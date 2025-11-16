Идеальный шар для прекрасной фигуры — выбрала фитбол для спины, ног и пресс
Фитбол — это универсальный снаряд, который помогает не только растягиваться, но и прорабатывать все группы мышц. Этот гимнастический мяч укрепляет тело, развивает координацию и улучшает равновесие. Если вы думали, что фитбол нужен только для растяжки, вы сильно ошибались! Мы расскажем, как эффективно использовать фитбол для похудения и укрепления мышц всего тела.
Польза тренировок на фитболе
Тренировки на фитболе помогают развивать координацию и укреплять вестибулярный аппарат. Несмотря на кажущуюся простоту, такие занятия требуют сосредоточенности, равновесия и правильной техники. При правильном подходе, фитбол можно использовать для проработки всех групп мышц, что способствует улучшению физической формы и снижению веса. Особенно полезны такие тренировки для улучшения осанки и повышения гибкости.
Кроме того, регулярные занятия с мячом помогут:
-
Укрепить мышцы всего тела;
-
Повысить гибкость суставов и позвоночника;
-
Улучшить осанку и координацию движений;
-
Способствовать улучшению работы сердечно-сосудистой системы.
Как правильно подобрать мяч?
Выбор фитбола зависит от роста человека. Для удобства, вот несколько рекомендаций по подбору диаметра мяча:
|Рост
|Диаметр мяча
|до 165 см
|55 см
|от 165 см до 185 см
|65 см
|выше 185 см
|75 см
При выборе мяча важно учитывать, что он должен быть не слишком мягким или жестким. Если сомневаетесь, лучше проконсультироваться с тренером или консультантом в магазине.
Упражнения для разных групп мышц
Упражнения для рук и плеч
Отжимания с фитболом
Техника выполнения:
-
Поставьте ладони на пол чуть шире плеч, а стопы или колени — на фитбол.
-
На выдохе согните локти и опуститесь, удерживая корпус в прямой линии от головы до пят.
-
Возвращайтесь в исходное положение, медленно выпрямляя руки.
Подъём гантелей на фитболе
Техника выполнения:
-
Лягте животом на фитбол, выпрямите ноги и упритесь на носки.
-
В руках держите гантели. Поднимите гантели вверх, пока они не окажутся параллельно полу.
-
Вернитесь в исходное положение.
Упражнения для спины
Разгибания на фитболе
Техника выполнения:
-
Лягте спиной на фитбол, так чтобы он поддерживал поясницу.
-
Прогнитесь в грудном отделе и вернитесь в нейтральное положение.
Планка на фитболе
Техника выполнения:
-
Встаньте в планку, положив руки или ноги на фитбол.
-
Удерживайте тело в прямой линии и постарайтесь удерживать позу как можно дольше.
Упражнения для пресса
Прямые скручивания
Техника выполнения:
-
Лягте на спину, стопы на фитболе, ноги согнуты под прямым углом.
-
На выдохе выполните скручивание, отрывая спину от пола, и тянитесь руками к стопам.
Динамичная планка
Техника выполнения:
-
Примите положение планки с голенями на фитболе.
-
Подтяните колени к груди, перекатывая мяч, а затем верните ноги в исходное положение.
Упражнения для ног и ягодиц
Подъём ног с фитболом
Техника выполнения:
-
Лягте на спину, зажмите фитбол между лодыжек и примите положение планки.
-
Медленно оторвите ноги от пола, поднимайте до угла в 90 градусов, затем медленно верните в исходное положение.
Ягодичный мостик с фитболом
Техника выполнения:
-
Лягте на спину, стопы на фитболе.
-
На выдохе поднимите таз, работая ягодицами, и задержитесь на несколько секунд.
-
Вернитесь в исходное положение.
Упражнения для растяжки
Растяжка мышц спины
Техника выполнения:
-
Сядьте на фитбол и шагайте вперёд, катя мяч под спиной.
-
Разведите руки в стороны на уровне плеч и почувствуйте растяжение в спине.
Растяжка грудных мышц
Техника выполнения:
-
Встаньте на колени, мяч перед вами.
-
Перенесите вес на мяч, катите его вперёд, растягивая грудные мышцы.
Растяжка ног и ягодиц
Техника выполнения:
-
Встаньте на колени, фитбол за спиной.
-
Выпрямите одну ногу вперед и почувствуйте растяжение в бедре.
Как составить тренировку?
Для полноценной тренировки можно использовать все вышеупомянутые упражнения, комбинируя их для разных групп мышц. Для достижения наилучших результатов важно делать разминку перед тренировкой, чтобы подготовить мышцы и суставы к нагрузке.
Рекомендуемая структура тренировки:
-
Разминка (5-10 минут);
-
Упражнения для верхней части тела (15-20 минут);
-
Упражнения для ног и ягодиц (15-20 минут);
-
Упражнения для пресса (10 минут);
-
Растяжка и расслабление (5-10 минут).
Тренируйтесь регулярно и следите за техникой выполнения упражнений, чтобы избежать травм. Использование фитбола — это отличный способ укрепить все группы мышц, улучшить координацию и развить гибкость.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru