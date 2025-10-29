Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Белый Hyundai Solaris
Белый Hyundai Solaris
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 6:54

Эти авто спасут от позора на парковке: модели, с которых должен начинать каждый новичок

Подержанные Hyundai Solaris и Renault Logan признаны самыми практичными машинами для новичков

Получив водительское удостоверение, многие новички начинают задумываться о покупке первого автомобиля. Желание сесть за руль собственной машины понятно, но выбор подходящей модели часто превращается в сложную задачу. Ошибиться на этом этапе легко — ведь важно учитывать не только стоимость, но и удобство, безопасность и простоту управления.

"Первый автомобиль должен быть максимально простым, надежным и недорогим в обслуживании", — отметил инструктор автошколы.

С чего начать: цена и состояние

Первое, на что стоит обратить внимание, — это цена. Эксперты советуют не гнаться за комфортабельными и дорогими моделями. В начале водительского пути вероятность мелких повреждений и ошибок на парковке довольно высока. Поэтому идеальный вариант — доступная по цене и простая в ремонте машина.

Кроме того, важно внимательно осмотреть техническое состояние авто. Даже если речь идет о подержанном автомобиле, все ключевые системы — тормоза, рулевое управление, подвеска и свет — должны работать без нареканий. В идеале стоит выбирать модель, запчасти к которой есть в свободной продаже и стоят недорого. В этом плане особенно практичны отечественные автомобили вроде Lada Vesta или Granta.

Какой размер выбрать

Размер играет ключевую роль. Большие кроссоверы и внедорожники на начальном этапе — не лучший выбор. Управлять компактной машиной проще, особенно при парковке и маневрировании в городе. Легкие малолитражки вроде Hyundai Solaris, Kia Rio или Skoda Fabia позволяют быстрее развить чувство габаритов и уверенность на дороге.

Кроме того, небольшие автомобили экономичнее в плане топлива и обслуживания — еще один плюс для начинающего водителя, особенно если бюджет ограничен.

Коробка передач: автомат или механика

Многие ученики выбирают автошколу с механической коробкой передач, ведь это позволяет получить универсальные навыки.

"Если обучение проходило на МКПП, логично начинать с такой же машины — так вы закрепите навыки", — пояснил инструктор автошколы.

Механика помогает лучше понимать поведение автомобиля и чувствовать сцепление. Впрочем, если обучение было на "автомате", не стоит насильно пересаживаться на механику — современный автомат также отлично подходит для старта.

Сравнение популярных моделей для новичков

Модель Тип кузова Преимущества Ориентировочная цена (руб.)
Hyundai Solaris Седан Прост в управлении, экономичный, недорогие запчасти от 1 100 000
Volkswagen Polo Седан Отличная управляемость, надежность, качественная сборка от 1 200 000
Skoda Fabia Хэтчбек Малый расход, компактность, маневренность от 1 000 000
Ford Focus Седан Хорошая устойчивость на трассе, просторный салон от 1 300 000
Lada Vesta Седан Ремонтопригодность, доступность деталей от 1 000 000

Советы шаг за шагом

  1. Определите бюджет не только на покупку, но и на обслуживание (топливо, страховка, ТО).

  2. Проверьте историю автомобиля через онлайн-сервисы.

  3. Осмотрите кузов и салон, обратите внимание на следы ремонта.

  4. Прокатитесь на тест-драйве — важно, чтобы сидеть было удобно.

  5. Обязательно оформите страховку ОСАГО и подумайте о КАСКО для защиты от рисков.

Ошибки новичков: последствия и решения

  • Ошибка: покупка слишком мощного авто.
    Последствие: повышенный риск аварий и сложность управления.
    Альтернатива: малолитражные модели с мотором до 1,6 л.

  • Ошибка: экономия на диагностике.
    Последствие: скрытые дефекты и неожиданные траты.
    Альтернатива: независимая проверка перед покупкой.

  • Ошибка: выбор редкой модели.
    Последствие: дорогие запчасти и долгие сроки ремонта.
    Альтернатива: популярные массовые автомобили с развитой сетью обслуживания.

А что если покупать подержанное авто?

Подержанные машины могут стать отличным решением, если подойти к вопросу ответственно. Главное — проверить документы, историю пробега и техническое состояние. Лучше избегать вариантов с "подозрительно низкой" ценой. Автомобиль без серьезных аварий, с прозрачной историей обслуживания — идеальный выбор.

Специалисты советуют делать осмотр на сертифицированных СТО, чтобы убедиться, что кузов не подвергался деформации, а двигатель и коробка работают исправно.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать первую машину девушке?
Лучше обратить внимание на небольшие, маневренные модели с автоматом — например, Hyundai Getz или Kia Picanto. Они просты в управлении и экономичны.

Что дешевле в обслуживании: иномарка или отечественный автомобиль?
Отечественные авто обходятся дешевле в ремонте, но иномарки дольше служат без поломок. Оптимум — массовые модели вроде Renault Logan или Hyundai Solaris.

Стоит ли сразу брать электромобиль?
Пока нет. Электромобили удобны и экологичны, но требуют развитой инфраструктуры зарядок и более дорогого обслуживания батареи.

Мифы и правда о первой машине

  • Миф: новичку нужна мощная машина, чтобы "уверенно ехать".
    Правда: наоборот, управлять слабомощным авто проще и безопаснее.

  • Миф: на автомате нельзя научиться хорошо водить.
    Правда: современные автоматы позволяют полностью контролировать движение.

  • Миф: малолитражки небезопасны.
    Правда: современные хэтчбеки имеют высокие показатели безопасности по краш-тестам.

Исторический контекст: от "Жигулей" до Polo

Еще 20 лет назад большинство российских новичков садились за руль ВАЗ-2109 или "десятки". Эти модели отличались простотой и ремонтопригодностью, но не блистали комфортом. Сегодня их место заняли бюджетные иномарки, обеспечивающие высокий уровень безопасности и экономии топлива. Эволюция первой машины отражает общий рост требований к качеству и удобству вождения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

сегодня в 3:16
Падение есть, но спрос не сдался: кто спас премиум-рынок в России от застоя

Продажи премиальных машин в России снизились, но лидер оказался неожиданным. BMW вернулась на вершину, а китайские бренды наступают на пятки.

Читать полностью » Tank 300 стал официальным автомобилем китайской антарктической экспедиции сегодня в 2:57
Китай взял Антарктиду на колёса: зачем полярникам понадобился Tank 300

Китайские полярники выбрали для Антарктиды серийный внедорожник Tank 300. Почему именно он оказался идеальным спутником для миссий за Полярным кругом?

Читать полностью » Эксперты ожидают рост цен на автомобили после введения новой формулы утильсбора сегодня в 2:27
Новый утильсбор готов взорвать рынок: какие машины исчезнут первыми

Минпромторг готовит новый порядок расчета утилизационного сбора. Как изменятся цены на автомобили и какие модели останутся в "доступной зоне" — разбираемся подробно.

Читать полностью » Применение димексида в двигателе вызывает коррозию цилиндров сегодня в 1:55
Мотор оживает — или умирает быстрее: правда о димексиде, который льёт себе в цилиндры каждый второй гаражный гений

Можно ли оживить старый двигатель с помощью аптечного димексида? Моторист рассказал, как работает этот способ, и предупредил о рисках.

Читать полностью » Директор сегодня в 1:16
Китай вытащил, LADA удержала: кто на самом деле спас продажи в 2025 году

Рынок новых автомобилей в России восстанавливается: за 43 недели продано свыше миллиона машин, и эксперты прогнозируют уверенный рост до конца года.

Читать полностью » Зигзагообразные рычаги АКПП реже ломаются, но детали подвержены механическому износу сегодня в 1:10
От лабиринта к джойстику: автомеханик раскрыл, как изменились рычаги АКПП за 50 лет

Почему раньше рычаг "автомата" двигался по замысловатому лабиринту, а теперь просто ходит вперед-назад? Автомеханик объяснил, как эволюция технологий изменила салон автомобиля.

Читать полностью » Средняя цена нового автомобиля в России в сентябре 2025 года достигла 3,34 млн рублей — данные сегодня в 0:57
Пора пересаживаться на автобус: автосалоны шокируют новыми ценниками

Средняя цена нового автомобиля в России достигла 3,34 млн рублей, но за этим ростом скрываются неожиданные тенденции, меняющие рынок и привычки покупателей.

Читать полностью » Porsche объявила о назначении Михаэля Ляйтерса генеральным директором сегодня в 0:14
Возвращение, которого ждали: Porsche доверила руль человеку из своего прошлого

Новый глава Porsche Михаэль Ляйтерс возвращается в компанию, где начинал карьеру инженером. Что изменится в стратегии бренда и как он поведёт его через кризис?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Минздрав России утвердит новые стандарты ведения беременности, включая НИПТ и психологическое консультирование
Красота и здоровье
Баня помогает снизить стресс и улучшить дыхание, поддерживая здоровье сердечно-сосудистой системы — Александр Умнов
Питомцы
Учёные сравнили генетическое здоровье пород собак: гардхунд, хилер и бордер-колли признаны самыми устойчивыми
Красота и здоровье
Алкоголь и риск рака: врач Михаил Кутушов объяснил влияние на организм
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Ольга Яблокова назвала упражнения, помогающие снизить проявления целлюлита
Еда
Рулетики из лаваша с творожной начинкой сочетают в себе пикантность чеснока и свежесть зелени
Садоводство
Капуста кале выдерживает холод и растёт даже осенью и зимой под укрытием
Туризм
Жигулёвское море и советский модернизм делают Тольятти уникальным среди городов России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet