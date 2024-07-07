В России разработана ИИ-платформа FishGrow Platform, направленная на ускорение процесса выращивания рыбы на 15%. Платформа позволяет мониторить технические параметры и управлять оборудованием рыбоводческих предприятий, а также проводить неинвазивное измерение прироста биомассы.

Система состоит из четырех модулей: Мониторинг, Аналитика, Управление и Интеграция, обеспечивая оптимизацию процессов и снижение смертности рыбы до 30%. Применение данной технологии уже показало успех на предприятиях России и Белоруссии.

Фото: commons.wikimedia.org/Tomascastelazo (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)