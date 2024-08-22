Фитнес-эксперт рассказала о преимуществах 15-минутных тренировок

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина объяснила, в чем заключаются преимущества экспресс-тренировок.
По ее словам, такие 15-минутные занятия сохраняют время и деньги, поскольку для этого не нужно идти в тренажерный зал и покупать абонемент. Также для таких тренировок нет необходимости приобретение специального инвентаря.
"Когда люди начинают путь в спорт с длительных и частых тренировок, они быстро теряют мотивацию и темп. С короткими вариантами нагрузки такого не происходит", — цитирует Бахтурину "СЭ".
Она добавила, что пятнадцатиминутки не заменяют полноценные тренировки.
"Оптимально начать заниматься с коротких комплексов, чтобы влиться в процесс, и постепенно наращивать нагрузку до полноценных тренировок два-три раза в неделю по часу", — заключила эксперт.
Фото: flickr. com/Nicholas A. Tonelli from Northeast Pennsylvania, USA (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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