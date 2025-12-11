Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
спорт
спорт
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 11:19

Лень побеждает чаще, чем гантели: 6 шагов, которые ломают отговорки и удерживают регулярность

Регулярные тренировки повышают результат в фитнесе — Флин Вудворд спортивный тренер

Иногда даже самые искренние обещания "начать новую спортивную жизнь" со временем теряют яркость. Через несколько недель после старта энтузиазм угасает, и тренировки снова превращаются в пункт списка дел, который хочется отложить. Но именно устойчивость в занятиях помогает приблизиться к форме, о которой мечтают многие. Об этом сообщает Femina.

Почему регулярность важнее силы воли

Спортивные цели часто кажутся вдохновляющими в начале пути, но повседневные обязанности быстро заставляют забывать о первоначальном радостном порыве. Работа, домашние дела, семейные заботы — всё это постепенно уменьшает пространство для активности. И в какой-то момент мотивация уступает место усталости, а тренировки начинают казаться роскошью, на которую не хватило энергии. При этом именно последовательность остаётся главным фактором, обеспечивающим долгосрочный прогресс как в фитнесе, так и в состоянии здоровья. Умеренные, но регулярные нагрузки полезнее редких, пусть и интенсивных занятий: тело лучше реагирует на системность, чем на всплески активности.

Два тренера сети PureGym, Флин Вудворд и Джош Катберт, напоминают, что поддерживать стабильный режим можно, если уделять внимание не только физической, но и психологической стороне тренировочного процесса. В их словах подчёркивается мысль о том, что фитнес — это не мгновенный результат, а привычка, формирующаяся со временем.

"В целом, для любого, кто хочет посвятить себя достижению своих целей в фитнесе и преодолеть искушение просто сидеть дома, всё сводится к последовательности и дисциплине", — утверждают тренеры.

Эти рекомендации помогают по-новому взглянуть на спорт: не как на нагрузку, которую нужно терпеть, а как на инструмент, делающий жизнь более наполненной.

Шесть способов вернуть мотивацию и придерживаться режима

Будьте честны с собой

Многие неохотно признают, что физические упражнения могут быть непростым занятием. Но именно эта честность позволяет избавиться от иллюзий и включить в работу дисциплину — опору, которая важнее мотивации. Джош Катберт отмечает, что мотивация непостоянна и зависит от множества внешних обстоятельств, а значит, нельзя рассчитывать только на неё.

"Мы не всегда можем полагаться на то, чтобы быть очень мотивированными. Однако мы всегда можем контролировать дисциплину и полагаться на неё", — объясняет Джош Катберт.

Понимание этого помогает легче принимать решение в пользу тренировки и со временем превращать занятия в привычку.

Создайте реалистичную программу

Вторая рекомендация — план, который действительно вписывается в образ жизни. График тренировок должен быть таким же неоспоримым, как рабочая встреча. Чёткий план снижает риск отказа и уменьшает количество причин "почему сегодня не получится".

"Наличие расписания тренировок, которого нужно придерживаться, чтобы вы точно знали, на что похож каждый день и каждая тренировка, очень полезно.", — подчёркивает тренер.

Такой подход снижает внутреннее напряжение и экономит энергию, поскольку каждый день не приходится заново "договариваться" с собой.

Найдите занятия, которые вам нравятся

Механическое выполнение упражнений не работает: если тренировки неприятны, рано или поздно человек перестаёт их выполнять. Флин Вудворд напоминает, что выбор любимых форм активности помогает сделать спорт более ожидаемой частью жизни.

"Если вы будете следовать плану, который ненавидите, вы не будете его придерживаться", — говорит тренер.

Поэтому полезно экспериментировать: пробовать групповые занятия, менять виды нагрузки, чередовать кардио, силовые упражнения, растяжку. Такой подход делает занятия более эмоционально насыщенными и помогает ощущать ту самую лёгкость, о которой говорят авторы программы семиминутной тренировки.

Маленькие шаги, которые дают большой результат

Начинайте с достижимых задач

Ставить перед собой глобальные цели полезно, но достигать их легче через небольшие, понятные шаги. Маленькие победы укрепляют уверенность и создают ощущение движения.

"Не пытайтесь делать всё сразу. Гораздо более мотивирует необходимость что-то добавить к своему плану, чем необходимость что-то убирать из него", — подчёркивает Флин Вудворд.

Этот метод снижает внутреннее давление и позволяет постепенно повышать нагрузку, не чувствуя перегрузки.

Прислушивайтесь к своему телу

Тренировки не должны подавлять организм. Отдых — такая же важная часть режима, как работа в зале. Пренебрегать сном, питанием и гидратацией нельзя, иначе прогресс замедляется, а усталость подталкивает к пропуску занятий.

"Убедитесь, что ваше восстановление находится на должном уровне. Чтобы у вас были наилучшие шансы на хорошее выздоровление и продолжение прогресса", — напоминают тренеры.

Комплексный подход к телу помогает избежать перегрузки и поддерживать устойчивую мотивацию, что созвучно идеям о том, как регулярные тренировки повышают настроение и энергию.

Помните, зачем вы начали

Даже при плотном графике полезно возвращаться к изначальным причинам, которые привели к фитнесу. Когда внимание распыляется, этот список мотивов помогает сохранять фокус.

"Каждая тренировка — это ещё один шаг к вашей цели", — подводят итог специалисты.

Регулярность важнее частоты: две-три тренировки в неделю приносят больше пользы, чем интенсивные занятия несколько дней подряд, сменяющиеся двухнедельным отдыхом.

Советы шаг за шагом: как сохранить спортивную привычку

  1. Определите чёткую цель: здоровье, сила, выносливость, снижение веса.

  2. Выберите подходящий формат — силовые тренировки, кардио, групповые занятия.

  3. Составьте удобное расписание и придерживайтесь его.

  4. Следите за восстановлением: сон, питание, вода.

  5. Отмечайте маленькие победы, чтобы видеть развитие.

  6. Регулярно освежайте мотивацию, возвращаясь к своим "почему".

Популярные вопросы о регулярных тренировках

Как выбрать подходящий тип занятий?
Определите свой уровень подготовки и предпочтения. Тем, кто любит динамику, подойдёт кардио; ценящим спокойные нагрузки — пилатес; желающим повысить силу — тренажёрный зал.

Сколько стоит поддерживать регулярный фитнес-режим?
Стоимость зависит от выбранного формата: абонемент в спортзал, онлайн-тренировки, домашний инвентарь. Многие программы требуют минимальных вложений или вовсе бесплатны.

Что лучше — домашние тренировки или зал?
Оба варианта работают. Дом подойдёт тем, кто ценит гибкость, а зал — тем, кто любит структурированные занятия и разнообразное оборудование.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Танцовщица Аннмария Маццини показала три упражнения для спины — SELF вчера в 19:10
Узнала про танцевальные движения для спины — и перестала ходить к массажисту

Весна — идеальное время, чтобы вернуть телу лёгкость и уверенность. Танцовщица Аннмария Маццини делится тремя движениями, делающими спину сильной.

Читать полностью » Эллиптический тренажер улучшает кардиовыносливость и силу — Femina вчера в 17:25
Мягкий ход — жёсткий результат: кардиотренажёр запускает десять процессов, меняющих тело без боли

Эллиптический тренажёр сочетает мягкую нагрузку с высокой эффективностью. Разбираем десять причин, почему он помогает укрепить тело, улучшить самочувствие и поддерживать здоровье.

Читать полностью » Утренняя вода с корицей помогла стабилизировать уровень сахара в крови — эндокринологи вчера в 15:25
Этот тёплый ритуал запускает обмен веществ лучше любой тренировки

Простая вода с корицей может стать утренним секретом хорошего самочувствия. Узнайте, как этот напиток влияет на метаболизм, кожу и энергию.

Читать полностью » Водные тренировки помогают восстанавливаться после травм — Патрисия Миллер вчера в 13:10
Зашла в бассейн просто поплавать — а вышла с рельефом, как после зала

Энергия танца, ритм воды и яркие эмоции: Aqua Zumba превращает тренировку в праздник. Узнайте, почему этот формат покоряет любителей фитнеса по всему миру.

Читать полностью » Интенсивные тренировки снижают аппетит за счёт гормонов – Университет Вирджинии вчера в 11:07
Интенсивные тренировки отключают голод: мышцы создают сигнал, который выбивает аппетит из ритма

Интенсивные тренировки способны временно снижать аппетит — и причина кроется в гормональном ответе организма.

Читать полностью » Мягкие тренировки помогают уменьшить жир на животе после 60 лет — Aufeminin вчера в 9:27
Возраст стирается вместе с морщинами: дыхание, которое заменяет фитнес

После 60 лет плоский живот — это реально: простая техника дыхания помогает укрепить мышцы, снять стресс и вернуть лёгкость без изнурительных тренировок.

Читать полностью » Певица Кэти Костелло рассказала о пользе йоги в путешествиях — SELF вчера в 7:10
Расстелила коврик прямо в номере — и почувствовала, как возвращаются силы

Йога помогает музыкантам сохранять гармонию в дороге. Кэти Костелло делится своим опытом: короткие практики, музыка и осознанность — её рецепт баланса.

Читать полностью » Физическая активность помогает сохранять подвижность в пожилом возрасте – Том Харрисон вчера в 5:47
Возраст проверяет тело на гибкость: пять привычек удерживают подвижность, когда она начинает таять

С возрастом подвижность становится основой независимости. Эксперты назвали пять привычек, которые помогают сохранить свободу движения и уверенность в себе на долгие годы.

Читать полностью »

Новости
Наука
Исландия признала возможный крах Атлантического круговорота угрозой — TCD
Питомцы
Самки млекопитающих живут дольше самцов на 19% — биологи
Туризм
Сотрудник назвал низкие пролёты у Махо опасным зрелищем — Франклин Уилсон
Туризм
Стоимость авиабилетов признали зависимой от динамики спроса — международные сервисы
Туризм
Токио вошёл в тройку мировых туристических лидеров 2025 года — Euromonitor
Туризм
Мировой рынок умных туристических технологий растёт на 15,7 процента в год — Intelo
Туризм
Туристка попала в реанимацию после употребления тайского афродизиака — ТК База
Туризм
В Москве отменили и задержали более 130 рейсов из-за атаки БПЛА — Минобороны РФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet