В Забайкальском крае введён федеральный режим ЧС из-за ухудшения ситуации с лесными пожарами. За последний месяц там произошло 291 возгорание, общей площадью почти 198 тыс. га.
Активно действуют 28 пожаров на площади 57 тыс. гектаров. Для борьбы с огнём задействованы 1,4 тыс. человек и 105 единиц техники, включая волонтёров и спасателей.
В регион направлены 400 парашютистов-десантников и четыре вертолёта. С начала пожароопасного сезона зарегистрирован 461 пожар на площади 214 тыс. га, что в 4,5 раза превышает прошлогодние показатели, сообщает ТАСС.
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