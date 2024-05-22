В США, особенно в Калифорнии, массовые лесные пожары в последние годы серьезно повредили экосистемы озер. Из-за дыма, покрывавшего большую часть региона в 2020 и 2021 годах, уменьшилось количество солнечного света, достигающего воды, что замедлило фотосинтез фитопланктона.

Это привело к сокращению доступа к пище для всех уровней озерной пищевой цепи. Наблюдения, проведенные с 2006 по 2022 год, показали, что качество воздуха и уменьшение фотосинтетической активности негативно влияют на функционирование и продуктивность экосистем озер, сообщает ТАСС.

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