Аптечка для горнолыжного курорта: что взять, чтобы не испортить отпуск
Отправляясь в горы, многие тщательно выбирают лыжи и костюм, но забывают о вещах, которые могут стать самыми важными — о аптечке. В условиях холода, перепадов давления и активных нагрузок даже привычные недомогания проявляются сильнее. Чтобы отдых не превратился в борьбу с болезнями, стоит заранее собрать универсальный набор медикаментов и средств первой помощи.
Базовый набор: от головной боли до царапин
Главное правило аптечки в путешествии — брать то, что вы используете дома. Особенно это касается рецептурных препаратов: лучше положить оригинальную упаковку и копию рецепта, чтобы избежать проблем при прохождении контроля.
Кроме персональных лекарств, в базовый набор стоит включить:
- Жаропонижающие и обезболивающие (парацетамол, ибупрофен) — помогут при температуре, мигрени или мышечной боли после катания.
- Средства от кашля, капли для носа и леденцы для горла — простуда на высоте не редкость.
- Разогревающие мази, а также средства от ушибов и растяжений — пригодятся при падениях.
- Эластичные бинты разной ширины и стерильные перевязочные материалы: бинт, марля, вата, пластыри.
- Антигистаминные препараты — подойдут "Цетиризин" или "Лоратадин": не вызывают сонливости и подходят для дневного приёма.
- Средства против солнечных ожогов и крем с SPF. Снег отражает солнечные лучи почти как зеркало, поэтому защита лица и губ обязательна.
- Жирный крем или бальзам для губ — спасут от ветра и пересушенного горного воздуха.
- Таблетки от укачивания с дименгидринатом — особенно если предстоит извилистая дорога на подъёмнике или автобусе.
- Сорбенты, препараты от диареи и регидратационные порошки — для восстановления водно-солевого баланса.
- Лёгкое успокаивающее средство или мягкое снотворное — поможет восстановить силы после активного дня.
- Маленький набор инструментов: пинцет, ножницы, игла — чтобы обработать занозу или снять пластырь.
Мини-набор на склон
Часть лекарств нужно держать при себе. Сумка или рюкзак лыжника должна вмещать минимум:
• Эластичный бинт и пластырь;
• Антисептик с содержанием спирта не менее 60%;
• Таблетку обезболивающего;
• Индивидуальные лекарства (если вы принимаете что-то регулярно);
• Спасательное термоодеяло и химическую грелку для рук;
• Пару сухих перчаток и носков;
• Небольшую бутылку воды.
За 15-20 минут до выхода на трассу стоит нанести солнцезащитный крем, чтобы он успел впитаться. На высоте УФ-излучение особенно активно, поэтому обновляйте защиту каждые два часа.
Советы шаг за шагом: как собрать аптечку
- Начните с личных лекарств. Сделайте список того, что принимаете регулярно.
- Добавьте универсальные препараты. От боли, простуды, желудочных расстройств.
- Подумайте о профилактике. Возьмите средства от аллергии и ожогов.
- Подготовьте аптечку для рюкзака. Минимальный набор на случай экстренной ситуации.
- Проверьте сроки годности. На курортах аптеки есть не везде, а лекарства могут потерять эффективность.
А что если аптечка перегружена?
Если вы летите налегке, разделите лекарства на две части: минимальный набор в ручную кладь и всё остальное в багаж. Некоторые препараты, например ингаляторы или инсулин, требуют специальных условий хранения — положите их в термочехол или контейнер с охлаждением.
Для компактности используйте пластиковые органайзеры или герметичные пакеты. Так аптечка займёт меньше места и не промокнет, если сумка упадёт в снег.
Плюсы и минусы самостоятельной аптечки
|Плюсы
|Минусы
|Всё под рукой в нужный момент
|Нужно контролировать состав и сроки годности
|Экономия времени на курорте
|Придётся потратить время на сбор и упаковку
|Уверенность в качестве препаратов
|Возможны ограничения при перевозке в самолёте
FAQ
Как хранить лекарства на морозе?
Нельзя оставлять аптечку в машине или на улице — часть препаратов теряет свойства при отрицательных температурах. Держите её в номере или в рюкзаке, ближе к телу.
Что делать, если закончились нужные таблетки?
На крупных курортах есть аптеки, но ассортимент может отличаться. Лучше иметь с собой запас на всё время поездки.
Как выбрать солнцезащитный крем для гор?
Берите средства с SPF не ниже 30, устойчивые к морозу и влаге. Идеально — кремы для альпинистов или зимних видов спорта.
