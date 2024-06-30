В пригороде Афин произошел лесной пожар, из-за которого сгорели четыре дома, а жители десяти поселков были эвакуированы. Согласно информации телеканала ERT-news, пожар возник в районе Кератеа.
В настоящее время около 138 пожарных с 39 транспортными средствами и восьмью пешими отрядами борются с десятью очагами возгорания. Для помощи в тушении задействованы девять пожарных самолетов и восемь вертолетов, которые сбрасывают воду на пожарные очаги.
На данный момент о пострадавших не сообщается, однако пожар, несмотря на усилия служб, продолжает распространяться, что привело к эвакуации поселков и закрытию местных дорог.
Фото: flickr.com/U.S. Forest Service- Pacific Northwest Region (public domain)
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