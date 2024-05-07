В Екатеринбурге на 21-м этаже мужчина сорвался с балкона, чтобы спастись от пожара

В Екатеринбурге 7 мая произошло возгорание в высотном жилом доме, расположенном на улице Союзная.

Пожар распространился на несколько квартир на 21-м этаже. Жильцы вылезли из окон, чтобы избежать огня и дождаться спасателей. Один из живущих в доме мужчин вышел на балкон и сорвался с него. Он упал с большой высоты. На данный момент ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В региональном МЧС появилось сообщение, что машины спасателей уже прибыли на место, но не в состоянии развернуться из-за большого количества препарированных машин. На данный момент спасатели решают проблему по эвакуации и спасению людей из высотного дома на улице Союзная.