Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес
Фитнес
© www.pexels.com by Kampus Production is licensed under Бесплатное использование
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 20:27

Отказалась от принципа "всё или ничего" — прогресс пошёл быстрее, чем при жёстких диетах

Многие начинают путь к форме с жёстких правил: либо идеально, либо никак. Такой подход кажется дисциплинированным, но на практике чаще приводит к срывам и усталости. Тренеры всё чаще говорят, что главная ошибка — это мышление "всё или ничего".

Почему экстремальный подход не работает

Известный тренер Моник Александер, работающая с Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи, придерживается устойчивой стратегии. Несмотря на то что её клиенты — актёры с плотными графиками съёмок, она не перегружает их изматывающими тренировками.

"Мои актёры доверяют мне свои тела, когда устают", — говорит она. - Эти ребята не останавливаются. Их графики съёмок — я не понимаю, почему начинается в 5 утра".

По её словам, в периоды высокой нагрузки нет смысла добавлять чрезмерно интенсивные занятия. Важно сделать человека сильнее, но с учётом реального ритма жизни. Идея проста: прогресс создаётся не героическими рывками, а регулярностью.

Тренировки запускают положительные изменения — укрепление сердца, развитие мышц, повышение выносливости. Но сами адаптации происходят во время восстановления. Если каждое занятие превращать в экстремальный тест, организм быстрее истощается, чем развивается.

Маленькие действия вместо идеала

Подход "что-то лучше, чем ничего" становится ключевым принципом. В загруженные дни это может быть короткая прогулка, лёгкая растяжка или 15 минут движения вместо полноценной тренировки. Главное — сохранить привычку.

Та же логика работает и в питании. Персональный тренер Люк Ханна подчёркивает, что одна пицца или десерт не определяют здоровье человека.

"Но люди знают, что если съесть один питательный приём пищи, они вдруг не станут здоровыми. Так почему ты думаешь, что одна пицца делает тебя вредным?"

По его словам, проблема кроется в моральной оценке еды — разделении на "хорошую" и "плохую". Это формирует циклы жёсткого ограничения и последующих срывов.

"Если люди перестанут приписывать еде мораль, им будет лучше."

Прогресс без драматизации

Ещё одна распространённая ловушка — отложить всё "до понедельника" после пропущенной тренировки или неидеального дня. Эксперты сравнивают это с ситуацией, когда человек замечает маленькую трещину на экране телефона и решает окончательно его разбить.

Вместо этого лучше как можно быстрее вернуться к привычному режиму. Прогресс не требует совершенства, но требует последовательности. Регулярное движение, даже в небольшом объёме, и умеренный подход к питанию формируют устойчивые изменения.

Фитнес не сочетается с крайностями — ни с тотальной перфекцией, ни с полным бездействием. Но если находить способ двигаться почти каждый день, добавлять нагрузку пару раз в неделю и не драматизировать отдельные отклонения, результат постепенно становится заметным.

Именно в этом — в маленьких, повторяющихся действиях — и заключается простое решение, которое действительно работает.

Автор Артём Кравцов
Артём Кравцов — эксперт по кинезиологии (ПГУФКСиТ), специалист по спортивной реабилитации и биомеханике. Стаж работы в диагностике и восстановлении — 13 лет.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Четыре тренировки в неделю меняют тело быстрее — 4-дневный сплит убирает хаос из зала вчера в 9:10

Четыре тренировки в неделю не только упрощают режим, но и помогают избежать перетренированности и улучшить результаты.

Читать полностью » VR-фитнес ворвался в дома: тренировки превращаются игру, а калории тают быстрее, чем в зале 19.02.2026 в 18:55

VR-фитнес объединяет технологии и активность, превращая тренировки в игру. Как виртуальная реальность меняет подход к домашним занятиям спортом.

Читать полностью » Эта тренировка запускает скрытый режим организма: жир уходит быстрее, а эффект сохраняется дольше 19.02.2026 в 14:10

Кроссфит объединяет силовые упражнения и высокую интенсивность. Почему этот формат тренировок помогает развивать выносливость и ускорять сжигание жира.

Читать полностью » Физическая активность становится первым шагом при депрессии — врачи всё чаще говорят об этом 19.02.2026 в 13:07

Масштабное исследование в British Journal of Sports Medicine выявило неожиданного конкурента классической терапии, способного изменить подход к лечению психики.

Читать полностью » Канаты наращивают сухую мышечную массу без привычной боли: тело работает иначе, чем с гантелями 19.02.2026 в 11:06

Боевые канаты меняют привычный формат фитнеса: силовые тренировки, выносливость и функциональная нагрузка соединяются в одном интенсивном формате.

Читать полностью » Потеря силы с возрастом накапливается годами — простые привычки могут всё изменить 19.02.2026 в 10:48

После 50 лет структура мышц меняется, прорастая жиром. Физиотерапевты нашли способ остановить этот процесс через неожиданную смену бытовых привычек.

Читать полностью » Подарок на 23 Февраля превращает диван в спортзал: мужчины редко признаются, что им этого не хватает 19.02.2026 в 9:32

Что подарить на 23 февраля мужчине, который любит спорт и экстрим? Подбираем идеи — от силовых тренировок до ярких впечатлений.

Читать полностью » Бег каждый день не спасает от лишних килограммов — тело включает скрытую компенсацию 19.02.2026 в 0:38

Новое исследование объясняет, почему тренировки и кардио не всегда приводят к снижению веса и как организм компенсирует сожжённые калории.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Гонконг ослепляет небоскрёбами у бухты — но настоящий город раскрывается совсем не там
Красота и здоровье
Сильные духи вызывают головную боль — многослойное нанесение решает проблему иначе
Еда
Взбила белки по-особому — оладьи поднялись как облако и не осели
Садоводство
Спатифиллум готовится к весне — но без этого шага бутоны могут не появиться
Красота и здоровье
Удалёнка превращает дом в тюрьму: как избежать стресса и сохранить психику на плаву
Туризм
Туризм в 2026 вырос на 4% — но главные победители оказались совсем не теми, кого ждали
Недвижимость
После каждого душа на подкладке остаётся влага — и со временем это оборачивается проблемой
Недвижимость
Иллюзия собственности на бумаге: юридические лабиринты превращают покупку жилья в опасную лотерею
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet