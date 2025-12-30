Рыбы общаются звуками, как в шумном городе: тайный язык океана оказался древнее динозавров

Звуки подводного мира долгое время считались редкостью, однако недавние исследования заставляют по-новому взглянуть на коммуникацию рыб. Оказывается, их "разговоры" сопровождают эволюцию океанов уже миллионы лет. Ученые обнаружили, что многие виды обладают целым набором инструментов для обмена звуковыми сигналами. Об этом сообщает Caminteresse.

Как давно рыбы научились разговаривать

Исследование Корнельского университета показало, что акустическая коммуникация сопровождает лучепёрых рыб около 155 миллионов лет. Ученые проанализировали публикации XIX века, современные записи подводных микрофонов и анатомические особенности 175 семейств этих позвоночных. Такой подход позволил установить, что многие виды используют поперечно-полосатые мышцы и плавательный пузырь для создания звуков. Эти структуры функционируют как природный резонатор и позволяют рыбе усиливать вибрации.

"Звуки, издаваемые рыбами, всегда воспринимались как редкие причуды. Мы хотели выяснить, были ли это единичные случаи или у рыб существовала более широкая модель акустической коммуникации", — сказал научный сотрудник Центра биоакустики охраны природы К. Лизы Янг Аарон Райс.

Анализ подтвердил: генерация звуков — не исключение, а широко распространенная особенность множества видов.

Внутривидовая связь в морской среде

Особое внимание исследователи уделяют общению между представителями одного вида. В подводной среде эта форма взаимодействия встречается у самых разных организмов — от рыб до морских ежей. Интересно, что многие механизмы коммуникации легко наблюдать и в домашнем аквариуме, где рыбы демонстрируют сложные модели поведения, основанные как на химических, так и на визуальных сигналах.

У беспозвоночных ключевое значение часто имеют феромоны, позволяющие синхронизировать размножение или предупреждать об опасности. У рыб заметную роль играют движения тела и окраска, особенно в период ухаживания. Развитие технологий позволило ученым внимательнее изучить и звуковую сторону их поведения, подтверждая, что акустическая связь для многих видов — важная часть их жизни.

Каким образом рыбы производят звуки

Установлено, что исследованные виды используют два основных механизма создания звуков — мышечный и скелетный. Около двух третей семейств "разговаривают" благодаря вибрации плавательного пузыря: мышцы заставляют его дрожать, создавая глухие низкие тоны, похожие на ударные. Некоторые виды способны генерировать резкие хлопки, напоминающие звук фейерверков.

Другие рыбы используют трение костных структур позвоночника или ребристых элементов, создавая характерное стрекотание. Такой способ коммуникации позволяет передавать короткие сигналы, различимые даже на значительном расстоянии. Несмотря на разнообразие механизмов, все они направлены на поддержание стабильного обмена информацией в среде, где звук распространяется особенно эффективно.

О чём говорят рыбы

Набор сигналов, которыми пользуются рыбы, включает щелчки, рычание и последовательности коротких звуков. В некоторых регионах учёные зафиксировали даже своеобразные "акценты" — например, у карповых у побережья Западной Англии. Тематика общения универсальна и касается размножения, защиты территории и добычи пищи.

Звуки помогают привлечь партнёра, обозначить границы участка или предупредить конкурентов. В сложной среде, где множество шумов отражается от грунта и растений, акустическая коммуникация становится особенно значимой. Важную роль в этом играет состояние среды обитания: например, рост водорослей в аквариуме может влиять на качество звуковой среды и восприятие сигналов.

В итоге наука всё яснее показывает: рыбы давно и активно используют звук для решения ключевых задач своей жизни. Расширение методов акустических исследований открывает новые возможности для понимания поведения водных организмов и подчеркивает сложность экосистем, которые на первый взгляд кажутся безмолвными.