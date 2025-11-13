Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Нашла упражнение, после которого пресс видно уже через неделю — без диет

Новое упражнение помогает укрепить пресс и ягодицы — тренер Курдила

Когда весна вступает в силу, мысли о лете и пляже становятся всё настойчивее. И вместе с ними — желание привести тело в тонус, особенно те зоны, которые сложнее всего подтянуть: руки, плечи, ягодицы и пресс. Сегодняшнее упражнение из рубрики "Move of the Day" не просто укрепляет мышцы, но и возвращает ощущение баланса, уверенности и лёгкости в теле.

Почему стоит попробовать это упражнение

Этот комплекс задействует сразу несколько ключевых групп мышц: верхнюю часть тела, ягодицы и корпус. За счёт динамического удержания равновесия активно включаются мышцы кора, а каждое движение помогает улучшить осанку и повысить устойчивость. Главное — выполнять всё осознанно и без спешки.

Упражнение идеально подходит для коротких тренировок: достаточно чередовать его с минутными кардио-вставками вроде прыжков со скакалкой, танцев или джампингов. Так тело получит и нагрузку, и энергию, а результат не заставит себя ждать.

Как выполнять упражнение "Наклонная башня"

Что понадобится: небольшой мяч диаметром 20-25 см. Если хочется повысить нагрузку — используйте медицинбол весом 1,5-2 кг.

  1. Встаньте прямо, стопы вместе, колени слегка согнуты. Мяч держите в правой руке, ладонь направлена вверх.

  2. Поднимите руку с мячом до уровня плеча, напрягите бицепс и трицепс.

  3. Одновременно вытяните левую руку и левую ногу в сторону, наклоняя корпус вправо. Почувствуйте, как включаются мышцы пресса. Задержитесь в этом положении на 5 секунд.

  4. Медленно вернитесь в исходное положение. Сделайте 12 повторений, затем поменяйте стороны.

  5. После каждого подхода выполните минуту кардио — прыгайте через скакалку, танцуйте или делайте джампинги. Повторите три цикла.

"Главное — сохранять равновесие и не спешить: именно контроль над телом делает упражнение эффективным", — отметила тренер Эрин Курдила.

Советы шаг за шагом

  • Следите, чтобы корпус оставался вытянутым, не округляйте спину.

  • Старайтесь не заваливаться в сторону — удерживайте баланс за счёт пресса.

  • Для большего эффекта выполняйте упражнение перед зеркалом, чтобы контролировать симметрию движений.

  • Не забывайте о дыхании: на усилие — выдох, на возвращение — вдох.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком резкие наклоны.
    Последствие: потеря равновесия и перегрузка поясницы.
    Альтернатива: выполнять медленно, постепенно увеличивая амплитуду.

  • Ошибка: ослабленный пресс.
    Последствие: нагрузка смещается на позвоночник.
    Альтернатива: предварительно укрепить мышцы живота планками или скручиваниями.

А что если нет мяча?

Не беда: можно использовать бутылку с водой, подушку или любой компактный предмет, который легко держать в руке. Главное — чувствовать сопротивление и сохранять стабильность корпуса.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • не требует спортзала и инвентаря;

  • подходит для людей любого уровня подготовки;

  • развивает координацию и равновесие.

Минусы:

  • требует концентрации и внимательности;

  • новичкам может быть сложно сразу удерживать равновесие.

FAQ

Как часто выполнять упражнение?
Достаточно 3-4 раз в неделю, чередуя с кардио.

Сколько времени занимает тренировка?
Всего 10-15 минут вместе с разминкой и кардио-вставками.

Что лучше — лёгкий мяч или медицинбол?
Начинающим стоит взять лёгкий вариант, чтобы не терять баланс.

Мифы и правда

  • Миф: одно упражнение не может заменить полноценную тренировку.
    Правда: при регулярном выполнении комплекс задействует до 80% основных мышц.

  • Миф: кардио мешает набору мышечной массы.
    Правда: короткие кардио-вставки улучшают выносливость и сжигают лишний жир.

Интересные факты

  1. Балансирующие упражнения активируют больше нервных связей, чем статические.

  2. Даже лёгкие мячи способны повысить нагрузку на мышцы рук до 20%.

  3. Приседания и наклоны с опорой на мяч стимулируют работу вестибулярного аппарата.

Исторический контекст

Принцип равновесия в фитнесе был популярен ещё в 1980-х, когда аэробика стремительно вошла в моду. Сегодня идеи функционального движения возвращаются — но в более осознанной, мягкой форме. Подобные упражнения активно применяются в пилатесе, йоге и барре, помогая не только укрепить мышцы, но и улучшить контроль над телом.

Регулярно выполняя "Наклонную башню", вы не только подтянете тело, но и научитесь чувствовать его силу и устойчивость в каждом движении — а уверенность в себе станет вашим лучшим аксессуаром к любому купальнику.

