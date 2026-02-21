Отказалась от принципа "всё или ничего" — прогресс пошёл быстрее, чем при жёстких диетах

Многие начинают путь к форме с жёстких правил: либо идеально, либо никак. Такой подход кажется дисциплинированным, но на практике чаще приводит к срывам и усталости. Тренеры всё чаще говорят, что главная ошибка — это мышление "всё или ничего".

Почему экстремальный подход не работает

Известный тренер Моник Александер, работающая с Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи, придерживается устойчивой стратегии. Несмотря на то что её клиенты — актёры с плотными графиками съёмок, она не перегружает их изматывающими тренировками.

"Мои актёры доверяют мне свои тела, когда устают", — говорит она. - Эти ребята не останавливаются. Их графики съёмок — я не понимаю, почему начинается в 5 утра".

По её словам, в периоды высокой нагрузки нет смысла добавлять чрезмерно интенсивные занятия. Важно сделать человека сильнее, но с учётом реального ритма жизни. Идея проста: прогресс создаётся не героическими рывками, а регулярностью.

Тренировки запускают положительные изменения — укрепление сердца, развитие мышц, повышение выносливости. Но сами адаптации происходят во время восстановления. Если каждое занятие превращать в экстремальный тест, организм быстрее истощается, чем развивается.

Маленькие действия вместо идеала

Подход "что-то лучше, чем ничего" становится ключевым принципом. В загруженные дни это может быть короткая прогулка, лёгкая растяжка или 15 минут движения вместо полноценной тренировки. Главное — сохранить привычку.

Та же логика работает и в питании. Персональный тренер Люк Ханна подчёркивает, что одна пицца или десерт не определяют здоровье человека.

"Но люди знают, что если съесть один питательный приём пищи, они вдруг не станут здоровыми. Так почему ты думаешь, что одна пицца делает тебя вредным?"

По его словам, проблема кроется в моральной оценке еды — разделении на "хорошую" и "плохую". Это формирует циклы жёсткого ограничения и последующих срывов.

"Если люди перестанут приписывать еде мораль, им будет лучше."

Прогресс без драматизации

Ещё одна распространённая ловушка — отложить всё "до понедельника" после пропущенной тренировки или неидеального дня. Эксперты сравнивают это с ситуацией, когда человек замечает маленькую трещину на экране телефона и решает окончательно его разбить.

Вместо этого лучше как можно быстрее вернуться к привычному режиму. Прогресс не требует совершенства, но требует последовательности. Регулярное движение, даже в небольшом объёме, и умеренный подход к питанию формируют устойчивые изменения.

Фитнес не сочетается с крайностями — ни с тотальной перфекцией, ни с полным бездействием. Но если находить способ двигаться почти каждый день, добавлять нагрузку пару раз в неделю и не драматизировать отдельные отклонения, результат постепенно становится заметным.

Именно в этом — в маленьких, повторяющихся действиях — и заключается простое решение, которое действительно работает.