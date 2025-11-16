Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Гимнастика с фитболом
© flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 20:27

Идеальный шар для прекрасной фигуры — выбрала фитбол для спины, ног и пресс

Как выбрать фитбол для тренировки: советы по размеру мяча — фитнес-консультант Иванова

Фитбол — это универсальный снаряд, который помогает не только растягиваться, но и прорабатывать все группы мышц. Этот гимнастический мяч укрепляет тело, развивает координацию и улучшает равновесие. Если вы думали, что фитбол нужен только для растяжки, вы сильно ошибались! Мы расскажем, как эффективно использовать фитбол для похудения и укрепления мышц всего тела.

Польза тренировок на фитболе

Тренировки на фитболе помогают развивать координацию и укреплять вестибулярный аппарат. Несмотря на кажущуюся простоту, такие занятия требуют сосредоточенности, равновесия и правильной техники. При правильном подходе, фитбол можно использовать для проработки всех групп мышц, что способствует улучшению физической формы и снижению веса. Особенно полезны такие тренировки для улучшения осанки и повышения гибкости.

Кроме того, регулярные занятия с мячом помогут:

  • Укрепить мышцы всего тела;

  • Повысить гибкость суставов и позвоночника;

  • Улучшить осанку и координацию движений;

  • Способствовать улучшению работы сердечно-сосудистой системы.

Как правильно подобрать мяч?

Выбор фитбола зависит от роста человека. Для удобства, вот несколько рекомендаций по подбору диаметра мяча:

Рост Диаметр мяча
до 165 см 55 см
от 165 см до 185 см 65 см
выше 185 см 75 см

При выборе мяча важно учитывать, что он должен быть не слишком мягким или жестким. Если сомневаетесь, лучше проконсультироваться с тренером или консультантом в магазине.

Упражнения для разных групп мышц

Упражнения для рук и плеч

Отжимания с фитболом

Техника выполнения:

  1. Поставьте ладони на пол чуть шире плеч, а стопы или колени — на фитбол.

  2. На выдохе согните локти и опуститесь, удерживая корпус в прямой линии от головы до пят.

  3. Возвращайтесь в исходное положение, медленно выпрямляя руки.

Подъём гантелей на фитболе

Техника выполнения:

  1. Лягте животом на фитбол, выпрямите ноги и упритесь на носки.

  2. В руках держите гантели. Поднимите гантели вверх, пока они не окажутся параллельно полу.

  3. Вернитесь в исходное положение.

Упражнения для спины

Разгибания на фитболе

Техника выполнения:

  1. Лягте спиной на фитбол, так чтобы он поддерживал поясницу.

  2. Прогнитесь в грудном отделе и вернитесь в нейтральное положение.

Планка на фитболе

Техника выполнения:

  1. Встаньте в планку, положив руки или ноги на фитбол.

  2. Удерживайте тело в прямой линии и постарайтесь удерживать позу как можно дольше.

Упражнения для пресса

Прямые скручивания

Техника выполнения:

  1. Лягте на спину, стопы на фитболе, ноги согнуты под прямым углом.

  2. На выдохе выполните скручивание, отрывая спину от пола, и тянитесь руками к стопам.

Динамичная планка

Техника выполнения:

  1. Примите положение планки с голенями на фитболе.

  2. Подтяните колени к груди, перекатывая мяч, а затем верните ноги в исходное положение.

Упражнения для ног и ягодиц

Подъём ног с фитболом

Техника выполнения:

  1. Лягте на спину, зажмите фитбол между лодыжек и примите положение планки.

  2. Медленно оторвите ноги от пола, поднимайте до угла в 90 градусов, затем медленно верните в исходное положение.

Ягодичный мостик с фитболом

Техника выполнения:

  1. Лягте на спину, стопы на фитболе.

  2. На выдохе поднимите таз, работая ягодицами, и задержитесь на несколько секунд.

  3. Вернитесь в исходное положение.

Упражнения для растяжки

Растяжка мышц спины

Техника выполнения:

  1. Сядьте на фитбол и шагайте вперёд, катя мяч под спиной.

  2. Разведите руки в стороны на уровне плеч и почувствуйте растяжение в спине.

Растяжка грудных мышц

Техника выполнения:

  1. Встаньте на колени, мяч перед вами.

  2. Перенесите вес на мяч, катите его вперёд, растягивая грудные мышцы.

Растяжка ног и ягодиц

Техника выполнения:

  1. Встаньте на колени, фитбол за спиной.

  2. Выпрямите одну ногу вперед и почувствуйте растяжение в бедре.

Как составить тренировку?

Для полноценной тренировки можно использовать все вышеупомянутые упражнения, комбинируя их для разных групп мышц. Для достижения наилучших результатов важно делать разминку перед тренировкой, чтобы подготовить мышцы и суставы к нагрузке.

Рекомендуемая структура тренировки:

  1. Разминка (5-10 минут);

  2. Упражнения для верхней части тела (15-20 минут);

  3. Упражнения для ног и ягодиц (15-20 минут);

  4. Упражнения для пресса (10 минут);

  5. Растяжка и расслабление (5-10 минут).

Тренируйтесь регулярно и следите за техникой выполнения упражнений, чтобы избежать травм. Использование фитбола — это отличный способ укрепить все группы мышц, улучшить координацию и развить гибкость.

