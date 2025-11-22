Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Роскошная гармония гостиной
Роскошная гармония гостиной
Артём Кожин Опубликована сегодня в 16:18

Хотела снести устаревший камин, но всего одна банка краски изменила всё до неузнаваемости

Жаростойкая краска полностью меняет вид камина без демонтажа — Кевин Вандер Хейд

Камин — одна из самых выразительных деталей интерьера, но именно он часто устаревает быстрее других элементов. Если стены легко перекрасить, а мебель заменить, то камин нередко кажется слишком сложным проектом. На самом деле, специалисты уверяют: получить современный, аккуратный и стильный камин можно без громкого демонтажа, грязи и больших вложений. Главное — знать правильные приёмы, которые позволяют обновить внешний облик, не затрагивая конструкцию.

Почему обновление без демонтажа — разумный подход

Вице-президент Vander Hyde Services Кевин Вандер Хейд уверяет: в большинстве домов камин можно преобразить, просто изменив покрытие или внешний контур.

"Жаростойкая краска способна полностью изменить вид, не снимая старые материалы”, — сказал Кевин Вандер Хейд.

Лицензированный подрядчик и вице-президент ArDan Construction Дэнни Ниемела добавляет, что современные декоративные покрытия позволяют создавать новый дизайн практически на любой поверхности.

"Можно нанести тонкий слой раствора и получить идеальную основу всего за пару часов”, — сказал Дэнни Ниемела.

Как изменить поверхность камина

Если кирпич, плитка или камень выглядят устаревшими, а менять облицовку не хочется, можно прибегнуть к окрашиванию. Жаростойкая краска, нанесённая по всем правилам, моментально делает поверхность свежей. Можно выбрать однотонное покрытие или создать узор, перекрасив плитки по отдельности — такой приём нередко заменяет полную замену облицовки.

Добавьте или обновите каминную полку

Иногда один элемент способен преобразить камин целиком. Новая полка из массива дерева, камня или восстановленных материалов — простой способ сделать конструкцию выразительной и придать ей современный характер.

"Аккуратная полка создаёт фокусную точку и делает дизайн более собранным”, — сказал Кевин Вандер Хейд.

Декоративные панели и накладные материалы

Тонкие каменные или керамические панели можно наклеить прямо поверх старой облицовки. Если же поверхность неровная, Ниемела рекомендует выровнять её слоем раствора, чтобы получить идеальную плоскость для монтажа.

"На создание основы уходит около двух часов и порядка ста долларов”, — сказал Дэнни Ниемела.

После облицовки добавьте затирку и новую полку — и камин будет выглядеть полностью обновлённым.

Каминные вставки

Если камин давно не используется, специалисты предлагают установить электрическую или газовую вставку. Это позволяет получить эффект огня и дополнительное тепло без капитального ремонта. Главное — учитывать местные правила безопасности.

Обновление аксессуаров и пространства вокруг

Новый экран, щётки, совки и решётки мгновенно меняют общий вид. Если же камин визуально спорит с интерьером, стоит подумать о пространстве вокруг: полках, нишах, окрашивании стен или декоративных панелях.

"Обрамление камина встроенными полками помогает отвлечь внимание от устаревших деталей”, — сказал Кевин Вандер Хейд.

Таблица "Сравнение методов обновления"

Метод Время и бюджет Изменения
Окрашивание минимум затрат полная смена визуального характера
Новая полка умеренно делает камин центром композиции
Накладные панели средний бюджет эффект новой облицовки
Каминная вставка выше среднего тепло и визуальный уют
Новые аксессуары минимально обновляет стиль без вмешательства
Обновление зоны вокруг гибко меняет восприятие всей комнаты

Советы "шаг за шагом"

  1. Подготовьте поверхность: очистите от копоти и пыли.

  2. Определите цель: скрыть старые материалы, изменить цвет или усилить акцент.

  3. Выберите безопасные материалы — особенно если камин рабочий.

  4. Начните с малого: полка, аксессуары, окрашивание.

  5. При необходимости переходите к декоративным панелям.

  6. Продумайте окружение: стены, полки, освещение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

· Использовать обычную краску на рабочем камине → выгорание и запах → жаростойкие составы.
· Демонтировать облицовку без необходимости → лишние траты → накладные панели.
· Игнорировать зону вокруг камина → дисбаланс интерьера → обновление стен и встроенных элементов.

А что если камин не работает?

Советы специалистов:

· декоративные поленья создают атмосферу;
· светодиодная подсветка имитирует отблеск огня;
· свечи добавляют мягкий свет и делают интерьер уютнее.

Плюсы и минусы обновления без демонтажа

Плюсы Минусы
экономия времени требуется внимательная подготовка поверхности
минимум грязи ограниченные изменения формы
доступная стоимость важна грамотная герметизация и безопасность
возможность обновить дизайн быстро не подходит для сильно повреждённых конструкций

FAQ

Можно ли окрасить кирпичный камин?
Да, жаростойкая краска подходит для кирпича, камня и керамики.

Сколько держится декоративная облицовка?
При правильной подготовке — десятилетиями.

Можно ли клеить панели на неровный кирпич?
Да, но потребуется выравнивающий слой.

Мифы и правда

Миф: камин сложно обновить без демонтажа.
Правда: большинство изменений выполняется поверх старых материалов.

Миф: декоративные накладки недолговечны.
Правда: современные панели служат очень долго.

Миф: электрические вставки выглядят "ненастоящими".
Правда: современные модели имитируют пламя максимально реалистично.

Три интересных факта

  1. Первые домашние камины использовали каменные порталы без отделки.

  2. Мода на облицовку плиткой появилась меньше ста лет назад.

  3. Электрические вставки стали популярны благодаря экономичности и безопасности.

Исторический контекст

Камины изначально служили источником тепла, а не декором. Со временем они превратились в символ домашнего уюта. В XX веке, с появлением новых материалов и технологий, отделка стала более декоративной. Сегодня тенденция смещается в сторону лёгкой модернизации без разрушений — обновления поверхности и аккуратной интеграции современных решений.

