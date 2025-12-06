Заменяю курицу на это — и год Огненной Лошади начинается с победы: секреты новогоднего меню

Новый 2026 год будет проходить под знаком Огненной Лошади, и это значит, что не только символика, но и содержание нашего новогоднего стола может повлиять на то, как сложится год. Ведический астролог Татьяна Забелло в интервью порталу "Едим Дома" раскрыла, какие продукты и блюда лучше исключить из праздничного меню, чтобы не оттягивать удачу за хвост. Разберемся, какие кулинарные традиции и символики следует придерживаться, чтобы год прошел удачно и энергично.

1. Избегайте блюд, тормозящих движение вперед

Для Лошади особенно важны энергия и движение. В астрологии это животное символизирует стремление к развитию, активность и движение вперед. Поэтому все, что может символизировать торможение или замедление, не должно присутствовать на вашем новогоднем столе.

"Для Лошади важно движение, поэтому блюда, символизирующие движение назад, будут не только энергетически неблагоприятными, но и могут символически затормозить ваши начинания", — пояснила Татьяна Забелло.

Примером таких блюд является курица с лапками. В восточной культуре лапки курицы ассоциируются с препятствиями и торможением движения, что является неудачным выбором для новогоднего стола. Лучше заменить такое блюдо на что-то, что будет восприниматься как символ прогресса и развития, например, рыбу или мясо, которые символизируют движение вперед. Узнайте, как приготовить праздничное мясо по-французски.

2. Осторожнее с белыми блюдами

Цвет белый в китайской культуре имеет свою особую символику. В отличие от западной культуры, где белый цвет ассоциируется с чистотой и невинностью, на Востоке белый цвет связан с трауром и утратой.

"Белые блюда, такие как белый хлеб, белый соус, белый рис без украшений, могут нести нежелательный сигнал и создавать ощущение пустоты и утраты", — говорит Татьяна Забелло.

Поэтому лучше избегать блюд, которые могут быть полностью белыми. Вместо этого стоит использовать яркие цвета и натуральные оттенки, такие как оранжевые, зеленые и красные. Эти цвета не только будут привлекательны для глаз, но и принесут положительную энергетику в новый год.

3. Не перегружайте стол тяжелой пищей

Как и для других знаков Зодиака, для Огненной Лошади важно сохранять легкость и активность. Энергия Огня не терпит застоя, а тяжелая, жирная, жареная и чрезмерно мясная пища может не только повлиять на физическое состояние, вызывая вялость и усталость, но и символически замедлить движение вперед.

"Для знака Лошади (и для людей, рожденных под этим знаком) желательно избегать жареного и чрезмерного употребления мяса, чтобы не перегружать систему", — рекомендует астролог.

Поэтому лучше ограничить жирные блюда и отдать предпочтение легким и питательным продуктам. Хорошим вариантом будут блюда с овощами, запеченные или приготовленные на пару, а также разнообразные салаты, в которых присутствуют свежие продукты и специи, придающие им яркость и легкость.

4. Сохраняйте целостность блюд

Символика целостности и завершенности также важна в культуре Востока. Блюда, которые ассоциируются с разрезанием, отсечением или сокращением, могут символизировать плохие предзнаменования. Например, разрезанные длинные лапши считаются символом "сокращения жизни" или "сокращения доли". Чтобы избежать подобных энергетических "потерь", в новогоднем меню следует выбирать блюда, где структура сохраняется.

"Лучше отдавать предпочтение блюдам, которые представляют собой цельные компоненты, например, цельные крупы, длинные овощные ленты или аккуратные рулеты", — добавляет Татьяна Забелло.

Такие блюда могут стать не только вкусными, но и энергетически правильными. Прекрасным примером могут быть различные виды запеченных рулетов или блюда, в которых сохраняется длина и цельность продуктов, такие как паста с длинными макаронами или овощи, нарезанные длинными полосками.

Советы, как сбалансировать новогодний стол

Праздничный стол в год Огненной Лошади должен быть не только вкусным, но и полным положительной энергии. С учетом всех советов, можно сформировать меню, которое будет гармонично сочетать яркие, легкие и энергетически благоприятные блюда.

Акцент на движение вперед: выбирайте блюда, которые ассоциируются с активностью и развитием. Избегайте тех, которые символизируют движение назад, как курица с лапками. Цветовая палитра: замените белые блюда на более яркие и красочные, такие как блюда с оранжевыми или зелеными ингредиентами. Легкость пищи: ограничьте количество жареных и слишком жирных блюд. Сделайте акцент на овощах, рыбе и легких закусках. Целостность блюд: выбирайте блюда, которые сохраняют свою цельность и структуру — например, запеченные рулеты или блюда с длинными ингредиентами.

Популярные вопросы о новогоднем столе в 2026 году

1. Почему не стоит подавать белые блюда в год Огненной Лошади?

В китайской культуре белый цвет ассоциируется с трауром, поэтому белые блюда могут нести негативный энергетический посыл. Лучше отдавать предпочтение ярким цветам и натуральным оттенкам.

2. Какие блюда могут замедлить движение вперед в 2026 году?

Курицу с лапками, а также блюда, которые символизируют отсечение или сокращение, такие как разрезанные длинные лапши, лучше исключить. Это может символизировать торможение и препятствия.

3. Как сохранить баланс на новогоднем столе?

Для поддержания энергии и движения вперед, старайтесь выбирать легкие, свежие и цельные блюда. Овощи, рыба и легкие закуски — отличные варианты для новогоднего стола.