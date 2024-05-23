Исследование экспертов показало, что постоянный прием рыбьего жира может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт, у здоровых людей, несмотря на его популярность как средство для улучшения здоровья сердца и сосудов.

Анализ данных 400 000 взрослых британцев выявил, что у здоровых людей риск инсульта увеличивается на 5%, а у женщин без начальных сердечных проблем на 6%. В то же время, у пациентов с уже имеющейся фибрилляцией предсердий, рыбий жир как вторичная профилактика снижал риск развития серьезных сердечных событий.

Несмотря на это, принимать рыбий жир для первичной профилактики не рекомендуется из-за потенциального риска и наличия более безопасных альтернатив, таких как сбалансированное питание и регулярные упражнения, сообщает Doctorpiter.Ru.

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