Щука и язь в лидерах: на Ямале назвали самые результативные районы по добыче рыбы

Шурышкарский район (ЯНАО) стал лидером по рыбодобыче на Ямале, выловив 1 626,3 тонны рыбы с начала 2025 года. По данным пресс-службы губернатора ЯНАО, район продолжает демонстрировать стабильные результаты в рыбодобывающей отрасли, а щука и язь стали главными уловами.

Общий улов в регионе

С начала года предприятия Ямала выловили 7 366 тонн рыбы, что почти совпадает с результатами аналогичного периода 2024 года. Лидерами после Шурышкарского района являются Тазовский (1 482,8 тонны) и Приуральский районы (1 482,5 тонны). Рыболовная деятельность ведется в восьми муниципалитетах округа, а значительный вклад вносят предприятия Красноселькупского, Ямальского, Пуровского и Надымского районов.

"Шурышкарский район стал лидером по рыбодобыче на Ямале. Рыбодобывающая отрасль округа демонстрирует стабильные результаты", — пресс-служба губернатора ЯНАО.

Виды рыбы, добытые в этом году

Особое внимание уделяется щуке, которой в 2025 году выловили 1 742 тонны, и язи — 1 514 тонн. Также в улове значительное количество пелядей (842 тонны). На ценные виды рыбы, такие как пелядь, пыжьян, ряпушка, корюшка и чир, приходится около трети от общего улова.

Рыбопереработка и реализация продукции

Вся добытая рыба направляется в 14 рыбоперерабатывающих организаций, которые выпускают более 180 наименований продукции — от замороженной до копченой, вяленой и консервированной рыбы. Продукция частично поставляется за пределы региона, включая федеральные торговые сети и популярные онлайн-платформы.