Екатерина Бондаренко, диспетчер пожарной охраны, получила сильные ожоги во время выезда к месту чрезвычайного происшествия в Иркутской области. Она находится в больнице Братска в состоянии искуственной комы. Её муж Павел рассказал СМИ, что они с женой отправились на пожар, чтобы помочь пострадавшим. Однако внезапный сильный ветер с огнём нанёс супруге сильные ожоги, сообщает RT.

Врачи не дают прогнозов относительно состояния женщины. Муж Павел работает в РЖД, у них с женой двое детей. Их дом также полностью сгорел, и они живут в служебной квартире.

В Иркутской области бушуют природные пожары, от которых пострадали жилые дома. Местный бизнес помогает пострадавшим, чем может. Так, погорельцев деревни Вихоревки, где огнём уничтожено 23 дома, готов бесплатно приютить местный отель. МЧС в городе также развернуло пункт временного размещения на 300 человек.

Люди приходят на помощь друг другу, предлагают помощь: привезти воду, вывезти с горящей территории и так далее.

Фото: commons.wikimedia.org/Salam2009 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)