Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Накаченная мужская спина
Накаченная мужская спина
© commons.wikimedia.org by Agasi nazareno is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 21:27

Широчайшие раскрываются, как паруса: всего три движения — и спина шире всех

Подтягивания широким хватом укрепляет спину и плечевой пояс — Fit Seven

Красивая спина — не просто элемент привлекательной фигуры, но и фундамент крепкого здоровья. Тренировка верхней части спины помогает избежать болей, улучшить осанку и сформировать гармоничные пропорции тела. Главную роль здесь играют широчайшие и трапециевидные мышцы, отвечающие за силу и стабильность движений. Об этом сообщает Fit Seven.

Основные мышцы спины

Широчайшие мышцы формируют ту самую V-образную фигуру, придавая телу мощь и визуально сужая талию. Они участвуют в каждом тяговом движении и обеспечивают подвижность плечевого сустава. Трапециевидные мышцы, наоборот, расположены ближе к шее и отвечают за положение лопаток, помогая держать осанку ровной и устойчивой.

"Именно эти мышцы нужно тренировать, если вы хотите исправить сутулость", — отмечается на сайте Fit Seven.

Совместное развитие этих зон делает спину не только красивой, но и функционально сильной, что важно при любой физической активности — от силовых тренировок до йоги или плавания.

Правила тренировки спины

Любые упражнения на спину требуют осторожности: именно эта зона чаще всего страдает при неправильной технике. Начинать следует с лёгких весов, укрепляя связки и мышцы, а затем постепенно повышать нагрузку. Особенно полезны верхние и горизонтальные тяги — они повторяют естественные движения суставов и позволяют безопасно развивать силу.

Для дополнительной защиты позвоночника стоит обратить внимание на силовые тренировки, укрепляющие суставы, — специалисты отмечают, что они помогают не только развить мышцы, но и снизить риск травм.

"Главное правило — не спешить и внимательно следить за техникой", — говорится в материале Fit Seven.

Соблюдение этих принципов делает тренировку эффективной и безопасной.

Подтягивания широким хватом

Подтягивания — одно из самых результативных упражнений для роста спины. Они развивают широчайшие мышцы, укрепляют плечевой пояс и улучшают силу хвата. Важно выполнять движение медленно, концентрируясь на работе спины, а не рук. При этом ширина хвата влияет на акцент нагрузки: чем шире — тем сильнее работают широчайшие, чем уже — тем активнее включаются бицепсы.

"Чем шире хват, тем больше работает спина, а не бицепсы", — поясняют тренеры Fit Seven.

Меняя типы подтягиваний, можно равномерно развивать все отделы спины и добиться симметрии фигуры.

Тяги и техника выполнения

Тяга верхнего блока — упражнение, максимально приближённое к подтягиванию. Тянуть перекладину нужно к груди, избегая движений за голову, чтобы не перегрузить плечи. Если ощущается работа рук, стоит уменьшить вес и сосредоточиться на технике. Важно контролировать ширину хвата, чтобы активировать разные волокна широчайших.

Дополнительно можно изучить правильное выполнение тяги блока к поясу, которая развивает середину спины и помогает улучшить осанку.

Тяга штанги в наклоне — более сложное упражнение, включающее в работу трапецию, ромбовидные мышцы и задние дельты. Корпус должен быть слегка наклонён, спина — ровная, локти разводятся в стороны. А тяга гантели одной рукой позволяет выровнять нагрузку и устранить дисбаланс между правой и левой сторонами тела.

"Если не удаётся поднять локоть выше плеча, используйте меньший вес", — советуют специалисты Fit Seven.

Изолированная проработка

Шраги — одно из немногих упражнений, направленных на развитие только трапециевидных мышц. Их можно выполнять с гантелями или штангой, стоя либо сидя. Подъём плеч вверх с лёгким наклоном головы вперёд усиливает сокращение мышц. Главное — избегать вращательных движений, чтобы не повредить суставы.

Шраги логично выполнять в конце тренировки, завершая комплексное развитие спины. Они придают телу завершённость, а осанке — выразительность и силу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Боль в голени чаще возникает у бегунов при перегрузке мышц — врачи сегодня в 19:10
Раньше думала что растяжка бесполезна но одно упражнение всё изменило

Боль в голени мешает тренироваться? Узнайте, как избавиться от шинсплинта, укрепить мышцы и вернуться к бегу без боли — простые шаги для восстановления формы.

Читать полностью » Алексей Батраков и Эдуард Сперцян стали самыми дорогими футболистами РПЛ — Transfermarkt сегодня в 18:23
РПЛ на зимней паузе: лидеры таблицы и их "рыночная цена" удивляют всех

Самые дорогие футболисты РПЛ сезона 2025/26 возглавили неожиданный рейтинг Transfermarkt, а таблица лидеров продолжает удивлять.

Читать полностью » Отказ от сравнения с другими укрепил дисциплину — Дуэйн Джонсон сегодня в 17:21
Новогодняя мотивация умирает к февралю: приём, который держит в зале, когда азарт угас

Почему новогодние обещания не работают и какой простой совет Дуэйна Джонсона помогает сохранить мотивацию в тренировках на весь год.

Читать полностью » Силовые тренировки снижают процент жира у спорстменов — фитнес-эксперты сегодня в 15:42
Мышцы просыпаются, а мозг удивляется: короткие тренировки вытесняют часовые марафоны

Сбалансированный подход к силовым тренировкам помогает избежать типичных ошибок новичков и быстрее увидеть прогресс, сохраняя при этом энергию и эффективность занятий.

Читать полностью » Весеннее потепление открыло сезон платьев и тренировок — Мишель Флит сегодня в 13:10
Нашла короткий комплекс, после которого плечи выглядят безупречно

Весна зовёт в движение: танцовщица Мишель Флит делится простым комплексом упражнений, который поможет обрести изящные, подтянутые руки к сезону лёгких платьев.

Читать полностью » Силовые тренировки дали около 150 г мышц в неделю — JSHS сегодня в 11:14
Фитнес-сказки заканчиваются в зале: цифры роста мышц разбивают мечты о быстром результате

Сколько мышечной массы можно реально набрать за 10 недель тренировок и что на самом деле влияет на рост мышц — выводы крупнейшего научного обзора.

Читать полностью » Короткие силовые тренировки улучшают работу сердца — фитнес-тренеры сегодня в 9:25
Три коротких тренировки в неделю — и мозг начинает работать, как у гения

Силовые тренировки не только формируют тело, но и укрепляют здоровье. Однако важен не объём нагрузки, а правильный подход и регулярность занятий.

Читать полностью » Кристи Ямагучи представила эффективный комплекс для пресса — тренеры сегодня в 7:10
Попробовала метод Кристи Ямагучи и теперь живот будто втянут всегда

Олимпийская чемпионка Кристи Ямагучи делится двумя простыми упражнениями для крепкого пресса и подтянутого тела, которые помогут чувствовать себя уверенно.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Венгрия подписала контракт на поставку американского СПГ с Chevron — ТАСС
Питомцы
Добавление воды в корм улучшает работу почек у кошек — ветеринары
Наука
Массовая гибель каспийских тюленей вызывает общественный резонанс — Newsbomb
Садоводство
Лавроый лист можно легко вырастить с маленького черенка — рекомендации агрономов
Еда
Пищевой желатин стабилизирует структуру куриного рулета при запекании — повар
Экономика
Венесуэльская нефть подешевела на фоне геополитического давления — эксперты
Туризм
Зимой пляжи в Греции пустеют и становятся доступными для прогулок
Авто и мото
Цены на автомобили в 2026 году увеличатся на уровне инфляции — аналитики
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet