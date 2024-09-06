Тренер дал советы тем, кто хочет научиться делать на турнике подъём с переворотом

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, как научиться делать подъём с переворотом на турнике.



По его словам, которые приводит "Чемпионат", это упражнение нацелено на развитие силы и выносливости мышц верхней части тела.



Также здесь хорошо работают пресс, мышцы спины, сгибатели бедра, плечи и руки.



Ходырев объяснил, что во время выполнения упражнения нужно сделать частичные подтягивания и забросить ноги через перекладину с последующим выходом на прямые руки.

"Благодаря такому сложному комплексу движений вы развиваете сразу несколько физических качеств — силу, выносливость, ловкость, гибкость", — уточнил эксперт.

Чтобы научиться делать упражнение, начните с разогрева основных групп мышц, которые будут участвовать в работе: руки, спина, плечи, пресс и ноги.



После этого нужно убедиться, что турник надёжно установлен и выдержит вашу массу.

Высота перекладины должна быть на уровне, позволяющем удобно повиснуть.



Техника выполнения: встаньте под перекладиной, возьмитесь за неё крепким хватом чуть шире плеч. Лопатки сведите вместе и опустите вниз, а пресс напрягите.



На вдохе начните подтягивать тело к перекладине, сгибая руки в локтевых суставах.



Как только глаза достигли уровня перекладины, сгибайте бёдра, поднимая колени вверх, чтобы запрокинуть ноги через перекладину. Завершайте переворот, используя силу рук и корпуса.



На выдохе выпрямляйте корпус вверх над турником, одновременно вытягивая ноги вниз, а руки выпрямляйте в локтевых суставах.



За турник стоит держаться несколько секунд, а потом постепенно вернуться в исходное положение.

Фото: unsplash.com/Joshua Earle joshuaearle (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).