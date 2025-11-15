Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Балетный фитнес
Балетный фитнес
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 22:16

Как балетные движения помогут вам похудеть и улучшить осанку: открою секреты батманов

7 видов батманов, которые развивают гибкость и силу — танцовщица Петрова

Балет — это не только искусство, но и полноценная тренировка, которая давно перестала быть привилегией только профессиональных танцовщиц. Всё больше людей, включая тех, кто раньше не интересовался классическим танцем, начинают заниматься балетными упражнениями. Вдохновленные трендом Balletcore, который активно завоевывает популярность, даже те, кто ранее был равнодушен к балету, теперь все чаще открывают для себя этот вид физической активности.

В числе движений, которые перешли из балетной практики в фитнес, особое место занимает батман. Этот термин включает целую группу движений, которые задействуют практически все группы мышц. Но прежде чем начать тренировки с батманами, важно понимать, что это за упражнения и чем они полезны.

Что такое батман?

Слово "батман" происходит от французского "battement", что переводится как "удар". В балетной технике батманом называют целую серию движений, когда нога выполняет взмах в различные стороны — вперед, в сторону или назад. Иногда это движение выполняется медленно, а иногда в быстром темпе и даже в прыжке.

Существует несколько разновидностей батманов, каждый из которых требует точности и контроля. Вот несколько основных:

  1. Батман девлоппе - это вынос ноги вперед, назад или в сторону с движением по опорной ноге.

  2. Батман фондю - движение с одновременным сгибанием колена и последующим вытягиванием ноги в разные направления.

  3. Батман фраппе - энергичное сгибание и разгибание ноги с резким открытием носка.

  4. Батман релевелян - плавный подъем ноги через скольжение по полу.

  5. Батман тандю - движение с выдвижением ноги вперед, назад или в сторону с последующим возвращением в исходную позицию.

  6. Батман тандю жете - активное выбрасывание ноги в воздух на высоту 45°.

  7. Гранд батман жете - мощный выброс ноги на 90° и выше.

Эти семь движений составляют основу многих балетных тренировок. Несмотря на свою внешнюю легкость, они требуют значительного контроля над мышцами и координации.

Какие мышцы работают при выполнении батманов?

При выполнении батманов активируются разные группы мышц. Это не только эстетичное движение, но и глубокая работа на силу и гибкость.

  1. Бёдра и ягодицы - основная нагрузка приходится именно на эти мышцы, особенно при махах ногой.

  2. Внутренняя поверхность бедра - важна при вывороте ноги.

  3. Мышцы живота - стабилизируют корпус во время выполнения движений.

  4. Икроножные мышцы и стопы - особенно активны при вытяжении и балансе.

  5. Тазобедренные суставы - батманы способствуют их мобильности.

Процесс выполнения этих упражнений помогает развивать не только силу, но и подвижность, улучшая осанку, координацию и даже походку.

Батманы в практике артистов балета

Для профессиональных балерин батманы — это неотъемлемая часть ежедневной разминки у станка. Эти упражнения помогают формировать правильную линию ноги, развивать выносливость и лёгкость.

В балетах, таких как "Дон Кихот" или "Щелкунчик", батманы играют важную роль в эмоциональной выразительности. Взмах ноги в контексте балетной постановки подчеркивает динамику и музыкальную фразу. Даже базовое упражнение — батман тандю — является основой для более сложных движений и прыжков.

Почему батманы полезны?

Добавление батманов в тренировку приносит множество плюсов. Они не только развивают гибкость и силу, но и являются отличной альтернативой высокоэффективным, но более травмоопасным упражнениям, таким как прыжки или выпадки. Вот несколько преимуществ:

  1. Развитие выворотности - улучшает способность вращать ноги наружу.

  2. Тренировка мобильности тазобедренных суставов - важна для любой физической активности.

  3. Формирование красивой походки - регулярные тренировки с батманами приводят к улучшению осанки.

  4. Привлекательные формы - подтянутые ягодицы и стройные ноги.

  5. Контроль мышц - помогает укрепить мышцы по внутренней линии бедра.

4 батмана для домашней тренировки

Если у вас нет возможности тренироваться в студии, некоторые из батманов можно выполнять и дома. Главное — внимательность к технике и правильное выполнение движений.

1. Батман тандю

Техника выполнения:

  • Встаньте в первую позицию (пятки вместе, носки врозь).

  • Левая нога — опорная, правая нога скользит по полу вперед.

  • Стопу ставьте на носок и возвращайте её в исходную позицию.

  • Повторите 5-8 раз в разных направлениях, затем поменяйте сторону.

2. Батман релевелян

Техника выполнения:

  • Из первой позиции поднимите правую ногу вверх на 45°, затем медленно верните её в исходное положение.

  • Повторите 4 раза в разных направлениях.

3. Батман фондю

Техника выполнения:

  • Встаньте прямо, одна нога прижата носком к щиколотке другой.

  • Разгибайте колено и выносите ногу вперед, зафиксируйте на несколько секунд и верните в исходное положение.

  • Повторите по 4 раза в разные стороны, меняйте ноги.

4. Гранд батман жете

Техника выполнения:

  • Через батман тандю сделайте мощный мах ногой вперёд.

  • Не сгибая колено, верните ногу в исходное положение, удерживая корпус ровным.

  • Повторите по 8 раз в разных направлениях.

Эти упражнения можно делать и лежа, чтобы уменьшить нагрузку на позвоночник и облегчить контроль за телом.

Важные правила техники выполнения батманов

  1. Когда нога двигается вперед или назад, пятка направлена в потолок, а колено — в сторону.

  2. При движении в сторону пятка смотрит в пол, а колено — в потолок.

  3. Тело должно сохранять "квадратное" положение: плечи и бедра параллельны.

  4. Плечи всегда развёрнуты, живот подтянут, и макушкой нужно тянуться вверх, слегка подкручивая таз внутрь.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Павел Шалин: бег по асфальту может навредить суставам сегодня в 14:29
Как я избавился от болей в коленях после бега: простой секрет выбора правильного покрытия

Узнайте, как бег по асфальту может повлиять на здоровье суставов и связок, и какие поверхности лучше выбрать для безопасных тренировок.

Читать полностью » Кардиолог Роксаны Портновой: правильный завтрак влияет на результаты интенсивных тренировок сегодня в 13:25
Как я начала тренироваться по утрам и чего мне стоило это правильное начало

Узнайте, как правильно подходить к утренним тренировкам и завтракать, чтобы они приносили максимальную пользу для здоровья.

Читать полностью » Кардио и силовые тренировки — идеальная комбинация для потери веса сегодня в 12:20
Как я сжигала калории быстрее: 4 упражнения, которые изменили моё тело

Узнайте о четырех эффективных упражнениях для похудения и как высокоинтенсивные тренировки могут ускорить процесс сжигания жира.

Читать полностью » Тренер Ольга Потехина: не стоит торопиться с результатами домашних тренировок сегодня в 11:16
Как я улучшила результаты домашних тренировок: секреты, которые реально работают

Как выбрать правильный вид нагрузки для домашних тренировок и каких ошибок следует избегать для достижения лучших результатов.

Читать полностью » Тренер Акулина Бахтурина: переедание после тренировки может помешать похудению сегодня в 10:11
Почему мой живот не уходит, несмотря на тренировки? Рассказываю, в чём была моя ошибка

Узнайте, почему несмотря на регулярные тренировки и правильное питание, живот и бока остаются на месте. Важные советы и рекомендации от эксперта.

Читать полностью » Упражнения для пресса укрепили мышцы и настроение — актриса Дженнифер Энистон сегодня в 9:10
Бросила считать калории — и теперь ем больше, но вес только снижается

Узнай, как превратить пляжный сезон в удовольствие: тренировка, питание и счастье в одном комплексе, который поможет полюбить движение и себя.

Читать полностью » Йога со спиннингом нормализовала давление — отметила триатлонистка Фаулер сегодня в 8:10
Смешала йогу и кардио — и тело стало другим: не ожидала такого эффекта

Современные тренировки объединяют энергию кардио и гармонию йоги. Новые гибридные форматы помогают прокачать тело и успокоить разум одновременно.

Читать полностью » Разведение рук с лентой усиливает работу мышц талии — спортивные физиологи сегодня в 7:10
Нашла домашний способ убрать бока — делаю ежедневно, эффект поражает

Простое упражнение с лентой способно заметно подтянуть талию, если выполнить его правильно и сочетать с небольшой кардио-нагрузкой

Читать полностью »

Новости
Дом
Пластиковые элементы москитных сеток становятся хрупкими на морозе — мастера по установке
Еда
Анна Гребнева: мини-пиццы, канапе и торты без выпечки подойдут для детского праздника
Садоводство
Зонирование ограничило строительство гостиниц на дачах
Наука
Ген SOX9 активнее работал у неандертальцев формируя крупные челюсти — Лонг
Еда
Тёплый лосось в салате формирует нежную ароматную основу — шеф-повара
Красота и здоровье
Дерматолог Мона Гохара напомнила о необходимости SPF круглый год
Туризм
Захоронения, которые становятся туристическими жемчужинами: куда иностранцы едут в Россию за историей
УрФО
На Scan Awards в Красноярске Екатеринбург получил несколько престижных наград — организаторы премии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet