Врач Людмила Фролова из клиники Lahta Clinic выделила мойву как источник омега-3, необходимых для здоровья человека. Мойва содержит 1,44 г омега-3 на 100 г рыбы, что позволяет ей удовлетворить суточную потребность взрослого человека в этих жирных кислотах всего за 100 г. Врач рекомендовала потребление от 1 до 3 грамм омега-3 в день для поддержания здоровья.

Эндокринолог Зухра Павлова подчеркнула богатство мойвы витаминами, включая B12 и кальций, а также омега-3. Недостаток этих элементов может спровоцировать сердечные заболевания и другие недомогания. Она также предупредила о нежелательности употребления мяса в больших количествах, называя его фактором ускоренного старения.

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