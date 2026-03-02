Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Торнадо
Торнадо
© commons.wikimedia.org by NOAA News Photo is licensed under Public domain
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 8:24

Революционные огненные вихри: как новый метод очищает океан быстрее и с меньшими потерями

В соленом бризе Мексиканского залива, где в 2010 году разлив с платформы Deepwater Horizon покрыл океан черным ковром, все еще витает эхо катастрофы: миллионы баррелей нефти, погибшие экосистемы, месяцы уборки. Сегодня ученые предлагают неожиданный инструмент — огненные вихри, гигантские столбы пламени высотой до пяти метров, которые сжигают нефть в два раза быстрее традиционных методов, снижая сажу на 40 процентов и оставляя минимум остатков. Это не фантазия, а результат экспериментов на полигоне Техасского университета A&M.

Представьте: вместо разрастающегося плавающего пожара — контролируемый вихрь, как торнадо из огня, засасывающий кислород и превращающий нефть в чистый выхлоп. Исследователи под руководством Элейн Оран создали установку с треугольными стенами высотой 4,8 метра вокруг бассейна с нефтью, имитируя океанские условия. Результаты, опубликованные в журнале Fuel, обещают революцию в ликвидации разливов.

"Огненные вихри — это не хаос, а управляемая динамика потоков, где вращение усиливает горение, минимизируя вредные эмиссии. Это шаг к технологиям, превращающим разрушение в инструмент спасения экосистем".

Эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Как работает огненный вихрь: физика пламени

Огненный вихрь — это не просто пламя, а самоподдерживающийся двигатель: вращающийся поток воздуха захватывает кислород извне, разогревая сердцевину до температур, где нефть сгорает полностью. В отличие от статичного очага, где дым клубится густыми тучами, вихрь вытягивает частицы вверх, рассеивая их эффективнее. Представьте промышленный горелку, скрученную в спираль, — она сжигает до 95 процентов топлива, оставляя океан почти чистым.

Физика здесь проста, но элегантна: тангенциальный ветер от стенок установки создает низкое давление в центре, засасывая свежий воздух. Это усиливает турбулентность, повышая скорость горения вдвое. Как в галактике-медузе, где газовые хвосты тянутся под давлением, здесь пламя формирует колонну, минимизируя сажу.

Традиционные методы сжигания на воде оставляют липкий шлейф — до 30 процентов несгоревшей нефти. Вихрь решает это, превращая остатки в газы, пригодные для дисперсии ветром.

Масштабный тест: от бассейна к океану

На полигоне TEEX в Брейтоне команда возвела треугольник из панелей вокруг 1,5-метрового бассейна с сырой нефтью. Поджиг — и вырос вихрь в 5 метров, ревущий как реактивный двигатель. Данные фиксировали: расход топлива на 40 процентов выше, эмиссия сажи ниже аналогично. Это первый тест такого масштаба, имитирующий реальный разлив вроде Deepwater Horizon.

"Эксперимент раскрывает потенциал огненных вихрей не только для нефти, но и для оптимизации сжигания отходов, где динамика потоков ключ к чистоте процесса".

Эксперт в области науки, научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

Финансирование от BSEE обеспечило реализм: нефть плавала на воде, ветер моделировался. Результаты в Fuel подтверждают: вихрь устойчив при оптимальной толщине слоя нефти — 2-3 мм.

Преимущества и подводные камни

Скорость — главное: вихрь локализует пятно до подхода к берегу, снижая ущерб. Чистота воздуха впечатляет: меньше дыма, чем от лесных огненных вихрей. Но чувствительность к ветру требует точного контроля — слишком сильный порыв разрушает колонну.

Баланс "золотой середины": правильный поток воздуха, слой нефти, отсутствие турбулентности. Это открывает двери для моделей прогнозирования, как в лунных динамо-эффектах.

Горизонты применения

Портативные системы на горизонте: дроны или буи, генерирующие вихрь над пятном. За пределами нефти — улучшение мусоросжигателей, тушение пожаров. Как норвежские солнечные зеркала ловят свет, вихри поймают огонь для экологии. Это меняет парадигму: огонь как союзник.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Безопасны ли огненные вихри? При контроле — да, они вертикальны и локальны, не распространяются как обычный пожар.
  • Сколько нефти сжигают? До 95 процентов, в два раза быстрее традиционных методов.
  • Когда в реальном применении? После тестов на открытой воде, вероятно, через 5 лет.
  • Влияние на климат? Снижают эмиссию сажи, улучшая качество воздуха.
Проверено экспертом: эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

