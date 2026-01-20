Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Матча латте с кокосовым молоком
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Артём Соколов Опубликована сегодня в 17:43

Купил "премиальную" матча — вкус оказался пыльным: разобрался, как вычислять подмену за минуту

Матча из смеси урожаев дает плоскую горечь вместо умами — Chowhound

Матча сегодня везде — от кофеен до супермаркетов, и на фоне ажиотажа ориентироваться в качестве стало сложнее. Производители стараются удерживать объёмы, и иногда под "премиальным" названием скрывается смесь разных урожаев. Поэтому новичкам особенно важно уметь отличать свежую, честную матча от тусклой и уставшей. Об этом сообщает Chowhound.

Почему на полках всё чаще встречается "не та" матча

Рост популярности привёл к тому, что японским производителям непросто закрывать мировой спрос. Чтобы поставки оставались стабильными, некоторые бренды смешивают матча первого урожая (ичибанча), которую ценят за вкус и аромат, с более простыми сортами. На упаковке это не всегда очевидно, но результат обычно заметен в чашке: меньше сладости и умами, больше плоской горечи и ощущения "пыли".

Основательница нью-йоркского бренда премиального чая Theoró Элль Лю советует начинать с прозрачности производителя: чем больше конкретики о происхождении и обработке, тем выше шанс купить достойный продукт.

"Ищите церемониальное, каменное и выращенное в тени", — сказал Лю Chowhound.

Она добавляет, что важны и региональные подсказки: Удзи, Ямэ и Нисио традиционно связывают с матча с более чистым вкусом.

"Ещё лучше, если указано на первый урожай или 'ичибанча', то есть листья собирали ранней весной, когда аминокислоты (сладость и умами) находятся на пике", — продолжил Лю.

Быстрые признаки хорошей матча: цвет, упаковка, аромат

Один из самых наглядных маркеров — оттенок порошка. Качественная матча должна выглядеть ярко-зелёной, почти "электрической". Если порошок кажется оливковым, желтоватым или тусклым, это часто говорит либо о низком сорте, либо о потере свежести. Окисление начинается из-за света, тепла и воздуха: цвет бледнеет, а вкус становится менее объёмным.

С упаковкой логика похожая: матча чувствительна к окружающей среде, поэтому ей нужны защита и герметичность.

"Матча должна подаваться в герметичном фольгированном пакете, часто в жестяной коробке, желательно с кислородным поглотителем, — сказала она. — Если это в прозрачном пакете или банке на яркой полке, я бы пропустила его".

Аромат тоже многое решает. Свежая матча обычно воспринимается как кремовая, чуть сладковатая, травянистая, с мягкими ореховыми нотами. Если запах напоминает сено, бумагу или почти отсутствует, порошок, вероятно, уже "выдохся".

"Если пахнет сеном, бумагой или вообще ничем не пахнет, значит, оно уже прошло расцвет", — сказал Лю.

Иногда виноват не чай, а способ приготовления

Даже хорошая матча может показаться резкой, если её неправильно заварить. Лю напоминает: матча по природе горчит, но качественный порошок балансирует горечь сладостью, умами и более кремовой текстурой. Частая ошибка — не просеять порошок: комки дают локальные "вспышки" горечи и портят впечатление. Также вредят кипяток, неверная дозировка и слабое взбивание, из-за которого напиток выходит меловым и тусклым.

Её рабочая схема проста: вскипятить воду и остудить до 80-82°C, взять 1,5-2 грамма просеянной матча на примерно 65 граммов воды и взбивать быстрым движением буквы "Z", пока не появится тонкая пенка. Если техника отлажена, а вкус всё равно пустой, чрезмерно горький или однотонный, это уже сигнал к качеству продукта.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

