тренировки.

"Движение должно быть плавным, но с чётким контролем корпуса", — отметила фитнес-тренер Джеки Уорнер.

Советы шаг за шагом

Для выполнения упражнения понадобится гантель весом 2-4 кг и немного свободного пространства. Делать его можно дома или в спортзале.

  1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.

  2. Шагните одной ногой вперёд в выпад и зафиксируйте позу.

  3. Поднимите локти на уровень плеч, удерживая гантель перед лбом.

  4. Медленно наклонитесь вперёд, пока гантель не коснётся переднего колена.

  5. Сожмите мышцы пресса и вернитесь в исходное положение.

  6. Выполните 15 повторений, затем смените ногу и повторите.

Выполняйте 2-3 подхода, сохраняя стабильный ритм дыхания. Это движение отлично подходит для утренней разминки или как часть короткой домашней тренировки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: излишний прогиб в пояснице.
    Последствие: нагрузка переходит на спину.
    Альтернатива: держите пресс в лёгком напряжении, контролируя осанку.

  • Ошибка: слишком быстрые наклоны.
    Последствие: теряется техника, снижается эффективность.
    Альтернатива: двигайтесь медленно, концентрируясь на работе пресса.

  • Ошибка: использование слишком тяжёлого инвентаря.
    Последствие: повышенный риск травмы.
    Альтернатива: начинайте с лёгких гантелей (2-3 кг) или бутылок с водой.

А что если…

Если вы чувствуете, что упражнение даётся легко, добавьте небольшой пульсирующий элемент — при возвращении из наклона задержитесь в середине движения на 2-3 секунды. Это увеличит время под нагрузкой и усилит эффект для талии. Тем, кто тренируется дома без гантелей, подойдут утяжелители на запястья или фитнес-резинки.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • не требует специального оборудования;

  • безопасно для спины и шеи;

  • развивает баланс и выносливость.

Минусы:

  • требует концентрации и точности движений;

  • при слабой координации возможны ошибки в технике;

  • при неправильном распределении веса может утомлять колени.

FAQ

Как часто выполнять упражнение?
Достаточно 3 раз в неделю по 10-15 минут, чтобы заметить результат уже через две недели.

Можно ли выполнять на голодный желудок?
Да, если самочувствие позволяет. Главное — выпить стакан воды перед тренировкой.

Что лучше: Split Lunge Flex или классические скручивания?
Для укрепления корпуса и уменьшения нагрузки на спину первый вариант предпочтительнее.

Мифы и правда

  • Миф: чтобы убрать живот, нужно качать пресс каждый день.
    Правда: важен комплекс — питание, движение и восстановление.

  • Миф: без кардио упражнения на пресс не работают.
    Правда: силовые нагрузки в вертикальном положении активируют обмен веществ не хуже.

  • Миф: лёгкие гантели бесполезны.
    Правда: при правильной технике даже небольшой вес создаёт достаточную нагрузку.

Три интересных факта

  1. Джекки Уорнер создала более 20 видеоуроков без классических скручиваний, популяризируя "умный фитнес".

  2. Split Lunge Flex задействует более 10 мышечных групп одновременно.

  3. Согласно исследованию Американского совета по упражнениям, вертикальные упражнения для пресса снижают давление на позвоночник на 30%.

Исторический контекст

Идея тренировать пресс стоя появилась в 2000-х, когда фитнес-индустрия начала уходить от однообразных движений на полу. Программы, подобные Crunch-Free Xtreme Abs, стали ответом на растущую потребность в безопасных и динамичных тренировках. Сегодня этот подход активно используют не только тренеры, но и физиотерапевты, считая его эффективным способом укрепления корпуса и профилактики боли в спине.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Первый марафон изменил отношение к себе и телу — считает журналист Шейла Монахан сегодня в 6:10
Пробежала марафон без подготовки — и вот что случилось с моим телом потом

После 26 миль боли и восторга я поняла, что марафон — не просто дистанция. Это проверка характера, которая может стать началом новой жизни.

Читать полностью » Участницы забега Beauty and the Beach получили фирменные футболки — Эрин Курдила сегодня в 5:10
Пробежала пять миль по берегу — и теперь делает это каждую осень

Всего два дня до одного из самых ярких женских событий сезона — пробега Beauty and the Beach. Атмосфера, драйв и энергия океана ждут участниц.

Читать полностью » Тренировка пресса требует правильной техники для избегания травм — фитнес-тренер сегодня в 4:14
Усложнил тренировку пресса — результат не заставил себя ждать

Фитнес-тренер рассказал, как правильно тренировать пресс, чтобы избежать ошибок и получить максимальные результаты. Скручивания на блоках и важные советы для подтянутого живота.

Читать полностью » Домашние тренировки помогают удерживать вес зимой — эксперты фитнеса сегодня в 4:10
Открыла способ держать вес в праздники без жёстких ограничений — делюсь

Праздники — не повод отказываться от активности. Узнай, как сохранить привычку к спорту, даже когда времени катастрофически не хватает.

Читать полностью » Плечевой сустав уязвим к травмам при неправильной технике тренировок — фитнес-тренер сегодня в 3:48
Правильно тренирую плечи — теперь мои суставы не страдают от нагрузок

Фитнес-эксперт рассказал, как правильно тренировать плечи, чтобы избежать травм и максимально эффективно развить плечевые мышцы. Советы по технике и упражнениям для безопасных тренировок.

Читать полностью » Лёгкие ожоги не помешали спортсменке выйти на дистанцию — врач Адам Колкер сегодня в 3:10
Перед марафоном обожгла лицо — не поверите, что помогло восстановиться

Как подготовка, боль, холод и тысячи шагов через пять районов Нью-Йорка превратились в день, который навсегда остался в памяти автора.

Читать полностью » Скручивания помогают улучшить осанку и укрепить мышцы спины — фитнес-эксперт Швандт сегодня в 2:15
Оказалось, что делала скручивания неправильно — вот как исправить ошибку

Эксперты рассказали, сколько скручиваний вам стоит делать в зависимости от возраста и как избежать распространённых ошибок при выполнении этого упражнения.

Читать полностью » Джули Бенц показала три эффективных упражнения для ягодиц — фитнес-тренеры сегодня в 2:10
Делала всего три упражнения — а ягодицы подтянулись быстрее, чем в зале

Актриса Джули Бенц делится простыми упражнениями, которые помогают ей поддерживать форму даже при очень плотном графике.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Зубы собаки желтеют из-за налёта, питания и заболеваний
Авто и мото
Продажи Tesla в России за 10 месяцев упали на 46% — Автостат
Туризм
Проживание в центре Москвы на Новый год: от 36 тыс. руб. за 2 ночи
Дом
Восемь из десяти людей выбирают ковер слишком маленького размера — дизайнеры
Наука
Состав микробных сообществ в арктических почвах зависит от уровня влажности — Бузер-Янг
Красота и здоровье
Нормальный уровень витамина D снижает риск повторного инфаркта на 52% — по данным AHA
Еда
Индейка с мандаринами подходит для праздничного меню — диетологи
Садоводство
Гвоздики нуждаются в умеренном поливе и хорошем дренажировании — садоводы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet