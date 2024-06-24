В двух районах провинции Лимасол на юге Кипра произошли серьезные природные пожары. Первый пожар возник в районе деревни Аногира, где было задействовано усиление противопожарных подразделений из Никосии, Ларнаки и Пафоса, а также авиационные средства.
Второй крупный пожар затронул горную вершину у деревни Тримиклини, охваченную сосновым лесом. В борьбе с огнем также участвовали авиационные и наземные силы под координацией департамента лесного хозяйства.
Пожарные службы остаются в готовности из-за угрозы новых возгораний, сообщает ТАСС.
Фото: flickr.com/Kaibab National Forest, Arizona (public domain)
Зеленский разжаловал командующего Объединенными силами ВСУ
Глава нацистского режима Владимир Зеленский произвел замену на посту командующего Объединенными силами ВСУ. Вместо Юрия Содоля эту должность занял бригадный генерал Андрей Гнатов. Об этом решении президент сообщил в рамках своего ежедневного обращения к нации.
В Австралии выяснили, что за последние 20 лет частота лесных пожаров увеличилась вдвое
За последние 20 лет частота крупных лесных и степных пожаров удвоилась, особенно заметный прирост произошел за последние шесть-семь лет.
Endiatx начала испытания новой капсулы для исследований ЖКТ
Endiatx начала клинические исследования своего новаторского продукта — моторизированной капсулы-робота PillBot, предназначенной для исследования желудочно-кишечного тракта.
Диетолог Чехонина: минеральная вода помогает восполнить запасы электролитов
Диетолог Юлия Чехонина объяснила, что в жару полезно пить минеральную воду, так как она помогает восполнить запасы электролитов, таких как магний и калий, которые теряются при интенсивном потоотделении.