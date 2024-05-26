Врач Людмила Фролова из клиники Lahta Clinic выделила мойву как источник омега-3, необходимых для здоровья человека. Мойва содержит 1,44 г омега-3 на 100 г рыбы, что позволяет ей удовлетворить суточную потребность взрослого человека в этих жирных кислотах всего за 100 г. Врач рекомендовала потребление от 1 до 3 грамм омега-3 в день для поддержания здоровья.
Эндокринолог Зухра Павлова подчеркнула богатство мойвы витаминами, включая B12 и кальций, а также омега-3. Недостаток этих элементов может спровоцировать сердечные заболевания и другие недомогания. Она также предупредила о нежелательности употребления мяса в больших количествах, называя его фактором ускоренного старения.
Фото: commons.wikimedia.org/Kim Hansen (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Володин: Зеленский больше не может выступать от имени Украины
Легитимность президента страны закончилась.
Компания Metalplast представила на POLI AutoFEST 2024 тюнинг-проект на базе Dacia Duster
Компания Metalplast представила на POLI AutoFEST 2024 уникальный тюнинг-проект на базе Dacia Duster. Этот кроссовер, созданный из дизельного Duster, оснащен пневматической подвеской, передним электромотором от Nissan Leaf мощностью 215 л. с., аккумулятором на 55 кВт·ч и имеет запас хода до 350 км.
В США разработали методику защиты материалов от бактериальных инфекций
В Технологическом институте Джорджии разработали инновационную методику защиты материалов от бактериальных инфекций без применения химикатов и антибиотиков.
Врач Кутушов: оливковое масло может помочь в защите от деменции
Врач-токсиколог Михаил Кутушов выделил оливковое масло как продукт, способный защитить мозг от деменции и других возрастных изменений.