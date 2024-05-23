Исследование экспертов показало, что постоянный прием рыбьего жира может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт, у здоровых людей, несмотря на его популярность как средство для улучшения здоровья сердца и сосудов.
Анализ данных 400 000 взрослых британцев выявил, что у здоровых людей риск инсульта увеличивается на 5%, а у женщин без начальных сердечных проблем на 6%. В то же время, у пациентов с уже имеющейся фибрилляцией предсердий, рыбий жир как вторичная профилактика снижал риск развития серьезных сердечных событий.
Несмотря на это, принимать рыбий жир для первичной профилактики не рекомендуется из-за потенциального риска и наличия более безопасных альтернатив, таких как сбалансированное питание и регулярные упражнения, сообщает Doctorpiter.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Orange-kun (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Испания подготовит солдат ВСУ
Министр обороны Испании Маргарита Роблес провела беседу со своим украинским партнером Рустемом Умеровым, в рамках которой согласилась организовать подготовку еще 400 военных с Украины, как отмечено в официальном заявлении ведомства.
Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда геноцидом
В ответ на ноту Москвы Министерство иностранных дел Германии отказалось признавать блокаду Ленинграда, устроенную Третьим рейхом, как акт геноцида.
Кремль исключает "компанейщину" в делах о коррупции в МО
Борьба с коррупцией - это последовательная деятельность правоохранительных органов, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Адвокат Успенской Сенина: у Киркорова осталось три дня на извинения
Адвокат Любови Успенской Елена Сенина заявила, что она намерена подать иск в суд, если Филипп Киркоров не принесет извинения в течение трех дней.