Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 89,8225
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 99,7156
Как научиться делать подъём с переворотом на турнике?
  1. Главная
  2. Спорт

Тренер дал советы тем, кто хочет научиться делать на турнике подъём с переворотом

Как научиться делать подъём с переворотом на турнике?

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, как научиться делать подъём с переворотом на турнике.

По его словам, которые приводит "Чемпионат", это упражнение нацелено на развитие силы и выносливости мышц верхней части тела.

Также здесь хорошо работают пресс, мышцы спины, сгибатели бедра, плечи и руки.

Ходырев объяснил, что во время выполнения упражнения нужно сделать частичные подтягивания и забросить ноги через перекладину с последующим выходом на прямые руки.

"Благодаря такому сложному комплексу движений вы развиваете сразу несколько физических качеств — силу, выносливость, ловкость, гибкость", — уточнил эксперт.

Чтобы научиться делать упражнение, начните с разогрева основных групп мышц, которые будут участвовать в работе: руки, спина, плечи, пресс и ноги.

После этого нужно убедиться, что турник надёжно установлен и выдержит вашу массу.
Высота перекладины должна быть на уровне, позволяющем удобно повиснуть.

Техника выполнения: встаньте под перекладиной, возьмитесь за неё крепким хватом чуть шире плеч. Лопатки сведите вместе и опустите вниз, а пресс напрягите.

На вдохе начните подтягивать тело к перекладине, сгибая руки в локтевых суставах.

Как только глаза достигли уровня перекладины, сгибайте бёдра, поднимая колени вверх, чтобы запрокинуть ноги через перекладину. Завершайте переворот, используя силу рук и корпуса.

На выдохе выпрямляйте корпус вверх над турником, одновременно вытягивая ноги вниз, а руки выпрямляйте в локтевых суставах.

За турник стоит держаться несколько секунд, а потом постепенно вернуться в исходное положение.

Фото: unsplash.com/Joshua Earle joshuaearle (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).

Мир

Разведка США: иностранные силы не вмешиваются в выборы президента

Разведка США: иностранные силы не вмешиваются в выборы президента

Американская разведка заявила, что внешние силы не вмешиваются в выборы президента США, однако стремятся "повлиять" на их исход и ослабить Штаты. Об этом сообщил представитель сообщества на брифинге.

Читать полностью
Минюст США: Кириенко участвует в патриотическом воспитании молодёжи России

Минюст США: Кириенко участвует в патриотическом воспитании молодёжи России

Минюст США признал усилия первого замруководителя АП России Сергея Кириенко в вопросах патриотического воспитания молодёжи России. Доклад ссылается на расследование ФБР. В документе сказано, что ранее Кириенко рассматривался как сторонник идей Запада, однако в последние годы его риторика склонилась в сторону национальных ценностей, с акцентом на воспитание нового поколения в интересах РФ.

Читать полностью

Общество

Юрий Лоза показал, как выглядел в 1977 году с бородой

Юрий Лоза показал, как выглядел в 1977 году с бородой

Певец Юрий Лоза поделился с подписчиками снимком, на котором он запечатлён почти полвека назад с красивой бородой.

Читать полностью
На оперную певицу Марию Максакову* завели дело за призывы к помощи ВСУ

На оперную певицу Марию Максакову* завели дело за призывы к помощи ВСУ

Бывшую солистку Мариинского театра и эк-депутата Госдумы Марию Максакову* будут судить за призывы к спонсированию ВСУ.

Читать полностью

Новости