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В США массовые лесные пожары негативно повлияли на экосистемы озер в Калифорнии
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:59

В США массовые лесные пожары негативно повлияли на экосистемы озер в Калифорнии

В США, особенно в Калифорнии, массовые лесные пожары в последние годы серьезно повредили экосистемы озер. Из-за дыма, покрывавшего большую часть региона в 2020 и 2021 годах, уменьшилось количество солнечного света, достигающего воды, что замедлило фотосинтез фитопланктона.

Это привело к сокращению доступа к пище для всех уровней озерной пищевой цепи. Наблюдения, проведенные с 2006 по 2022 год, показали, что качество воздуха и уменьшение фотосинтетической активности негативно влияют на функционирование и продуктивность экосистем озер, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com/State Farm (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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