На соревнованиях по фитнес-аэробике в Анапе назовут новые дисциплины

О новшествах в судействе и дисциплинах расскажут на турнире по фитнес-аэробике, который пройдет в Анапе с 6 по 9 сентября.

Федерация фитнес-аэробики России и Минспорта РФ выступили организаторами.

"Наши зарубежные коллеги расширили возрастной диапазон участников соревнований, ввели дополнительные критерии для оценки, изменили формат костюмов", — цитирует президента ФФАР Татьяну Полухину "Чемпионат".

Она добавила, что важные изменения внесли в правила по аэробике 5 человек, при этом в нашей стране эта дисциплина очень популярна.

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