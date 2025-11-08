Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Балетный фитнес
Балетный фитнес
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована вчера в 22:26

Балет, который не ломает, а лечит: почему женщины влюбляются в этот вид тренировок

Тренер Акулина Бахтурина рассказала, как фитнес-балет помогает улучшить осанку и гибкость

Современные фитнес-направления становятся всё разнообразнее, и одно из самых изящных — фитнес-балет, или боди-балет. Это тренировка, в которой встречаются сила и пластика, баланс и растяжка. Здесь нет резких движений и перегрузок, но результат ощущается уже после первых занятий: улучшается осанка, выравнивается походка, тело становится подтянутым и лёгким.

Что такое фитнес-балет

"Грация балерины и сила спортсмена — удачное сочетание, ставшее основой фитнес-балета. Он объединяет элементы хореографии, стретчинга и функционального тренинга, помогает работать над пластикой, осанкой и мышечным тонусом", — пояснила старший тренер международной сети студий Акулина Бахтурина.

Фитнес-балет доступен всем: не нужны годы у станка и сложные элементы классического танца. Все движения выполняются плавно, без прыжков и ударных нагрузок. Тренировка укрепляет мышцы, развивает гибкость и улучшает чувство равновесия. Её можно проводить как в зале, так и дома — достаточно немного пространства и желание двигаться красиво.

Топ-5 связок из фитнес-балета

Эти упражнения можно выполнять по отдельности или объединить в полноценную тренировку. Каждая связка развивает силу, выносливость и элегантность движений.

Связка №1. Выпады с вытяжением и приседом

Польза: укрепляет ягодицы, квадрицепсы, мышцы корпуса, развивает баланс и координацию.

Как выполнять:

  1. Встаньте прямо, левая нога — опорная, руки перед собой в первой позиции.

  2. Сделайте шаг правой ногой назад, опуститесь в выпад — колени под углом 90°.

  3. Поднимаясь, вытяните правую ногу вперёд и удерживайте её в воздухе. Повторите три раза.

  4. Задержитесь в выпаде на несколько секунд.

  5. Перейдите в плие (широкий присед), затем снова — в выпад. Повторите 4-8 раз, сменив сторону.

Связка №2. Плие с наклоном корпуса

Польза: прорабатывает внутреннюю поверхность бёдер, мышцы спины и талии, развивает гибкость таза и позвоночника.

Как выполнять:

  1. Встаньте широко, стопы разведите в стороны, колени направлены к носкам.

  2. Опуститесь в плие, руки во второй позиции — в стороны.

  3. Перенесите вес на правую ногу, левую выпрямите.

  4. Плавно наклоните корпус вправо: правая рука опускается вниз, левая описывает дугу над головой.

  5. Вернитесь в центр и повторите 8 раз, чередуя стороны.

Связка №3. Баланс в положении пассé

Польза: развивает чувство равновесия, укрепляет стопы, голени и мышцы кора, формирует красивую линию тела.

Как выполнять:

  1. Встаньте на левую ногу, правая согнута, стопа касается колена опорной ноги (позиция пассé).

  2. Руки округлые перед собой.

  3. На вдохе раскройте колено в сторону и разведите руки во вторую позицию.

  4. На выдохе вернитесь в исходное положение.

  5. Сделайте 8 повторов на каждую ногу.

Связка №4. Присед с вытяжением рук

Польза: укрепляет ягодицы, спину, ноги и руки, развивает выносливость и чувство центра.

Как выполнять:

  1. Поставьте стопы параллельно на ширине плеч, руки перед собой.

  2. На вдохе опуститесь в присед, отводя таз назад и наклоняя корпус вперёд.

  3. Одновременно вытяните руки вверх, над головой (третья позиция).

  4. На выдохе вернитесь в исходное положение.

  5. Сделайте 16 повторов и задержитесь в нижней точке на 8 счётов.

Связка №5. Глубокое плие с акцентом на стопу

Польза: укрепляет ноги и ягодицы, развивает устойчивость, тренирует свод стопы и голеностоп.

Как выполнять:

  1. Ноги широко, носки наружу, правая пятка приподнята.

  2. Сделайте глубокое плие, удерживая пятку вверху.

  3. Вернитесь в исходное положение. Повторите 8 раз.

  4. В нижней точке выполните 8 мягких пружинящих движений и задержитесь ещё на 8 счётов.

  5. Повторите на другую ногу.

Как выполнять тренировку

Комбинируйте связки по самочувствию: для короткой утренней зарядки достаточно 2-3 упражнений, для полноценной сессии — все пять. Перед началом обязательно проведите короткую разминку: шаги на месте, вращения суставов, лёгкие махи руками и ногами.

Главное правило — мягкость и контроль. В фитнес-балете не важно количество повторов, важно качество движения. Следите за положением корпуса, тянитесь макушкой вверх, держите пресс в тонусе и двигайтесь в своём темпе.

"Главный плюс фитнес-балета — универсальность. Он улучшает осанку, укрепляет мышцы и делает фигуру подтянутой, оставаясь мягкой практикой, доступной каждому", — отметила Акулина Бахтурина.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Делать движения резко.
    Последствие: Потеря равновесия, риск травмы.
    Альтернатива: Выполняйте плавно, в ритме дыхания.

  • Ошибка: Задерживать дыхание.
    Последствие: Напряжение и усталость.
    Альтернатива: Вдох — при вытяжении, выдох — при возвращении.

  • Ошибка: Пренебрегать положением стоп.
    Последствие: Потеря устойчивости.
    Альтернатива: Контролируйте разворот и давление на полную стопу.

Плюсы и минусы фитнес-балета

Плюсы Минусы
Развивает гибкость и выносливость Не даёт большой силовой нагрузки
Улучшает осанку и баланс Требует концентрации и терпения
Подходит для всех возрастов Первое время сложна координация
Улучшает походку и пластику Результат проявляется постепенно

FAQ

Можно ли заниматься без станка?
Да, все упражнения выполняются без опоры — достаточно коврика и немного пространства.

Как часто тренироваться?
2-3 раза в неделю достаточно, чтобы увидеть улучшения в осанке и тонусе мышц.

Можно ли совмещать с другими тренировками?
Да, фитнес-балет прекрасно дополняет силовые и кардио-занятия, помогая восстановить мышцы и улучшить подвижность суставов.

Мифы и правда

  • Миф: Фитнес-балет — только для женщин.
    Правда: Мужчины тоже используют балетные упражнения для укрепления корпуса и равновесия.

  • Миф: Нужна растяжка.
    Правда: Напротив, регулярные занятия её развивают.

  • Миф: Это лёгкая разминка.
    Правда: При правильном выполнении мышцы горят не хуже, чем после силовой тренировки.

Исторический контекст

Фитнес-балет появился в Европе в 1990-х как синтез классической хореографии и пилатеса. Сегодня метод активно используется в реабилитации и фитнесе — от лондонских балетных школ до студий Нью-Йорка. Основная идея — сделать балет доступным каждому.

Три интересных факта

  1. В фитнес-балете активно задействуются мелкие стабилизирующие мышцы, которые редко работают в силовых тренировках.

  2. Одна тренировка длительностью 40-50 минут может заменить день у станка по эффекту для осанки.

  3. Балетные упражнения увеличивают силу ног и улучшают чувствительность стоп, что полезно даже для бегунов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стою на подушке и напрягаю пресс — живот исчезает без диет и зала: жаль, раньше не знала этот трюк вчера в 17:10

Эти упражнения не требуют сложного оборудования, но задействуют мышцы пресса, ягодиц и ног, помогая укрепить тело и улучшить баланс — без скучных тренировок.

Читать полностью » Делала выпады годами, а результат — ноль: теперь делаю вот так, и тело меняется на глазах вчера в 16:50

Подтяни ягодицы и бедра, проработай пресс и руки с помощью восьми простых, но эффективных движений — без выпадов и сложных тренажёров.

Читать полностью » Села на велосипед вместо автобуса — и не ожидала, что жизнь так изменится вчера в 16:10

май — время пересесть на велосипед и начать свой путь к свободе, энергии и экономии. узнай, как сделать каждую поездку шагом к лучшему будущему.

Читать полностью » Начала дышать по-другому во время упражнений — и живот стал уходить сам собой вчера в 15:50

Проверенные приёмы тренеров звёзд: дыхание, интервалы и благодарность телу. Узнай, как простые привычки превращают фитнес в удовольствие.

Читать полностью » Присела с гантелью и замерла на секунду — тело преобразилось за неделю: вот где скрыта сила вчера в 15:10

Пять простых приёмов, которые помогут усилить эффект от тренировок, сделать мышцы рельефнее и ощутить настоящий заряд энергии.

Читать полностью » Методика домашних тренировок, с которой я похудела на 5 кг за месяц — делюсь результатами вчера в 14:23

Как добиться стройной фигуры, занимаясь дома? Узнайте, какие упражнения помогут поддерживать форму, даже если у вас нет времени для спортзала.

Читать полностью » Избавилась от болей в спине и улучшила осанку всего за 10 минут в день вчера в 13:13

Осанка — это не только "ровная спина". Узнайте, какие простые упражнения помогут улучшить вашу осанку и избежать болей в спине.

Читать полностью » Почему мои мышцы не растут? Открою секреты эффективных тренировок, которые работают вчера в 12:08

Узнайте, почему ваша тренировка может быть неэффективной, и как новые технологии помогают активировать нужные мышцы для максимального результата.

Читать полностью »

Новости
Еда
Шеф Анна Лебедева: соль при запекании создаёт панцирь, сохраняющий сочность блюда
Садоводство
Хотите лимоны прямо с подоконника? Расскажу, как вырастить лимонное дерево из косточки
Спорт и фитнес
Учёные из Австралии назвали идеальное соотношение сна, движения и отдыха в сутки
Туризм
Деловые поездки 2025 года: Китай, Турция и Азии стали основными направлениями для командировок
Дом
Всё кипело и брызгало — но теперь микроволновка сверкает без единой капли химии
Авто и мото
Около 60 % смертельных аварий происходят именно на трассах
Красота и здоровье
Мариса Гаршик: кокосовое масло не подходит для лица с акне и жирной кожей
Наука
Пиклз: лишайники растут на костях динозавров и помогают их находить
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet