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BMJ Medicine: прием рыбьего жира у здоровых людей увеличивает риск инсульта
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:32

BMJ Medicine: прием рыбьего жира у здоровых людей увеличивает риск инсульта

Исследование экспертов показало, что постоянный прием рыбьего жира может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт, у здоровых людей, несмотря на его популярность как средство для улучшения здоровья сердца и сосудов.

Анализ данных 400 000 взрослых британцев выявил, что у здоровых людей риск инсульта увеличивается на 5%, а у женщин без начальных сердечных проблем на 6%. В то же время, у пациентов с уже имеющейся фибрилляцией предсердий, рыбий жир как вторичная профилактика снижал риск развития серьезных сердечных событий.

Несмотря на это, принимать рыбий жир для первичной профилактики не рекомендуется из-за потенциального риска и наличия более безопасных альтернатив, таких как сбалансированное питание и регулярные упражнения, сообщает Doctorpiter.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Orange-kun (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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