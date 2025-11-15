Как балетные движения помогут вам похудеть и улучшить осанку: открою секреты батманов

Балет — это не только искусство, но и полноценная тренировка, которая давно перестала быть привилегией только профессиональных танцовщиц. Всё больше людей, включая тех, кто раньше не интересовался классическим танцем, начинают заниматься балетными упражнениями. Вдохновленные трендом Balletcore, который активно завоевывает популярность, даже те, кто ранее был равнодушен к балету, теперь все чаще открывают для себя этот вид физической активности.

В числе движений, которые перешли из балетной практики в фитнес, особое место занимает батман. Этот термин включает целую группу движений, которые задействуют практически все группы мышц. Но прежде чем начать тренировки с батманами, важно понимать, что это за упражнения и чем они полезны.

Что такое батман?

Слово "батман" происходит от французского "battement", что переводится как "удар". В балетной технике батманом называют целую серию движений, когда нога выполняет взмах в различные стороны — вперед, в сторону или назад. Иногда это движение выполняется медленно, а иногда в быстром темпе и даже в прыжке.

Существует несколько разновидностей батманов, каждый из которых требует точности и контроля. Вот несколько основных:

Батман девлоппе - это вынос ноги вперед, назад или в сторону с движением по опорной ноге. Батман фондю - движение с одновременным сгибанием колена и последующим вытягиванием ноги в разные направления. Батман фраппе - энергичное сгибание и разгибание ноги с резким открытием носка. Батман релевелян - плавный подъем ноги через скольжение по полу. Батман тандю - движение с выдвижением ноги вперед, назад или в сторону с последующим возвращением в исходную позицию. Батман тандю жете - активное выбрасывание ноги в воздух на высоту 45°. Гранд батман жете - мощный выброс ноги на 90° и выше.

Эти семь движений составляют основу многих балетных тренировок. Несмотря на свою внешнюю легкость, они требуют значительного контроля над мышцами и координации.

Какие мышцы работают при выполнении батманов?

При выполнении батманов активируются разные группы мышц. Это не только эстетичное движение, но и глубокая работа на силу и гибкость.

Бёдра и ягодицы - основная нагрузка приходится именно на эти мышцы, особенно при махах ногой. Внутренняя поверхность бедра - важна при вывороте ноги. Мышцы живота - стабилизируют корпус во время выполнения движений. Икроножные мышцы и стопы - особенно активны при вытяжении и балансе. Тазобедренные суставы - батманы способствуют их мобильности.

Процесс выполнения этих упражнений помогает развивать не только силу, но и подвижность, улучшая осанку, координацию и даже походку.

Батманы в практике артистов балета

Для профессиональных балерин батманы — это неотъемлемая часть ежедневной разминки у станка. Эти упражнения помогают формировать правильную линию ноги, развивать выносливость и лёгкость.

В балетах, таких как "Дон Кихот" или "Щелкунчик", батманы играют важную роль в эмоциональной выразительности. Взмах ноги в контексте балетной постановки подчеркивает динамику и музыкальную фразу. Даже базовое упражнение — батман тандю — является основой для более сложных движений и прыжков.

Почему батманы полезны?

Добавление батманов в тренировку приносит множество плюсов. Они не только развивают гибкость и силу, но и являются отличной альтернативой высокоэффективным, но более травмоопасным упражнениям, таким как прыжки или выпадки. Вот несколько преимуществ:

Развитие выворотности - улучшает способность вращать ноги наружу. Тренировка мобильности тазобедренных суставов - важна для любой физической активности. Формирование красивой походки - регулярные тренировки с батманами приводят к улучшению осанки. Привлекательные формы - подтянутые ягодицы и стройные ноги. Контроль мышц - помогает укрепить мышцы по внутренней линии бедра.

4 батмана для домашней тренировки

Если у вас нет возможности тренироваться в студии, некоторые из батманов можно выполнять и дома. Главное — внимательность к технике и правильное выполнение движений.

1. Батман тандю

Техника выполнения:

Встаньте в первую позицию (пятки вместе, носки врозь).

Левая нога — опорная, правая нога скользит по полу вперед.

Стопу ставьте на носок и возвращайте её в исходную позицию.

Повторите 5-8 раз в разных направлениях, затем поменяйте сторону.

2. Батман релевелян

Техника выполнения:

Из первой позиции поднимите правую ногу вверх на 45°, затем медленно верните её в исходное положение.

Повторите 4 раза в разных направлениях.

3. Батман фондю

Техника выполнения:

Встаньте прямо, одна нога прижата носком к щиколотке другой.

Разгибайте колено и выносите ногу вперед, зафиксируйте на несколько секунд и верните в исходное положение.

Повторите по 4 раза в разные стороны, меняйте ноги.

4. Гранд батман жете

Техника выполнения:

Через батман тандю сделайте мощный мах ногой вперёд.

Не сгибая колено, верните ногу в исходное положение, удерживая корпус ровным.

Повторите по 8 раз в разных направлениях.

Эти упражнения можно делать и лежа, чтобы уменьшить нагрузку на позвоночник и облегчить контроль за телом.

Важные правила техники выполнения батманов