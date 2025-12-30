Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Разноцветные рыбы
Разноцветные рыбы
© Designed by Freepik by vecstock is licensed under Public domain
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 19:18

Рыбы общаются звуками, как в шумном городе: тайный язык океана оказался древнее динозавров

Рыбы используют акустическую коммуникацию между особями одного вида — ученые

Звуки подводного мира долгое время считались редкостью, однако недавние исследования заставляют по-новому взглянуть на коммуникацию рыб. Оказывается, их "разговоры" сопровождают эволюцию океанов уже миллионы лет. Ученые обнаружили, что многие виды обладают целым набором инструментов для обмена звуковыми сигналами. Об этом сообщает Caminteresse.

Как давно рыбы научились разговаривать

Исследование Корнельского университета показало, что акустическая коммуникация сопровождает лучепёрых рыб около 155 миллионов лет. Ученые проанализировали публикации XIX века, современные записи подводных микрофонов и анатомические особенности 175 семейств этих позвоночных. Такой подход позволил установить, что многие виды используют поперечно-полосатые мышцы и плавательный пузырь для создания звуков. Эти структуры функционируют как природный резонатор и позволяют рыбе усиливать вибрации.

"Звуки, издаваемые рыбами, всегда воспринимались как редкие причуды. Мы хотели выяснить, были ли это единичные случаи или у рыб существовала более широкая модель акустической коммуникации", — сказал научный сотрудник Центра биоакустики охраны природы К. Лизы Янг Аарон Райс.

Анализ подтвердил: генерация звуков — не исключение, а широко распространенная особенность множества видов.

Внутривидовая связь в морской среде

Особое внимание исследователи уделяют общению между представителями одного вида. В подводной среде эта форма взаимодействия встречается у самых разных организмов — от рыб до морских ежей. Интересно, что многие механизмы коммуникации легко наблюдать и в домашнем аквариуме, где рыбы демонстрируют сложные модели поведения, основанные как на химических, так и на визуальных сигналах.
У беспозвоночных ключевое значение часто имеют феромоны, позволяющие синхронизировать размножение или предупреждать об опасности. У рыб заметную роль играют движения тела и окраска, особенно в период ухаживания. Развитие технологий позволило ученым внимательнее изучить и звуковую сторону их поведения, подтверждая, что акустическая связь для многих видов — важная часть их жизни.

Каким образом рыбы производят звуки

Установлено, что исследованные виды используют два основных механизма создания звуков — мышечный и скелетный. Около двух третей семейств "разговаривают" благодаря вибрации плавательного пузыря: мышцы заставляют его дрожать, создавая глухие низкие тоны, похожие на ударные. Некоторые виды способны генерировать резкие хлопки, напоминающие звук фейерверков.
Другие рыбы используют трение костных структур позвоночника или ребристых элементов, создавая характерное стрекотание. Такой способ коммуникации позволяет передавать короткие сигналы, различимые даже на значительном расстоянии. Несмотря на разнообразие механизмов, все они направлены на поддержание стабильного обмена информацией в среде, где звук распространяется особенно эффективно.

О чём говорят рыбы

Набор сигналов, которыми пользуются рыбы, включает щелчки, рычание и последовательности коротких звуков. В некоторых регионах учёные зафиксировали даже своеобразные "акценты" — например, у карповых у побережья Западной Англии. Тематика общения универсальна и касается размножения, защиты территории и добычи пищи.
Звуки помогают привлечь партнёра, обозначить границы участка или предупредить конкурентов. В сложной среде, где множество шумов отражается от грунта и растений, акустическая коммуникация становится особенно значимой. Важную роль в этом играет состояние среды обитания: например, рост водорослей в аквариуме может влиять на качество звуковой среды и восприятие сигналов.

В итоге наука всё яснее показывает: рыбы давно и активно используют звук для решения ключевых задач своей жизни. Расширение методов акустических исследований открывает новые возможности для понимания поведения водных организмов и подчеркивает сложность экосистем, которые на первый взгляд кажутся безмолвными.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Волнистые попугаи спят 10-14 часов в сутки — эксперты сегодня в 13:19
Одна привычка хозяев лишает попугая 4 часов сна каждую ночь: вы тоже так делаете

Сколько спят волнистые попугаи, почему им нужен дневной отдых и как создать условия для спокойного сна без стресса и ночных криков.

Читать полностью » Экзотическая внешность стала ключевым фактором выбора кошек — Caminteresse сегодня в 7:15
Тигр, леопард или лев — но в квартире: кошки с внешностью, от которой замирают гости

Кошки с внешностью тигра или леопарда всё чаще привлекают внимание. Какие породы выглядят как дикие и почему за эффектным обликом скрываются важные нюансы.

Читать полностью » Котенок охотится на игрушки из-за древнего инстинкта — ветеринар сегодня в 1:13
Зачем кошка-мама приносит котятам живую добычу: суровый, но гениальный материнский расчет

Игры с мячиком и удочкой — не просто развлечение: так котята развивают охотничий инстинкт и учатся важным навыкам выживания.

Читать полностью » Собаки обнаруживают болезни хозяина по изменению запаха тела — учёные вчера в 18:05
Собака внезапно меняет поведение — это не каприз, а сигнал, который опасно игнорировать

Собаки способны замечать изменения в организме человека задолго до появления симптомов. Как работает их обоняние и что именно они чувствуют.

Читать полностью » Полностью избавить собаку от стресса разлуки с хозяином невозможно — кинолог Карапетьянц вчера в 16:40
Истерика после выхода хозяина за дверь: как помочь питомцу пережить разлуку

Кинолог Константин Карапетьянц рассказал NewsInfo, как помочь собаке пережить разлуку с хозяином.

Читать полностью » Собака может воспринимать бегство кошки как игру — кинологи вчера в 12:14
Взяли в дом щенка и котёнка одновременно — теперь они делают это: жаль, что не попробовали раньше

Как подружить кошку и собаку: почему они "говорят" по-разному, какие условия помогают избежать конфликтов и как правильно организовать первое знакомство.

Читать полностью » Маскировка и мимикрия повышают выживаемость животных – caminteresse вчера в 6:58
Животные обманывают смерть на глазах у хищников: приёмы выживания, которые выглядят как магия

Животные используют неожиданные и порой шокирующие способы защиты от хищников. От имитации смерти до химических атак — природа удивляет изобретательностью.

Читать полностью » Кошка постоянно просит есть из-за смены корма — ветеринар вчера в 0:52
После стерилизации кот ведет себя так, будто его обокрали: секрет, о котором молчат ветеринары

Почему кошка всё время просит есть: влияние корма и режима, перемены после стерилизации, стресс и ситуации, когда лучше проверить здоровье питомца.

Читать полностью »

Новости
Туризм
В Казани экономят на жилье, выбирая районы в 15–20 минутах от центра
Спорт и фитнес
Фитнес-мышление формирует привычку к регулярному движению — Шэрон Гэм тренер
Еда
Салаты с кальмарами первыми исчезают с праздничного стола — кулинары
Наука
Мумификация была формой арт-терапии для древних людей — Арриаза
МИД Туркмении осудил атаку дронов на резиденцию Путина — РБК
Авто и мото
Снег на номере грозит лишением прав зимой — автоюрист
Садоводство
Для защиты картофеля от фузариоза своевременно удаляйте поврежденные клубни — Огород.ru
Общество
Секция интересов РФ зафиксировала рост отказов во въезде в Грузию — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet