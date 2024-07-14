На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на текущий момент активны четыре природных пожара. По информации, предоставленной окружным департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности, площадь, затронутая огнем, составила 15,3 гектара.
В сообщении, размещенном в telegram-канале ведомства, указывается:
"На территории округа зафиксированы четыре пожара, общая площадь повреждений — 15,3 гектара".
На данный момент все пожары успешно локализованы, угрозы для населенных пунктов и критически важных объектов не существует. В операциях по тушению огня принимают участие 33 спасателя, сообщает Ura.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Evgeniya Soldatova (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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