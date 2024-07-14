В воскресенье в Абрау-Дюрсо начался мощный лесной пожар, охвативший 3 га к середине дня и ставший угрозой для туристов. Пожар начался между курортным поселком и хутором Дюрсо на территории заповедника "Сухая щель", охватив изначально 1 га леса и полей.

Пламя быстро распространилось и достигло базы отдыха "Романтик", что привело к экстренной эвакуации 220 человек, включая 40 детей.

Теперь огонь приближается к следующей базе отдыха "Фрегат".

В тушении пожара участвуют 40 спасателей и 11 единиц техники. Информации о пострадавших пока нет, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: flickr.com/U.S. Forest Service- Pacific Northwest Region (public domain)