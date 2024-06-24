В двух районах провинции Лимасол на юге Кипра произошли серьезные природные пожары. Первый пожар возник в районе деревни Аногира, где было задействовано усиление противопожарных подразделений из Никосии, Ларнаки и Пафоса, а также авиационные средства.

Второй крупный пожар затронул горную вершину у деревни Тримиклини, охваченную сосновым лесом. В борьбе с огнем также участвовали авиационные и наземные силы под координацией департамента лесного хозяйства.

Пожарные службы остаются в готовности из-за угрозы новых возгораний, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com/Kaibab National Forest, Arizona (public domain)