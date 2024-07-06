В провинции Измир, Турция, в уезде Одемиш, зафиксировано начало лесного пожара в районе, удаленном от побережья и курортных зон. Пожар начался на сельхозугодьях и распространился на лесополосу.

Для тушения огня задействованы силы как с земли, так и авиация: 4 самолета-амфибии, 5 вертолетов, 20 пожарных машин, 6 автоцистерн, бульдозеры и наземные расчеты пожарных. Отреагировав на возгорание в течение 10 минут, пожарные приступили к тушению, сообщает ТАСС.

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