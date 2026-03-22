Гаражи
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 15:42

Искра в закрытом пространстве: липецкие спасатели предупреждают о скрытых угрозах в гаражных боксах

Сотрудники регионального управления МЧС по Липецкой области обратились к владельцам транспортных средств с призывом соблюдать правила пожарной безопасности в гаражах. Особое внимание к данной теме вызвано началом активного весеннего периода, когда автомобилисты массово приступают к техническому обслуживанию техники. Спасатели подчеркивают, что пренебрежение элементарными нормами при проведении работ может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Рекомендации специалистов направлены на предотвращение возгораний, угрожающих не только личному имуществу, но и жизни граждан.

Сезонное обслуживание и риски

Весенний сезон традиционно сопровождается ростом активности в гаражных кооперативах, где автовладельцы занимаются подготовкой техники к летнему периоду. Основной объем работ включает дефектовку узлов, замену изношенных комплектующих и обязательный шиномонтаж. Подобные манипуляции зачастую требуют длительного нахождения в помещении и использования специфических инструментов.

Специалисты отмечают, что многие владельцы игнорируют риски, связанные с замкнутым пространством. Гараж, переполненный горюче-смазочными материалами, сам по себе является зоной повышенной пожарной опасности. Небрежность при проведении подготовительных мероприятий многократно увеличивает вероятность инцидентов.

"Поддержание порядка в месте хранения автомобиля — это основа безопасности городских территорий. Владельцам важно осознавать, что закрытый бокс не прощает ошибок, связанных с огнем или неисправной электрикой. Мы призываем граждан ответственно относиться к техническому обслуживанию своих машин. Лучше заранее проверить проводку и убрать горючие жидкости, чем столкнуться с последствиями серьезного пожара".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Запрещенные действия в боксах

Спасатели ввели ряд строгих ограничений на действия внутри гаражных помещений, направленных на минимизацию человеческого фактора. Категорически запрещено использование любых электронагревательных приборов, так как перегрузка сети быстро провоцирует короткое замыкание. Огневые работы, включая сварку и банальное курение, создают непосредственную угрозу воспламенения паров топлива.

Опасность также представляют работы с химическими составами и горючими жидкостями. Использование бензина или керосина для промывки деталей автомобилей категорически не рекомендуется, так как они выделяют взрывоопасные летучие соединения. Проведение малярных работ в непроветриваемом закрытом гараже создает критическую концентрацию вредных и пожароопасных веществ в воздухе.

Зарядка аккумуляторных батарей должна проводиться строго вне гаража или в условиях специальной вентиляции. Процесс накопления энергии в аккумуляторе часто сопровождается выделением водорода. Не менее опасны самопроизвольное вскрытие топливного бака и любые попытки заправки автомобиля при нахождении машины внутри гаражного бокса.

Порядок действий при ЧС

В случае возникновения возгорания решающим фактором является оперативное оповещение служб спасения. Владельцам напоминают, что при первых признаках огня или едкого дыма следует незамедлительно набрать номер "101" или "112". Не стоит пытаться ликвидировать серьезное пламя самостоятельно, если нет уверенности в успешности действий.

Безопасность является не формальной рекомендацией, а необходимым условием эксплуатации гаража. Сохранение здоровья и имущества напрямую зависит от дисциплинированности автомобилиста. Соблюдение установленных правил должно стать привычкой для каждого, кто заботится о своей безопасности и благополучии соседей по гаражному кооперативу.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

