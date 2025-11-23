Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
филе тилапии
филе тилапии
© flickr.com by Alabama Extension is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована вчера в 23:59

Дорогая морская или доступная пресноводная? Рыба, которая работает лучше, чем кажется по цене

Нутрициолог Орлова назвала треску богатым источником витаминов и минералов

Споры о том, какая рыба полезнее, обычно сводятся к сравнению дорогих морских сортов и более доступных пресноводных видов. Чаще всего внимание потребителей привлекают треска и тилапия: обе популярны, но сильно отличаются по составу и вкусу. Именно поэтому врачи и нутрициологи рекомендуют разбираться в особенностях каждой — от пищевой ценности до удобства приготовления.

Нутрициолог с медицинским образованием Юлия Орлова объясняет, что треска относится к маложирным морским видам, а значит, содержит много белка и широкий набор витаминов и минералов. Она подчёркивает, что в этой рыбе присутствуют витамины групп B, A, C, а также йод, фосфор, кальций и другие важные элементы. При этом треска, в отличие от крупных хищных видов, накапливает меньше вредных веществ — но многое зависит от региона вылова. Эксперт уточняет, что при приготовлении треска требует аккуратности: низкое содержание жира делает её более сухой и "капризной" на сковороде.

Тилапия, по словам Орловой, относится к доступным видам, которые проще всего купить в любом магазине. Она также нежирная и подходит для диетического рациона, но уступает морским сортам по насыщенности вкуса и выраженности текстуры. В её составе меньше полезных микроэлементов. При этом специалист отмечает, что фермерское выращивание снижает риск накопления ртути. Основной минус — низкое содержание омега-3 из-за малого количества жира.

Диетолог-эндокринолог биотехнологической компании bioniq Дарья Диброва уверена, что выбирать "лучшую" рыбу неправильно. Врач подчёркивает:

"Тилапия может быть частью здорового рациона, главное, выбирать проверенных поставщиков и соблюдать баланс и разнообразие с другими источниками омега-3", — считает диетолог-эндокринолог Дарья Диброва.

Она отмечает, что тилапия содержит белок, витамины группы B, калий и фосфор, быстро готовится и подходит тем, кто хочет сократить калорийность меню без потери питательности. Треску эксперт выделяет за мягкий вкус, устойчивость формы при жарке и низкий риск аллергии.

ЗОЖ-консультант платформы корпоративного благополучия "Понимаю" Эльвира Валеева напоминает, что полезные качества рыбы в целом определяются уровнем омега-3 жирных кислот, качеством белка и низким содержанием загрязнителей. Она указывает:

"Семгу, форель, скумбрию, сельдь, сардину, которые богаты омега-3 EPA/DHA, витамином D и важными микроэлементами, а также белую морскую рыбу, в том числе — треску", — обратила внимание ЗОЖ-консультант Эльвира Валеева.

Эксперт рекомендует выбирать рыбу разного происхождения, чередовать пресноводные виды с морскими и учитывать экологическую чистоту конкретных сортов.

Сравнение трески и тилапии

Параметр Треска Тилапия
Содержание микроэлементов Высокое: йод, фосфор, кальций Среднее
Омега-3 Низкое, но выше, чем у тилапии Очень низкое
Вкус Мягкий, нейтральный Слабо выраженный
Кулинарные свойства Может подсыхать при жарке Быстро готовится, подходит новичкам
Экологическая чистота Зависит от региона Чаще выращивается на фермах, меньше ртути
Калорийность Низкая Очень низкая

Советы шаг за шагом: как выбирать и готовить рыбу

  1. Определите цель: для питания с акцентом на йод и белок подойдёт треска, для лёгких блюд — тилапия.

  2. Обращайте внимание на прозрачность упаковки, отсутствие лишнего льда и ровную структуру филе.

  3. Готовьте треску на пару или запекайте с минимальным количеством масла, чтобы сохранить сочность.

  4. Для тилапии выбирайте более ароматные маринады: лимон, специи, травы, оливковое масло.

  5. Регулярно включайте в рацион другие источники омега-3: скумбрию, сельдь, сардину, форель.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Покупать рыбу без проверки производителя → риск присутствия антибиотиков или загрязнителей → выбирать сертифицированных поставщиков.
• Жарить маложирную треску на сильном огне → сухость и потеря вкуса → использовать запекание или тушение.
• Делать ставку только на тилапию → дефицит омега-3 → добавлять в меню морскую рыбу или принимать омега-3 по рекомендации врача.

А что если рыба нужна для диетического питания?

В этом случае обе разновидности подходят, но тилапия — более низкокалорийный вариант. Если же цель — поддержать работу щитовидной железы и восполнить микроэлементы, предпочтение лучше отдать треске или другим морским сортам.

Плюсы и минусы трески и тилапии

Рыба Плюсы Минусы
Треска Богатый состав, низкая аллергенность, мягкий вкус Может быть сухой, выше стоимость
Тилапия Доступная цена, лёгкость приготовления Мало омега-3, менее насыщенный вкус

FAQ

Как выбрать тилапию или треску в магазине?
Ищите филе без постороннего запаха, с плотной структурой. Замороженная продукция должна содержать минимум льда.

Какая рыба полезнее для омега-3?
Треска полезна, но для омега-3 лучше выбирать скумбрию, сельдь, сардины, семгу или форель.

Можно ли тилапию есть каждый день?
Регулярно — да, но лучше чередовать её с морской рыбой, чтобы избежать дефицита важных жиров.

Мифы и правда

• Миф: полезна только дорогая рыба.
Правда: бюджетная скумбрия и сельдь содержат больше омега-3, чем многие дорогие сорта.
• Миф: тилапия вредна из-за фермерского выращивания.
Правда: при контролируемом производстве она безопасна.
• Миф: белая рыба непитательна.
Правда: треска — источник полноценного белка и ключевых минералов.

Три интересных факта

  1. Треска издавна считалась "рыбой моряков" за стабильный состав и универсальность в приготовлении.

  2. Тилапия — одна из самых быстрорастущих промышленных рыб в мире.

  3. В морской рыбе содержится больше йода, чем в большинстве наземных продуктов.

Исторический контекст

• Рыбные блюда традиционно занимали важное место в кухнях северных регионов России.
• С ростом аквакультуры тилапия стала одним из самых доступных источников белка.
• За последние десятилетия рекомендации по рыбе включают упор на разнообразие и экологическую чистоту.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пушистый свитер усиливает контраст с шелковым платьем — по данным модных экспертов вчера в 20:43
Нашла способ носить летние платья даже в мороз — теперь больше не прячу их до весны

Зима — самое время для экспериментов с гардеробом! Узнайте, как свитер и платье могут создать стильные образы и добавить уют в холодное время года.

Читать полностью » Нормальный уровень витамина D снижает риск повторного инфаркта на 52% — по данным AHA вчера в 19:37
Ввела маленький ритуал перед сном — сердце перестало "скакать" по ночам

Новое исследование показывает: укрепить здоровье сердца после 50 можно гораздо проще, чем кажется. Три повседневные привычки способны серьёзно уменьшить риски — начните сегодня.

Читать полностью » Полезность сыра зависит от состава и жирности — диетологи вчера в 18:44
Добавила в рацион всего 30 граммов сыра в день — и заметила эффект, о котором раньше даже не подозревала

Разные сорта сыра обладают своими преимуществами, и умеренная порция может стать источником белка, кальция и пользы. Разбираем самые полезные варианты и правила употребления.

Читать полностью » Ранний контроль холестерина улучшает прогноз сердца, отмечают исследователи вчера в 18:27
Бляшки формируются годами — но их можно остановить раньше, чем появятся симптомы

Снижение уровня холестерина ЛПНП как ключ к здоровью сердца – исследование показывает, как простые изменения в образе жизни могут помочь предотвратить инфаркт.

Читать полностью » Чистить зубы сразу после еды опасно для эмали — стоматологи вчера в 17:39
Один шаг утром сократил зубной налёт за день — хотя сама даже не предполагал, что это работает

Утренняя гигиена влияет на состояние эмали и комфорт при еде. Разбираем, когда лучше чистить зубы — до или после завтрака, и почему оба подхода имеют смысл.

Читать полностью » Пигментные пятна возникают при дефиците B12, считают дерматоли вчера в 17:19
Пигментные пятна начали расползаться — причина может скрываться в одном витамине

Дефицит витамина B12 может проявляться первыми сигналами именно на коже. Пигментация, сухость и воспаления — важные признаки, которые нельзя игнорировать.

Читать полностью » Музыка 1970-х снижает уровень кортизола — по данным учёных вчера в 16:55
Включил хит семидесятых — и напряжение будто растворилось: вот почему это работает

Откройте секрет расслабления: музыка семидесятых снижает уровень тревоги и кортизола, действует как мгновенное успокоение для души и тела.

Читать полностью » Кисломолочные продукты подходят для мягкого обновления сухой кожи — дерматологи вчера в 16:31
Добавила в маску ложку натурального ингредиента — и чуть не испортила кожу: жаль, раньше не знала нюанс

Домашние пилинги могут мягко обновлять кожу, если подобрать рецепт под тип кожи и соблюдать меры безопасности. Разбираем лучшие варианты и правила применения.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Сериал "Тайны следствия" стал самым продолжительным детективным проектом России — Книга рекордов России
Спорт и фитнес
Женщины стали чаще проходить курсы самообороны — тренер Кассетта
Дом
Специалисты заявили, что в туалете не стоит держать коврик, швабру и полку с запасами
Дом
Согласно приметам старые тряпки и битая посуда высасывают деньги из семьи
Дом
Развешивать бельё в квартире, чтобы избежать запаха и духоты стоит в проветриваемой комнате
Садоводство
Светлана Королёва рекомендует замачивать семена для быстрого прорастания
Дом
Зеркало, святыню и вещи умерших нельзя держать у изголовья кровати
Туризм
Более 2000 видов рыб обитают в водах Мальдив — путешественники
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet