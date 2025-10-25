Метеорологи предупредили: Волгоград окутает снег раньше, чем ожидали

Жителей Волгограда ждёт похолодание и первые зимние осадки уже во второй половине ноября, сообщает ФедералПресс со ссылкой на прогноз метеорологов.

По данным синоптиков, в первой половине месяца в городе сохранится относительно тёплая погода днём, но ночи станут заметно холоднее.

К 10 ноября температура ночью опустится до +3 °C, в в ночь на 13 ноября достигнет нулевой отметки. Первые заморозки до -1 °C и снег прогнозируются примерно 18 ноября. В этот период дневная температура не превысит +3 °C.

По данным метеорологов, более ощутимый снегопад возможен 22 ноября, однако осадки будут мокрыми и быстро растают.

Эксперты отмечают, что похолодание пройдёт постепенно, без резких температурных скачков, но водителям и пешеходам уже стоит готовиться к скользким дорогам и утренним заморозкам.