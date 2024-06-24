За последние 20 лет частота крупных лесных и степных пожаров удвоилась, особенно заметный прирост произошел за последние шесть-семь лет. Австралийские климатологи, проанализировав данные спутников Terra и Aqua, установили, что частота таких пожаров увеличилась в 2,2 раза, хотя общая площадь охваченных регионов несколько уменьшилась.

Наиболее сильный рост наблюдается в Северной Америке, Австралии и Северной Евразии. Исследователи предупреждают, что увеличение частоты пожаров в северных регионах, богатых органическими веществами, может ускорить глобальное потепление и изменить работу экосистем планеты.

Фото: flickr.com/Intermountain Forest Service, USDA Region 4 Photography (public domain)