В провинции Измир, Турция, в уезде Одемиш, зафиксировано начало лесного пожара в районе, удаленном от побережья и курортных зон. Пожар начался на сельхозугодьях и распространился на лесополосу.
Для тушения огня задействованы силы как с земли, так и авиация: 4 самолета-амфибии, 5 вертолетов, 20 пожарных машин, 6 автоцистерн, бульдозеры и наземные расчеты пожарных. Отреагировав на возгорание в течение 10 минут, пожарные приступили к тушению, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Ayratayrat (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Компания Samsung объявила, что ИИ-функции Galaxy AI будут платными с 2026 года
В Samsung рассказали, что начиная с 2026 года ИИ-функции Galaxy AI станут платными. До этого момента, до конца 2025 года, пользователи смогут пользоваться этими функциями бесплатно.
В Италии проснулся вулкан Этна, выбросив столб пепла на 4,5 километра
В Италии активизировались два вулкана — Этна и Стромболи. Этна выбросила столб пепла на 4,5 км, вызвав лавовые потоки и временное закрытие аэропорта Катании, что привело к задержкам рейсов и введению ограничений на скорость движения автомобилей.
PsyRep: гипертония и жесткие артерии ухудшают когнитивные функции у подростков
Ученые из Финляндии и Великобритании обнаружили, что высокое кровяное давление у подростков связано с ухудшением когнитивных функций, таких как внимание и обучение.
Психолог Лукьянова: во время отдыха на море и речке не следует употреблять алкоголь
Психолог Инна Лукьянова дала рекомендации по безопасности во время отдыха на море и речке.