Американский производитель электромобилей Fisker Inc. объявил о банкротстве спустя всего год после выпуска своей первой модели. Компания привлекла инвестиции в размере 1 миллиарда долларов для запуска своей деятельности, но быстро израсходовала эти средства и не смогла погасить долг перед своим основным инвестором.

Последние несколько недель компания постепенно сворачивала свою деятельность. Fisker, основанная в 2016 году Хенриком Фискером, бывшим сотрудником BMW и Aston Martin, стала публичной компанией в 2020 году после слияния с SPAC, связанной с инвестиционной компанией Apollo Global Management Inc.

В отличие от многих других стартапов в автомобильной индустрии, которые создают или строят собственные заводы, Fisker полагалась на внешних подрядчиков, сосредоточив свои усилия на проектировании, дизайне и разработке программного обеспечения.

Fisker вела переговоры с крупным автопроизводителем о потенциальных инвестициях и совместном производстве, но в марте этого года переговоры завершились без соглашения. В этот же период стало известно о снятии акций компании с Нью-Йоркской фондовой биржи.

Fisker начала поставки своего первого автомобиля — электрического кроссовера Ocean — летом прошлого года, когда спрос на электромобили по всему миру начал снижаться.

В июне этого года компания добровольно отозвала более 18 тысяч электромобилей Ocean. Около 11 тысяч автомобилей были отозваны из-за риска потери мощности двигателя в результате перехода автомобиля в режим безопасности из-за сбоя программного обеспечения. Еще около 7 тысяч автомобилей были отозваны из-за несоответствия нормативным стандартам в отношении индикаторов и значков на приборной панели.

Первая автомобильная компания Хенрика Фискера — Fisker Automotive — обанкротилась в 2013 году, в том числе из-за проблем с поставщиком аккумуляторов. Фискер утверждал, что извлек уроки из прошлых ошибок, привлекая больше инвестиций, чем в первый раз, и заключая соглашения с надежными поставщиками.

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