Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов выделил основные причины возгорания автомобиля. Он подчеркнул, что летом увеличиваются риски возгорания из-за высоких температур, сообщает Газета.Ру.
Основные причины включают неисправности электропроводки, такие как короткое замыкание из-за неправильной установки или повреждения кабелей. Также проблемой являются утечки горючих жидкостей, которые могут привести к возгоранию при контакте с искрами.
Родионов также указал на важность соблюдения техники безопасности, например, избегание переполнения топливного бака и правильное хранение горючих материалов в автомобиле.
Фото: geograph.org.uk/Mat Fascione (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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