При пожаре в здании во Фрязино погибли два человека, согласно информации от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Пожар охватил 4,5 тысячи кв. метров и четыре этажа здания.

На месте работают 12 бригад скорой помощи, более 100 человек и 40 единиц техники, а также привлечен вертолет Ка-32. Работу спасателей затрудняют высокие температуры и плотное задымление.

Здание, ранее принадлежавшее НИИ и оборонной промышленности, находится в частной собственности с конца 90-х, сообщает РИА Новости.

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