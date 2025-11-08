Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
медбол
медбол
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 8:10

Бросаю мяч в стену — и получаю кардио лучше, чем на дорожке: способ, который взорвал фитнес-блоги

Современные фитнес-программы всё чаще используют шары — от простых медицинболов до умных спортивных гаджетов. Эти инструменты делают тренировки динамичными и эффективными, помогая развивать силу, ловкость и выносливость. При правильном подходе даже короткое занятие с шаром способно заменить комплекс упражнений в зале.

"Тренировки с мячом вовлекают больше мышечных волокон, чем классические силовые упражнения", — отметил физиолог Сэл Фикера из Нью-Йорка.

Медицинбол: классика функционального фитнеса

Медицинбол — это универсальный инструмент для проработки всего тела. Он бывает разного веса (от 1 до 8 килограммов) и чаще всего покрыт прорезиненным материалом, что позволяет использовать его для бросков.

Такой мяч помогает развить взрывную силу, ускорить метаболизм и повысить выносливость. В отличие от гантелей, его можно кидать и ловить, что включает мышцы стабилизаторы и улучшает координацию движений.

Как выполнять:
Встаньте, расставив ноги на ширину бёдер. Возьмите мяч весом около 3 кг, поднимите его над головой и резко бросьте в пол, затем поймайте на уровне груди, приседая. Сделайте 3 подхода по 10 повторов.

Мяч для реакции: тренировка скорости и внимания

Реакционный мяч выглядит необычно — это резиновый шар с несколькими выпуклыми гранями. При падении он отскакивает в непредсказуемом направлении, заставляя тело быстро реагировать.

Такой тренинг развивает скорость реакции, ловкость и даже мелкую моторику. Он особенно полезен спортсменам, которым важны точность движений и контроль над телом.

Как выполнять:
Бегите на месте 30 секунд, держа мяч. Бросьте его в стену, дайте отскочить и попытайтесь поймать, выполняя при этом присед или выпад. Повторите 10 раз.

NRG Ball: сила, баланс и пресс

NRG Ball — это утяжелённый шар (2-4 кг) с ручками, который подходит для тренировок пресса и развития равновесия. Его часто используют для функционального тренинга и подготовки спортсменов.

Он особенно эффективен при выполнении упражнений в планке — когда удерживаешь баланс, активируются глубокие мышцы живота, включая поперечную мышцу, отвечающую за "плоский живот".

Как выполнять:
Закрепите ручки, поставьте шар под ладони в положении планки. Выполните 10 отжиманий, затем сделайте паузу на 30 секунд и повторите дважды.

FitBall SoftMed: сила в деталях

Этот мягкий песчаный мяч весом от 0,5 до 3 кг помогает прорабатывать мелкие мышцы рук, запястий и предплечий. Благодаря необходимости удерживать шар широкой ладонью, включается больше мышечных групп, чем при работе с гантелями.

Как выполнять:
Поднимите руки над головой, удерживая мяч, согните локти и опустите его за голову. Вернитесь в исходное положение. Выполните 3 подхода по 10 повторов.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с лёгких мячей, чтобы привыкнуть к весу.

  2. Используйте нескользкую поверхность и плотную обувь.

  3. Меняйте упражнения каждые 10-15 минут, чтобы задействовать разные группы мышц.

  4. Для растяжки после тренировки подойдёт мягкий шар малого диаметра.

  5. Регулярно увеличивайте вес на 0,5-1 кг, чтобы поддерживать прогресс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять броски без контроля дыхания.
    Последствие: перенапряжение спины и плеч.
    Альтернатива: использовать медицинбол с меньшим весом и делать паузы.

  • Ошибка: чрезмерно быстро выполнять упражнения.
    Последствие: потеря координации.
    Альтернатива: замедлить темп и сосредоточиться на технике.

А что если заниматься дома

Даже в небольшой квартире можно устроить мини-зал. Реакционные и мягкие шары подходят для упражнений на коврике или возле стены. Медицинболы лучше использовать в зоне с усиленным покрытием. Для начинающих идеальны модели с антискользящей поверхностью.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • разнообразие тренировок;

  • развитие координации и силы;

  • улучшение осанки и метаболизма.

Минусы:

  • риск неправильной техники;

  • необходимость достаточного пространства.

FAQ

Как выбрать мяч для тренировок?
Ориентируйтесь на уровень подготовки: новичкам — 2-3 кг, опытным — от 5 кг.

Сколько стоит хороший медицинбол?
Средняя цена — от 25 до 70 долларов в зависимости от бренда и покрытия.

Что лучше — медицинбол или гантели?
Мяч позволяет работать динамично и задействует больше мышц, а гантели удобнее для изолированных упражнений.

Мифы и правда

  • Миф: с мячом можно качать только пресс.
    Правда: при правильной технике он развивает всё тело.

  • Миф: медицинбол подходит только спортсменам.
    Правда: он безопасен для любого уровня подготовки.

  • Миф: упражнения с мячом заменяют кардио.
    Правда: они дополняют его, повышая общую выносливость.

Три интересных факта

  1. Первые медицинболы использовались в Древней Греции для реабилитации воинов.

  2. Реакционные шары применяют даже в подготовке пилотов и хирургов.

  3. Тренировки с мячом активируют до 90% мышц тела за одну сессию.

Исторический контекст

Первые фитнес-шары появились более ста лет назад как часть реабилитационных программ. Позже их стали использовать спортсмены для развития взрывной силы и точности движений. Сегодня они остаются популярным инструментом функционального тренинга.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Смешал протеин с креатином — и мышцы стали расти как на дрожжах: почему не стоит делать это по-другому сегодня в 4:27

Узнайте, какие добавки действительно помогают нарастить мышечную массу и как правильно их использовать для достижения максимального результата.

Читать полностью » Всего одна тренировка — и я поняла, почему этот комплекс делает руки как у звёзд сегодня в 4:10

Программа, которой доверяют знаменитости: простые упражнения, способные преобразить руки за короткое время — без накачки и перегрузки.

Читать полностью » Всего 20 минут в день — и тело подтянулось само: жаль, что раньше не знала этот секрет тренировок сегодня в 3:50

Быстрый способ подтянуть тело без изнурительных тренировок. Узнай, как певица Мишель Уильямс держит себя в форме всего одним универсальным комплексом упражнений.

Читать полностью » Пью протеиновый коктейль после тренировки — вот что изменилось за месяц: эффект поразительный сегодня в 3:34

Правильный выбор коктейля после тренировки может ускорить восстановление и помочь достичь поставленных целей — будь то набор массы или похудение.

Читать полностью » Никаких гантелей и тренеров — просто лента и мяч: фигура преобразилась мгновенно сегодня в 3:10

Два дня — и вы снова в форме: программа коротких, но эффективных упражнений поможет подтянуть мышцы и вернуть энергию без визита в зал.

Читать полностью » Всего 20 минут в день — и тело заметно подтянулось: не ожидала, что так просто сегодня в 2:50

Эти упражнения от Джиллиан Майклс помогут подтянуть тело, повысить тонус и сбросить лишние килограммы всего за месяц, не выходя из дома.

Читать полностью » Начала делать гейнер дома — и тренировки стали намного эффективнее: рецепт, который работает сегодня в 2:16

Узнайте, как приготовить гейнер дома, чтобы сэкономить деньги и получить качественную добавку для набора массы. Простые рецепты и советы.

Читать полностью » Отжимания и жим лёжа поддерживают тонус груди — мнение диетолога Сари Гривз сегодня в 2:10
Начала бегать, чтобы похудеть — а первой исчезла грудь: вот что помог вернуть форму

Бег помогает сбросить вес, но иногда вместе с ним уходят и женственные формы. Узнайте, как тренировать мышцы, чтобы грудь не теряла упругость и объём.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Протер панель, а пыль вернулась: что на самом деле происходит с вашей машиной
Садоводство
Причины чёрной ножки связаны с переувлажнением и заражённой землёй — Марина Соколова
Авто и мото
Научился правильно останавливать мотор — теперь двигатель служит дольше
Садоводство
Тополь и ива растут до 1 метра в год — идеальные деревья для быстрого озеленения сада
Садоводство
Использовала горячий душ для орхидей — и это вызвало чудо: вот в чём секрет
Еда
Жаль, раньше жарил грибы неправильно: теперь всегда добавляю сыр — пирог получается ароматнее леса
Красота и здоровье
Профилактика тромбоза начинается с движения, воды и контроля веса — Антон Кравцов
Дом
Кухонные суеверия: значение соли, ножей и ложек в народных приметах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet