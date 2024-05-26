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Врач Фролова: мойва удовлетворяет суточную потребность взрослого человека в омега-3
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:19

Врач Фролова: мойва удовлетворяет суточную потребность взрослого человека в омега-3

Врач Людмила Фролова из клиники Lahta Clinic выделила мойву как источник омега-3, необходимых для здоровья человека. Мойва содержит 1,44 г омега-3 на 100 г рыбы, что позволяет ей удовлетворить суточную потребность взрослого человека в этих жирных кислотах всего за 100 г. Врач рекомендовала потребление от 1 до 3 грамм омега-3 в день для поддержания здоровья.

Эндокринолог Зухра Павлова подчеркнула богатство мойвы витаминами, включая B12 и кальций, а также омега-3. Недостаток этих элементов может спровоцировать сердечные заболевания и другие недомогания. Она также предупредила о нежелательности употребления мяса в больших количествах, называя его фактором ускоренного старения.

Фото: commons.wikimedia.org/Kim Hansen (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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