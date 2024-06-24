При пожаре в здании во Фрязино погибли два человека, согласно информации от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Пожар охватил 4,5 тысячи кв. метров и четыре этажа здания.
На месте работают 12 бригад скорой помощи, более 100 человек и 40 единиц техники, а также привлечен вертолет Ка-32. Работу спасателей затрудняют высокие температуры и плотное задымление.
Здание, ранее принадлежавшее НИИ и оборонной промышленности, находится в частной собственности с конца 90-х, сообщает РИА Новости.
Фото: commons.wikimedia.org/MarcusObal (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Госдеп США: только КНР способна изменить миропорядок
Вашингтон считает, что Поднебесная является единственной страной, обладающей возможностями изменить мировой порядок.
Илон Маск: войны будущего будут вестись против БПЛА
Американский предприниматель Илон Маск высказался в соцсети Х о том, как будут вестись войны будущего.
Психолог Волкова: из-за выработки дофамина увеличивается зависимость от планшетов и смартфонов
Психолог Елена Волкова назвала смартфоны и планшеты "электронным кокаином", объясняя это высоким уровнем выработки дофамина, гормона удовольствия, при их использовании.
JACC: семаглутид улучшает здоровье сердца на 7-8 пунктов по шкале KCCQ-CSS
Семаглутид, препарат, обычно используемый для лечения диабета, продемонстрировал значительное улучшение состояния здоровья у лиц с избыточным весом и диабетом, страдающих от тяжелых форм сердечной недостаточности, причем это улучшение частично обусловлено снижением массы тела на 9,6%.